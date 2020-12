Hipnótico: así se vio Argentina desde el espacio durante el eclipse total solar

El eclipse solar del lunes cautivó a millones de personas en todo el mundo, que lo siguieron a través de diferentes transmisiones de streaming. En Argentina se pudo apreciar en su totalidad en localidades del sur, que vieron la llegada de miles te turistas para el evento astrológico.

Sin embargo, la vista más impresionante no se consiguió en Argentina. Ni siquiera en el planeta Tierra: un satélite captó cómo se vio el eclipse desde el espacio.

En las imágenes, captadas por el satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica GOES16, se puede ver claramente cómo la sombra de la luna pasa por Chile primero, y luego por Argentina.

Today's total #SolarEclipse was the only total solar #eclipse of the year. Although it was mainly visible from Earth in parts of South America, #GOESEast had a perfect view of the moon's shadow moving across the Earth. pic.twitter.com/AlU0E8eGsW