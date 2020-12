https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.12.2020 - Última actualización - 11:54

11:51

La oferta del gobierno contenía siete puntos. Entre ellos, un incremento del 6% que se completaría con montos no remunerativas para que nadie cobrase como adicional menos de tres mil pesos. ATE y UPCN lo rechazaron de plano y anunciaron un paro de actividades.

Paritarias trabadas con los estatales Un mix de sumas fijas y aumentos en blanco que resultó insuficiente La oferta del gobierno contenía siete puntos. Entre ellos, un incremento del 6% que se completaría con montos no remunerativas para que nadie cobrase como adicional menos de tres mil pesos. ATE y UPCN lo rechazaron de plano y anunciaron un paro de actividades. La oferta del gobierno contenía siete puntos. Entre ellos, un incremento del 6% que se completaría con montos no remunerativas para que nadie cobrase como adicional menos de tres mil pesos. ATE y UPCN lo rechazaron de plano y anunciaron un paro de actividades.

Un aumento en términos porcentuales "y en blanco", una suma no remunerativa según el caso, cambios en la base de cálculo del aguinaldo, traslado de las mejoras a los pasivos y el compromiso de "blanquear" en 2021 los montos que en el corriente año fueron concedidos como no bonificables. En síntesis, ése es el mix de siete puntos que contenía la oferta de mejora salarial formalizada por el gobierno de Omar Perotti a los gremios estatales. Pero ATE y UPCN la rechazaron. Sus dirigentes ya habían llegado a la Casa de Gobierno confesando un ánimo "pesimista". Se quejaron de la convocatoria extemporánea y de que el Poder Ejecutivo haya "estirado tanto" los tiempos; "estamos en vísperas de Navidad y aún no sabemos cuál va a ser el aumento", reprocharon. El encuentro se llevó a cabo el mismo día en el que el IPEC dio a conocer que la inflación anualizada en la provincia superó el 36%.

Los gremialistas habían advertido en la previa a la reunión que ya no aceptarían sumas en negro y que el aumento que se ofreciera en términos porcentuales debía ser de dos dígitos. La oferta incluyó, en términos generales, un incremento del 6%; y para aquellos salarios en los que ese porcentaje no equivaliese a tres mil pesos, una suma para alcanzarlos. Pero los gremios lo consideraron insuficiente y anunciaron un paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo para este miércoles 23 de diciembre.

Punto por punto

Los dirigentes de ATE y UPCN no aceptaron siquiera revelar ante los periodistas los alcances de la propuesta por considerarla impropia. Por eso, los siete puntos del "paper" se conocieron porque el gobierno los hizo trascender.

De acuerdo con esa información, los incrementos de salarios representarían "entre 3.000 y 14.000 pesos de bolsillo para diciembre según la categoría administrativa". Ello, en términos porcentuales, representan aumentos de oscilan entre un 7% y 12%.

Asimismo, se proponía incorporar en la base de cálculo del segundo sueldo anual complementario de 2020, las sumas de carácter no remunerativas y no bonificables, otorgadas mediante el Decreto N° 983/20 y N° 1306. La suma resultante se abonará el día 30 de diciembre de 2020 tanto para personal activo como pasivos.

También se ofrecía incorporar al sueldo de manera definitiva a partir del 1° de enero de 2021 las sumas dispuestas por el Decreto N° 1306/20 que venía percibiendo el personal que integra la comunidad hospitalaria, perteneciente al Escalafón Decreto Acuerdo N° 2695/83. Dichas sumas oscilan entre $ 2500 y $ 4000 y se habían dispuesto hasta el mes de diciembre.

En otro orden, se planteaba otorgar al personal perteneciente al Escalafón regido por el Decreto Acuerdo N° 2695/83, al personal de la Administración Provincial de Impuestos, Decreto N° 4447/92 y al personal del Servicio de Catastro e información Territorial, Decreto N° 291/95, a partir del 1° de diciembre de 2020, un incremento del 6% de carácter remunerativo y bonificable sobre los sueldos liquidados en el mes de noviembre de 2020. Dicho aumento sería aplicado sobre todas las sumas no remunerativas y no bonificables otorgadas mediante el Decreto N° 983/2020, con un incremento mínimo de $ 3000.

El sexto punto de la oferta consistía en otorgar una Asignación por "Responsabilidad Jerárquica" para los agentes que desempeñan en las categorías 6, 7, 8 y 9 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, equivalente al 35% (treinta y cinco por ciento) de la política salarial establecida en el punto 3 de la presente. Y finalmente, conceder un incremento del 200% en los valores de las asignaciones familiares a partir del 1° de diciembre de 2020. Con lo cual un agente que venía percibiendo $ 560 de asignación familiar por esposa y dos hijos (esposa $ 40, e hijos $ 260), pasara a percibir $ 1680.

Médicos

En tanto, también se esperaba para la tarde de este martes una nueva reunión de la paritaria para el sector salud. Así se resolvió después de que el encuentro inicial, también desarrollado el lunes, transcurriese sin avances. Según dijo Néstor Rossi de AMRA en declaraciones a la prensa, lo conversado y esbozado como propuesta ayer indica "desprecio hacia nuestra labor". Y se quejó de que en el encuentro ni siquiera había representantes del Ministerio de Economía. Sobre esa base, dijo que si en la reunión agendada para las próximas horas no se formaliza una propuesta que satisfaga las expectativas del sector, también realizarán medidas de fuerza.