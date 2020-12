"Están dejando deudas por doquier en Colón: 5 millones de pesos a Boletería VIP"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es uno de los tres integrantes de la Sindicatura del Club Atlético Colón, donde acaba de renunciar el histórico "Pancho" Costanzo. "Esta comisión no le da nada al socio: llamás a la sede y no te atiende nadie", dice Luciani.

Como se sabe, la Sindicatura en el caso del Club Atlético Colón (acorde a los estatutos) es un órgano colegiado. Hasta hace algunos días, los tres miembros titulares eran Francisco Costanzo (oficialismo), Ricardo Luciani (Agrupación Magdalena) y Gabriel Méjico (Agrupación Luis Hilbert). Como informó El Litoral, el histórico "Pancho" Costanzo decidió dar un paso al costado y hace tiempo el propio Luciani denuncia públicamente que la Comisión Directiva no respeta los estatutos. "Ni siquiera me invitan a las reuniones", afirma. Ahora, salió a la luz por lo que llama "abandono a los socios en pandemia" y una industria de deudas que comprometen el futuro.

-¿Qué es lo que van a comunicar, vos como síndico y ustedes como Agrupación, Ricardo?

-Les recuerdo, antes que nada, que soy síndico por la oposición. En las últimas horas, luego de un tema que instalaron en Radio Gol, recibimos muchas consultas de socios a nuestra agrupación que quieren intentar, de a poco, regularizar su cuota social.

-¿Por qué no van al club directamente?

-Porque Colón sólo ofrece, a modo de exigencia, un solo pago en efectivo de toda la deuda acumulada en la pandemia o tarjeta de débito. Nosotros proponemos un plan de pago muy sencillo y sólo deben comunicarse al siguiente teléfono: 342-4481966. Lo mismo nos pueden buscar las redes y vamos a ayudar.

-¿Por qué le ofrecen este mecanismo a los socios?

-Porque Colón no lo hace. Es ofrecer un pago en cuota para aliviar a los socios en este momento. A pesar que la cuota básica es de 500 pesos apenas (N.de R: la que Vignatti comparó con una hamburguesa), hoy de contado a cualquiera se le complica mucho. Como Colón no ofrece esta facilidad, desde la Agrupación sí lo hacemos.

-¿Cómo es el mecanismo operativo?

-Simple, el plan de pagos lo arma el socio con su propia tarjeta y nosotros vamos y cancelamos la deuda con Colón.

-Al iniciar esta acción como Agrupación externa: ¿tienen algún nexo o contacto con la actual conducción de Colón?

-Ninguno, ellos están cerrados en sí mismo. ¡Esto es algo que debiera ofrecerlo Colón al socio, estamos en una pandemia!. Pasa que nos tienen acostumbrados a estar de espaldas a los socios.

-¿Este plan de cuotas tiene algún interés?

-Sólo el interés que cobre la tarjeta personal que el socio ofrezca. Insisto: es un simple servicio, de algo que debería hacer el club y no lo hace. Nosotros no estamos adentro ni tenemos llegada. Como síndico solicité documental, nunca me la dieron. De hecho, no hay cronograma electoral.

-El socio manifiesta que el sistema de cobro es complejo...

-Cuento mi ejemplo. Me presenté en la sede a pagar diciembre y m dijeron "debés noviembre". Resulta le mostré el recibo cancelado por Rapi Pago. Así les pasa a muchos. No se debita la cuenta del mes de pasado.

-En principio, Colón está adquiriendo un sistema nuevo...

-Era obvio: sí a Boletería VIP le quedaron debiendo cinco millones de pesos, ustedes pueden averiguar. Es así: vamos para un lado, para el otro y siempre perjudican al socio. Igual, ahora trabajan con otro sistema, que tampoco funciona bien. No se les cobra, se le cobra dos veces...

-¿Ustedes tienen una idea del número de socios que realmente hoy, en pandemia, paga la cuota?

-No te puedo dar un número exacto, pero no más de 6.000 socios pagan hoy en Colón. Imposible saberlo como síndico: ¡no me dan documentación respaldatoria de nada!.

-Más allá de la pandemia, es un dato alarmante...

-Pasa que hace años que Colón no le da nada al socio y así es difícil incrementar la masa societaria. La gente va pagando como puede. Pasa que, además, el socio llama a Colón y no te atiende nadie.

-¿De quién fue esta idea de darle cuotas a los socios desde una Agrupación externa al club?

-Del propio Dr. Ricardo Magdalena. Y estamos conformes y contentos: no paramos de recibir consultas.

-¿Qué pasa si la directiva de Colón no reconoce esta gestión de la Agrupación para aliviar a los socios?

-Que no la reconozca, la vamos a hacer igual. Vamos a hacer el pago y le daremos el recibo al socio. Si se enojan, que se lo expliquen al socio de Colón.

-¿Fuiste, como síndico, a la última reunión de CD?

-A mí no me invitan. Se que están dejando deudas por doquier y no conocemos los montos. Nos enteramos por los medios de una nueva renuncia, la del síndico Francisco Costanzo. En Colón, nunca funciono como tal la sindicatura. Recuerdo que los otros dos síndicos (el mismo Costanzo y Gabriel Méjico) no querían pedir información. Yo siempre les decía: "Colon es de todos".

-¿Qué va a pasar con las famosas elecciones?

-Sigue siendo llamativo que Colón ni siquiera inicie el cronograma electoral. Nosotros presentamos un protocolo sanitario desarrollado por profesionales. Además, si hoy hay elecciones, votarían 2.000 socios; 3.000 como mucho. Hay una idea de dilatar este mandato. Si las elecciones no se hacen antes del inicio del próximo campeonato (febrero 2021), van a perjudicar al club como siempre.