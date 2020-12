El sospechoso de atropellar y matar a un niño de 4 años no tiene registro "porque no sabe leer ni escribir", dijo su abogado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ricardo Papadopulos declarará este domingo ante la fiscalía.

Mientras que la Justicia avanza con la investigación sobre la muerte de un niño de cuatro años atropellado en Flores, el abogado de Ricardo Papadopulos, el principal sospechoso, dijo que su cliente no tenía registro y que no sabe leer ni escribir. Papadopulos estuvo ocho días prófugo y mañana declarará por Zoom ante la fiscalía.

"Le dio mucho miedo no tener el registro y el no saber el desenlace", dijo el abogado Roberto Herrera, y agregó que el joven se puso a llorar cuando le pidió reconstruir el accidente.

Según pudo averiguar el letrado al consultarle a su cliente, el último no tiene registro porque en el examen pscico-técnico no supo dibujar y "lo mandaron al psicólogo". Y agregó: "No sabe leer ni escribir porque no fue al colegio".

En los detalles de la defensa, Herrera dijo que asumió su cargo el jueves luego que un cliente lo recomendó a la familia. Inmediatamente recomendó al joven entregarse. "Está complicado, el agravamiento que tiene él es el haberse ido del lugar del accidente", dijo.

En los pedidos a la Justicia por parte del letrado se incluyen más videos para determinar la velocidad y el trayecto previo al accidente que terminó con la vida de un niño de cuatro años. Además, están a la espera de la captura del camionero que habría cruzado en rojo en la intersección en Flores donde embistió a la madre y su hijo.

"Va a dar claridad a este hecho y puede ser tenido en cuenta para cambiar la calificación y que sea un homicidio con dolo eventual y no un homicidio culposo, como dice la caratulación del día de hoy", explicó Herrera. Sin embargo dijo que él no cree que sea posible el cambio de carátula con las pruebas que hay.

"No le pregunté de dónde venía, quizás fue un error mío. Sí le pregunté si había tomado alcohol y me dijo que no", dijo el abogado en la entrevista televisiva.

Y agregó que su cliente venía con un amigo que buscan que sea testigo. En las imágenes del estacionamiento donde los jóvenes habrían dejado el auto luego del hecho, se observa cómo Papadopulos se toma la cabeza tras ver las abolladuras del auto y otro joven lo consuela.

El joven de 21 años, que ayer se entregó a la policía luego de estar prófugo nueve días, pidió "perdón a la familia" al entrar a la dependencia policial y reconoció que él era quien conducía el Volkswagen Golf GTI blanco.

Mañana, Papadopulos prestará declaración indagatoria a las 11 ante Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 55, a cargo de César Troncoso, y luego la jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional 62, tendrá 10 días hábiles para resolver su situación procesal.

La misma jueza había ordenado el jueves la liberación de Rubén Papadopulos, padre del joven, quien estaba alojado en la Comisaría Vecinal 7 donde se presentó dos días después del siniestro vial por ser el dueño del vehículo involucrado.

Con información de La Nación