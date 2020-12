https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 25.12.2020

Es la persona más longeva en superar la enfermedad en el país Tiene 113 años, vive en Mar del Plata y se recuperó del coronavirus

La mujer se llama Casilda Benegas y superó la infección en un hogar de ancianos. Le dieron el alta este miércoles. Es la persona más longeva en superar la enfermedad en el país y la segunda en el mundo.

Una mujer de 113 años que vive en Mar del Plata superó el Covid-19. Casilda Benegas, nacida el 8 de abril de 1907, fue dada de alta este miércoles y dejó atrás la infección en el hogar de ancianos en el que vive desde principios de año, sin necesidad de internación.

Se trata de la persona más longeva de Argentina en superar la enfermedad y la segunda en el mundo, según una página web que lleva los registros oficiales de personas centenarias.

Al momento de contar el proceso de la enfermedad, Mayra, bisnieta de Casilda, dijo que "una de las mujeres que vivía en el hogar falleció de cáncer y cuando la hisoparon dio positivo de Covid-19. Entonces hisoparon a todos y a todas en el hogar y dieron positivo todos los abuelos y las tres empleadas".

No obstante, Casilda nunca tuvo síntomas y este miércoles recibió el alta a través del Instituto Nacional de Epidemiología (INE) de Mar del Plata. "Se aislaron en el hogar y casi nadie tuvo síntomas. Ella no tuvo ningún síntoma, se alimentó muy bien todos los días, muy hidratada, con buena respiración. Si no saltaba en el hisopado, no se enteraban", explicó Mayra.

De esta manera, Casilda y su familia celebran con alivio una noticia que potencia la esperanza y trae felicidad en un año muy duro para Mar del Plata, con más de mil fallecidos a causa del Covid-19.