Sub 20 y Sub 17 pasan para 2023

La FIFA postergó los mundiales juveniles

La FIFA decidió posponer para 2023 los Mundiales Sub 20 de Indonesia y Sub 17 de Perú, que iban a disputarse el próximo año, a raíz de la pandemia de coronavirus y por los rebrotes que se registran en la actualidad en varios países.

Por ese motivo, además, Conmebol realizará los Sudamericanos clasificatorios a mediados de 2021, pese a que estaban pautados para llevarse a cabo en febrero en Colombia y entre marzo y abril en Ecuador, respectivamente. Por otra parte, el Consejo de la Conmebol mantuvo una reunión virtual para cerrar el 2020, según expresó el presidente de la entidad, el paraguayo Alejandro Domínguez. "En la reunión de Consejo de hoy aprobamos el Reglamento de Gobernanza y ajustes en las normativas de antidopaje. Despedimos un año difícil con los presidentes y nos comprometimos a seguir trabajando con más empeño en el 2021", informó Domínguez. Y explicó: "Creemos que con este Reglamento de Gobernanza dejamos una herramienta muy útil a quienes nos sucedan en los cargos de responsabilidad en el futuro, pero sobre todo nos ayuda a blindar nuestra querida institución de manejos y procedimientos inapropiados u oscuros". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

