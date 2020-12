Covid: paso a paso, cómo será el megaplan de vacunación en toda la provincia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Santa Fe estará preparada para empezar con la vacunación desde enero", aseguró. Primero, los adultos de más de 60 años y "esenciales", como el personal de salud. En septiembre se lograría inocular al 70% de los santafesinos, paso clave para lograr inmunidad. "Si queremos llegar todos a recibir las dosis, hay que seguir cuidándose".

Por estas horas, el gobierno provincial junto al Ministerio de Salud están definiendo a contrarreloj cómo se implementará el plan de vacunación contra el virus Sars-Cov-2 -coronavirus- en toda la bota santafesina. Y sí, será un mega plan: por la logística que demandará empezar a inmunizar a la población, que va desde una coordinación precisa entre los distintos niveles sanitarios, la organización con las personas en recibir primero las dosis hasta la refrigeración de éstas, para garantizar la cadena de frío que demandan.

"A partir del 1° de enero, la provincia va a estar preparada para iniciar el plan de vacunación. Sobre cuándo llegarán (las dosis), no hay certezas: primero desembarcan en Buenos Aires, quizás la Anmat deba hacer algunos trámites, luego vendría la distribución. Pero lo cierto es que vamos a estar preparados", adelanta en diálogo con El Litoral la Ministra de Salud santafesina, Sonia Martorano.

La población "objetivo inicial" -la primera que será inoculada contra la enfermedad Covid-19-, está compuesta por todas las personas mayores de 60 años (aquí se irá separando por mayores de 90, de 80 y de 70); también, las personas de 18 a 59 años con comorbilidades (obesidad, diabetes, hipertensión, pacientes inmunodeprimidos, etcétera) y claro, el personal esencial: de salud, fuerzas armadas, de seguridad y docentes.

"Empezaremos inicialmente con los geriátricos. Porque en la primera etapa, lo que se logrará con la vacuna es disminuir la mortalidad", agrega. En principio, toda esa población "objetivo inicial" representa un 30% estimativamente de toda la población santafesina. Y cuando se termine de vacunar a toda esta población de riesgo, se abriría la vacunación para el resto de la ciudadanía.

"Hacia septiembre, con suerte y con mucho esfuerzo, llegaríamos a un 70% de la población santafesina vacunada. Para esos meses se lograría la inmunidad", dice la médica neonatóloga. Y pide prudentemente el potencial: los tiempos no son matemáticos, y la logística del plan es -otra vez- muy compleja. La inmunidad al virus sobre un porcentaje alto de la población es, sin más, el principio del fin de una pandemia histórica.

"Esa es la planificación de la provincia: No obstante, si Nación 'baja' otra directriz, veremos. Esto está presentado a las autoridades sanitarias nacionales y fue recibido con muy buenos ojos", se entusiasma la ministra.

Vacunas y logística

La primera en arribar sería la vacuna Sputnik V (rusa), porque hay compromiso ante Nación por parte del laboratorio que la produce de fecha de envío. "A la vacuna rusa la tendríamos entre enero, febrero y parte de marzo para esa población 'objetivo inicial'". Y entre marzo y abril llegaría a Santa Fe la vacuna de la Universidad de Oxford (que produce la farmacéutica británica AstraZeneca).

La Sputnik consta de dos dosis: la primera el día cero y la segunda, al día 21. ¿Qué dificultad logística tiene? Requiere estar en menos 18 grados y menos 20 grados. Entonces, habrá centros de almacenamiento en las cinco regiones de la bota, y desde allí se distribuirán en camiones refrigerados hacia los centros de vacunación donde, a su vez, se contará con freezers para garantizar que no se corte la cadena de frío. Se requerirá en esos centros seguridad bioquímica (para la vacuna) y seguridad eléctrica: el abastecimiento permanente de energía también será otro factor central.

La de Oxford -que también consta de dos dosis- es muy similar a la Sputnik (ambas tienen la misma base de composición), pero hay una diferencia: "Lo interesante de la vacuna británica es la logística, porque en este caso, la vacunación contra el Covid-19 sería similar a la de una vacunación antigripal. ¿Por qué? Porque requiere estar entre 2 y 8 grados. Es decir, se podrían distribuir a los centros de vacunación en heladeras comunes, y ya no se necesitaría aquella logística que demandaría la rusa, con traslado a menos 20 grados. Creo que con la de Oxford, la distribución sería mucho más rápida", considera Martorano.

La antiviral británica sería entonces para mayores de 18 años (sin comorbilidades). No se vacunarían ni a embarazadas ni a menores de 18, porque hasta el momento no se hicieron pruebas en las personas que integran estas dos franjas poblacionales. "Pensemos que ambas son vacunas que se hicieron en un año. Por lo general, el desarrollo de una vacuna lleva cuatro, cinco, 10 años. Y se empezarán a aplicar en fase 3, no en fase 4; no obstante, ya tienen seguridad y eficacia probada", subraya la ministra.

"En esto estamos todos, y yo valoro mucho la solidaridad. No hay mezquindades políticas y desde el ministerio, la política es exclusivamente sanitaria. Con municipios y comunas estamos articulando acciones, trazando sinergias. La ciudadanía santafesina es muy solidaria", dice Martorano. Foto: Archivo El Litoral

No relajarse, por favor

-Tras conocerse el arribo de las vacunas, se notó cierta representación social cuanto menos peligrosa: "Ya llegan las vacunas, estamos salvados". Eso llevó a que la gente se relaje, que no use el tapabocas, que no respete los distanciamientos sociales. ¿Comparte esta visión, más allá del plan de vacunación en ciernes?, preguntó El Litoral.

-Sí, es muy peligrosa, peligrosísima. Veamos: si podemos arrancar la vacunación en enero (supongamos el día 15), se aplicaría la primera dosis; la segunda sería en febrero, y recién a fines de ese mes el grupo "objetivo inicial" tendría inmunidad. Entonces, no hay que relajarse, por favor. Lo que estimamos es que con suerte en septiembre, cuando el porcentaje de la población vacunada sea alto (un 70%), se logrará inmunidad en toda la población. Pero esto es una estimación.

Tendremos por delante seis meses complicados, y eso es algo que la gente tiene que entender. La pandemia sigue, el virus está circulando y no es momento de relajarse. Tenemos que cuidarnos, por favor. Aprender a convivir con el virus, sin miedo pero con respeto. Hay que insistir con el mensaje: debemos seguir cuidándonos para llegar todos y todas a recibir las vacunas.