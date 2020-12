El día que Ferro le dio una "manito" de oro a Colón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quilmes tenía todo para salvarse y dependía de apenas un empate. Ferro, que ya había ascendido porque venía de la B en aquél Reclasificatorio, lo jugó "a muerte" al partido y los sabaleros hicieron lo suyo ante Almirante Brown. Para muchos, un hecho inolvidable.

Tomás Rodríguez

Medio siglo atrás, la fe y esperanza del polémico presidente Italo Pedro Giménez, de los dirigentes que lo acompañaron en la gesta y un grupo de hinchas que ofrecieron su voz de aliento, hicieron realidad el sueño de Colón de permanecer en 1971 en el torneo de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino.

El conjunto sabalero estaba en terapia intensiva, luchaba por su vida, tenía un equipo desmembrado por el alejamiento de los expeditivos, seguros y firmes defensores: el paraguayo Juan Vicente Lezcano y el histórico Jorge Omar Sanitá; las transferencias de varios futbolistas de la cantera para sanear finanzas y el talentoso Edgardo "Chiva" Di Meola, afectado a la selección nacional juvenil. También habían sido desafectados algunos futbolistas incorporados a comienzo del año, provenientes de Buenos Aires, por sus bajos rendimientos.

En el Luna Park

Al mediodía del 19 de diciembre de 1970, el "Gallego" Giménez y José "Pepe" Benseñor, en el Luna Park, de Buenos Aires, presentaron sus saludos al flamante campeón mundial de boxeo de la categoría mediano, Carlos Monzón (73,100 kilogramos), quien esa noche iba a estrenar el cinturón de monarca, en una pelea sin exponer el cetro, ante el estadounidense Charles Austin (72,800), quien les deseó éxito, remarcando "Escopeta" que "en las últimas temporadas, cada vez que peleo, Colón obtiene buenos resultados", agradecimiento al obsequio de una camiseta rojinegra.

El sábado 7 de noviembre, Monzón había obtenido la corona universal de los medianos, versión de la Asociación (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al derrotar por nocaut en el duodécimo asalto a Giovanni "Nino" Benvenutti, en el "Pallazzo dello Sport" de Roma, Italia, sorprendiendo a los especialistas, a pesar de estar clasificado segundo en el escalafón, teniendo en cuenta que para los europeos era un desconocido.

El certamen de Primera División, denominado Metropolitano, tuvo la participación de 21 equipos, en una sola rueda. Los 12 primeros clasificaron para el torneo Nacional, los cuatro últimos, disputaron una competencia para clasificar a dos conjuntos más para jugar en un torneo federal con los del interior.

Reclasificatorio

Después de una pobre campaña de los santafesinos, en el Reclasificatorio jugaron Argentinos Juniors, Colón, Huracán, Lanús, Los Andes. Quilmes y Unión, perdiendo la categoría en forma directa el conjunto granate y el de la Avda. López y Planes. Los Andes, Huracán y Argentinos Juniors se clasificaron para continuar en el círculo superior afista. Colón y Quilmes intentarán la permanencia y F. C. Oeste y Almirante Brown ascender a primera categoría. Los de Caballito lograron el pasaporte a la máxima división por haber vencido en los tres partidos, con seis unidades.

Llegaron a la última fecha, con posibilidades matemáticas, Quilmes con tres puntos (con un empate se salvaría) y Colón con uno. Ferro goleó a Quilmes, 3 a 0, devolviéndole la gentileza de los cerveceros del año anterior que envió al equipo de Caballito a jugar el principal certamen de los sábados; los rojinegros golearon 5 a 2 y recuperaron la salud, al aventajar por tres goles a la formación cervecera..

Debido a la agresión que sufrieron camarógrafos porteños y bonaerenses en un acto oficial, ese día hubo un paro de ese sector de la prensa, recibiendo la adhesión de los periodistas deportivos que no transmitieron ningún partido. Por lo tanto, la incógnita se mantuvo hasta promediar el segundo tiempo, cuando se conoció lo que pasaba en la otra cancha y las parcialidades de los equipos de La Matanza y de Santa Fe se unieron en un canto: "Almirante y Colón, un solo corazón".

El vespertino local "El Litoral" publicó al día siguiente: "Colón otra vez el asombro de una proeza". Afirmando en el subtítulo: "Los rojinegros seguirán militando en el círculo máximo de la AFA".

El técnico José A. Morales, llegó a Santa Fe con la misión de salvar a Colón, un hombre dedicado durante muchos años para descubrir talentos en la emblemática escuela de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, obteniendo numerosos títulos de campeón con los "Cebollitas" de la Paternal.

José Luis Motura mostrando una de las camisetas que se usaba en aquél tiempo. Ese año, 1970, fue el de su famoso gol a Unión.Foto: Guillermo Di Salvatore

Revelaciones de Piccioni

El dirigente sabalero Piccioni reveló en un eufórico vestuario por el éxito de haber mantenido Colón la categoría ante Heriberto Osuna, prestigioso periodista radial y televisivo santafesino y el que firma esta nota, el reconocimiento a la humildad, transparencia y espíritu deportiva de F. C. Oeste, la entidad fundada el 23 de julio de 1904, por numerosos trabajadores del riel y ubicada en el centro de la ciudad de Buenos Aires.

Nos explicó el empresario de la carne que la institución verdolaga tiene en la conducción una trilogía de dirigentes idónea, prestigiosa y jerarquizada desde el 26 de enero de 1964 –con más de 30.000 asociados- compuesta por Santiago Carlos Leyden, Ricardo Etcheverry y Héctor Kriscautzky, quienes están construyendo dos gimnasios para las practicas de básquetbol, yudo y vóleibol, además de un fortalecido grupo de atletas y entrenadores.

Los dirigentes de Oeste le habían prometido a Piccioni que "este es un club modelo para el país; frente a Quilmes, vamos a salir a ganar, por nuestro honor y vergüenza deportiva y pretendemos que ellos vuelvan a Primera 'B', porque el año pasado, injustamente, perdimos la categoría ante el mismo oponente, en una jornada muy aciaga y de hechos tristes que ya superamos".

Jorge Luis Drago, el arquero sabalero por aquéllos tiempos.Foto: El Litoral

Temporada difícil

Sin la figura promisoria sabalera, Edgardo Roberto Di Meola, expulsado insólitamente en el clásico local y convocado por el seleccionado juvenil argentino, lo mejor de Colón estuvo en el mediocampo, donde el promisorio Juan Carlos Lo Bello recuperaba el balón, José Luis Córdoba, cerebral, coordinaba las réplicas con el "Gringo" Borgogno, junto a la fuerza de "Can-Can" Ceballo y la ambición de Juan Carlos Motura, resolviendo el pleito en el curso del primer tiempo.

La alegría desbordante de Giménez, Naum Kessler, Benseñor y el empresario Piccioni –se encargó de la atención del plantel- en el vestuario fue desbordante; en tanto el técnico Morales dijo que nunca había vivido una situación como la que había superado Colón y que volvería en 1971 a las inferiores de la entidad de La Paternal.

Monzón ya era campeón y peleó esa noche

Mientras tanto, en la jornada nocturna, Carlos Monzón definió rápidamente el combate frente al norteamericano Charles Austin, quien demostró no estar a la altura del magnífico monarca que le dio una lección de boxeo, especialmente desde el inicio del segundo capítulo, donde aplicó una sucesión de golpes que terminaron con la resistencia de su oponente. Triunfo amplio, categórico y que mostraba la calidad indiscutida del mejor pugilista de todos los tiempos, dirigido por el maestro Amílcar Oreste Brusa.

Antes de iniciarse el encuentro de fondo, el anunciador oficial del Luna Park, Norberto Fiorentino informó que la empresa Peñaflor, uno de los sponsor del flamante poseedor de la corona de peso medio, concedió al campeón un hermoso cinturón, con un gran escudo bañado en oro y la faja ancha con los colores argentinos.

Al término del festival boxístico, el campeón Monzón obsequió los guantes a Dante Nuñez, un niño de 11 años, hijo de un amigo del poseedor del cetro mundial mediano.

Cabe consignar que Bruno Amaduzzi, manager de Giovanni "Nino" Benvenutti, quien visitaba la Argentina con el fin de convencer a Juan Carlos Lectoure, para realizar en 1971 la pelea desquite, se mostró con un espectacular saco de color rosado, causando sensación en el ring-side, especialmente por las atentas miradas femeninas ante la elegancia del empresario europeo.

Finalmente señalemos que la recaudación del festival boxístico en el Palacio de los Deportes ascendió a la suma de 3.840.000 pesos.

Distinciones

El Litoral daba cuenta, además, de la cena organizada por el Club Colón mediante la cual se procedió a reconocer y distinguir a futbolistas que vistieron la camiseta rojinegra en otras épocas, ante una nutrida concurrencia de asociados.

En la oportunidad, receptaron un pergamino y otros obsequios Víctor Batistela, Roberto "Tucho" Casabianca, Juan Coronel, Eduardo "Lalo" Echagüe y el arquero Jerónimo Ramírez, reconocido odontólogo santafesino.

Hablaron para referirse a la personalidad de los homenajeados, José Antonio Martínez, director de la revista "El Sabalero"; Oscar Canteros, de la Mutual de ex futbolistas de la entidad; el Dr. Rogelio Gervasoni, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Fe y el contador Carlos Salerno, vicepresidente de Colón.

Colón 5

Alte. Brown 2

Colón: Jorge Alberto Drago; Ernesto José Jáuregui, Julio César Giombi, Juan Flores y Antonio Gaspar Mellit; José Luis Córdoba, Juan Carlos Lo Bello y Juan Ceballo; Luis E. Arteaga, Néstor José Borgogno y Juan Carlos Motura. AS: Raúl Costantino. DT: José A. Morales.

Alte. Brown: Luis Kadijevich: José Miguel Cervello, Raúl Domingo Franchosi, Alfredo Omar Ortíz y Héctor Canio; Angel Horacio Paz, Juan Carlos Osuna y Roberto Jorge Tursi; Vicente Monteagudo, Juan Carlos Pastorini y Carlos Rebonatto. AS: Julio Costa. DT: Marcos Ricardo Busico.

Goles: en el primer tiempo, a los 19' Motura (C ), 35' Tursi (AB), 38' Córdoba (C) y 44' Lo Bello (C). En el segundo tiempo, a los 12' Córdoba (C ), 20' Tursi (AB) y 44' Coletti (C ).

Cambios: al comenzar el segundo tiempo, Rubén Coletti y Daniel Eduardo Valledor, ingresaron por Flores y Arteaga, respectivamente, ambos en Colón.

Cancha: Atlanta.

Arbitro: Oscar Atilio García.

Recaudación: 88.178 pesos.

Torneo: Permanencia.

Fecha: 19 de diciembre de 1970.