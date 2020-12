Sacnun con Martínez por biocombustibles

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La senadora santafesina presentó al secretario de Energía su proyecto para garantizar la continuidad de la operatoria del sector.

La senadora santafesina María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos) fue recibida en la Secretaría de Energía de la Nación, por su titular, Darío Martínez, a quien le presentó una propuesta para impulsar el desarrollo del sector de los biocombustibles.

Sacnun señaló que en el encuentro planteó que "es fundamental volver a poner eje en el fomento y la potenciación de los biocombustibles en términos de sus contribuciones y ventajas. Estamos en contacto permanente con los trabajadores y las cámaras del sector trabajando para el desarrollo de las economías regionales de todo el país y para mi provincia de Santa Fe donde tenemos que cuidar los puestos de trabajo y a las pequeñas y medianas empresas".

La santafesina, autora del proyecto de prórroga de la Ley 26093 que tiene media sanción del Senado, dijo que "esta ley, que nació durante el gobierno de Néstor Kirchner, es una pieza clave en el desarrollo energético y federal de la Argentina".

Acotó que "los biocombustibles suman al autoabastecimiento energético, sin por ello dejar de lado ninguna fuente energética, y al mismo tiempo, crean nuevos productos y nuevas industrias y en el marco de la situación pandémica, la industria también brinda un aporte sanitario".

La legisladora le señaló a Martínez que "estamos trabajando intensamente para poner en marcha una necesaria industrialización de la ruralidad en cabeza PyME, generando empleo de calidad, arraigo y fomentando el desenvolvimiento de las economías regionales. Para eso es necesario tomar urgente medidas por la situación en que se encuentra el sector"

Agenda verde

La diputada nacional Ximena García (UCR - Santa Fe) visitó la empresa Doble L Bionergias S.A. productora de biodiesel en un gesto de apoyo al sector de biocombustibles, que reclama que el gobierno nacional fije el precio que haga viable su producción, de acuerdo a la fórmula que determina la Ley respectiva.

La legisladora puntualizó "hoy el precio de la tonelada de biodiesel establecido por el Gobierno es $ 48.533 ( este año se autorizó un único aumento del 10%) monto muy por debajo del costo de producción que llevó a que muchas pymes elaboradoras de biodiesel estén paralizadas con riesgo de cerrar si el gobierno no cumple con la Ley". Destacó que las petroleras no están cumpliendo el corte fijado por la norma. "Más allá de las condiciones fluctuantes de mercado que hacen conveniente o no incorporar biocombustibles al diésel o a las naftas, existe una variable estrictamente ambiental que debemos considerar. Es de suma importancia reducir cada vez más la utilización de los combustibles fósiles, debiendo paulatinamente reemplazarlos por energías renovables, contribuyendo a construir los pilares de una economía circular y sustentable" señaló García.

Ley Yolanda

El diputado Gabriel Real (PDP) presentó un proyecto de ley para adherir a la Ley Nacional Nº 27.592, conocida como "Ley Yolanda". La norma fija un programa de formación para agentes de cambio en desarrollo sostenible.

"Este proyecto de ley tiene por objeto garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para las personas que se desempeñen en la función pública. A través de la capacitación obligatoria, pretendemos que todos los agentes públicos que se desempeñen en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia tengan acceso a la misma. La discusión sobre el cambio climático llegó para quedarse y se necesitan acciones concretas", afirmó Real.

La norma sancionada por el Congreso de la Nación lleva el nombre de la tucumana Yolanda Ortíz, doctora en Química, quien lideró la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en los años '70. Tuvo un perfil innovador al incorporar la perspectiva ambiental en la industria, estableciendo sus principios y lineamientos. En su homenaje, el espíritu de la ley se basa en brindar herramientas conceptuales y competencias para la construcción de un paradigma de desarrollo ecosistémico para la transformación de los actuales patrones de producción y consumo.