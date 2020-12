De película: Alquiló un avión y desde el aire encontró dos tractores que le habían robado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gabriel Terreno investigó por su cuenta el ilícito del que fue víctima y, con ayuda de la policía, el mismo día resolvió el caso. Primero siguió la marcha de las máquinas con las cámaras de seguridad, desde Arroyito hasta Frontera, y luego detectó el lugar donde se ocultaba el botín.

“Tenemos muchísima alegría mezclada con tristeza. Muy contentos de haber encontrado lo robado, y una gran amargura de que nos robaron y tuve que alquilar un avión”, manifestó el productor Gabriel Terreno oriundo de Sacanta, en la provincia de Córdoba, luego de pasar una odisea que comenzó con el robo de dos tractores de su campo en Arroyito.

El sábado por la noche, Terreno se fue del campo luego de haber guardado ambos tractores, con sus implementos enganchados, en un galpón cerrado con candado. “Yo cerré todo y me fui. Cuando vienen a la mañana temprano a cargar los rollos constatan que la máquina estaba tirada afuera, faltaban los dos tractores, galpones abiertos, candados rotos”, describió.

Inmediatamente, la esposa del productor comenzó a difundir entre sus contactos las fotos de la maquinaria robada. “Destaco el muy buen accionar de las redes sociales y los grupos de Whastapp. Vecinos del lugar empezaron a comunicarme que habían visto a los ladrones manejando los tractores y lograron observar que se dirigían hacia el este, por la colectora de la Autovía San Francisco Córdoba”.

Luego, comenzó la tarea de rastreo por parte de Terreno, con ayuda de la policía local. “Llegamos con el comisario y empezamos a seguirle las huellas, se dirigieron al barrio Acapulco. Luego empezamos a ver los domos y las cámaras de los domicilios. La última cámara los ubicó en Frontera”, relató.

“Finalmente, ayer cerca del mediodía tome la determinación de alquilar un avión y pedirle participación al comisario Diego Rodríguez que estuvo en frente de la investigación y me dijo que sí. A las 4 de la tarde volamos y aproximadamente una hora más tarde dando vueltas por la zona de Frontera logre ver los dos tractores en el fondo de una vivienda”.

En total, los delincuentes recorrieron unos 95 kilómetros en los tractores. Terreno constató que la maquinaria se encontraba intacta.

“¿Por qué tome la determinación de alquilar un avión y no me ofrecieron un avión, helicóptero o dron? no sabría responderlo” apuntó el productor con indignación. “El valor de un dron es el sueldo de un secretario, no estamos hablando de un auto nuevo. Utilizamos el helicóptero para llevar a autoridades a hacer una inauguración comunacha y no para usarlo en una situación como esta que no es un caso cualquiera. No es el robo de una gallina, ni dos lechones, robaron dos tractores. Un robo de más o menos 10 millones de pesos”, remarcó.

“Yo le puse la determinación y se hicieron las cosas. Puedo decir hoy: ‘menos mal que lo hice’”, agregó.

Por último, se mostró muy agradecido con la policía de Córdoba y su rápido accionar. En el caso de las autoridades santafesinas el productor comentó que se les dio aviso cuando se encontraban en el lugar. “Ahora queda la burocracia. A los tractores se los llevaron a la comisaría y ahora estoy esperando que las fiscales de una provincia y la otra acuerden para que me los entreguen. Es mucho más fácil robar que recuperar”, remató.