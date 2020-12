https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para que funcione luego la Casabomba Cero

B° Centenario: reclaman la limpieza del zanjón Tacca

Es el zanjón que bordea el barrio y lleva los excedentes pluviales hacia la Casabomba Cero, que pronto comenzará a funcionar. "Hace ya más de un año y medio que no se limpia, encima mucha gente no entiende que no es un depósito de basura", dijo el presidente de la vecinal Centenario, José Cettour.

Por Nicolás Loyarte SEGUIR Los vecinos de barrio Centenario reclaman a la Municipalidad de Santa Fe que limpie el zanjón Tacca, ubicado en todo el borde suroeste del barrio, en paralelo a la circunvalación Mar Argentino. Por allí deben drenar los excedentes pluviales en caso de lluvias abundantes. "Hace ya más de un año y medio que no se limpia, encima mucha gente no entiende que no es un depósito de basura", dijo el presidente de la vecinal Centenario, José Cettour, en relación a la falta de mantenimiento del mismo y, en paralelo, a la inconducta ciudadana. El 11 de diciembre pasado, el gobierno provincial comenzó a instalar las seis electrobombas que funcionarán en la denominada Casabomba Cero, ubicada en la intersección de las calles Tacca y Tarragona. Esa casabomba es la que en un futuro cercano desagotará el zanjón Tacca arrojando los excedentes pluviales al río Santa Fe, en la zona de Varadero Sarsotti. Esto es, al otro lado de la circunvalación Oeste. La obra estuvo demorada muchos años y ahora tomó un fuerte impulso. Una vez instaladas las electrobombas hay que aguardar que se acumule el agua de lluvia para realizar las pruebas de funcionamiento. Finalmente la provincia le entregará la obra a la Municipalidad para que la controle y mantenga, dentro del sistema de casabombas que protegen a la ciudad de inundaciones. La Casabomba Cero tiene cuatro bombas sumergibles, con una capacidad de bombeo de entre 500 y 600 lts/s de caudal, mientras que las otras dos son sumergibles de flujo axial, con hélice de 16°, con un bombeo de 3.000 lts/s de caudal. La obra beneficiará de forma directa a los vecinos de los barrios Centenario, Chalet, San Lorenzo y San Jerónimo, en donde residen aproximadamente 60.000 personas, e indirectamente a los barrios 12 de Octubre, Roque Sáenz Peña, Santa Rosa de Lima y barrio Roma Sur, que corresponden a la cuenca de aporte al sistema, en donde habitan aproximadamente 30.000 personas. Para que la Casabomba funcione correctamente es necesario que el zanjón esté limpio, porque sino puede dañar el sistema. Además, la acumulación de residuos es un problema ambiental que repercute en la salud de los vecinos de ese barrio. Históricamente "tenía una pendiente que iba de norte a sur y tras la instalación de una bomba en la intersección de Tacca y Zavalía pasó a tener dos declives: uno de sur a norte y otro inverso", dijo el vecinalista. Ambos llevan los excedentes pluviales hacia la Casabomba Cero. "Por eso decimos que es fundamental que el zanjón esté limpio", dijo Cettour, quien pidió a la Municipalidad "que lo limpie al menos una vez cada dos meses, porque además tiene una belleza estética". Una "Venecia" en Centenario "Puede sonar grandilocuente, pero los vecinos estamos convencidos de que el zanjón bien mantenido será una suerte de 'Venecia' en el barrio", dice Cettour, "Hay gente que quiere que lo tapen, pero manteniéndolo es un lugar muy agradable y hasta puede ser una vía de comunicación", agrega. A simple vista hoy se puede comprobar que el zanjón demanda limpieza. Además de basura que fue arrojada de forma imprudente hay gran cantidad de maleza. Cettour advierte además que "el sector norte no tiene el talud de cemento que protege la orilla, que sí lo tiene el sector sur", explica, "y esa obra evita que el agua cuando corre por el zanjón lo socave. La erosión avanza y va a llegar a calle Tacca, así que habría que resolver eso antes de que ocurra. No se si fue un olvido o si no le dieron la magnitud que el problema tiene", advierte el vecinalista. Consultada al respecto, desde la Municipalidad se informó que la limpieza del zanjón Tacca está previsto que se realice durante la segunda mitad del mes de enero próximo. Esos trabajos se realizan con la maquinaria de la empresa contratista ALAMCO S.A., que es la que ganó la licitación de la limpieza de los zanjones a cielo abierto de la ciudad, informó el gobierno local. "Las bombas ya están instaladas, pero no llovió" "Las bombas ya están instaladas, pero no llovió", dijo el secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Roberto Gioria, consultado por El Litoral respecto de las tareas que se iniciaron el 11 de diciembre pasado para poner en marcha la Casabomba Cero. "Pero además de que no llovió, la red de drenaje compuesta de canales y zanjones está toda sucia", agregó, "por lo tanto el agua no va a llegar y, en consecuencia, no tenemos agua para probar las bombas". Ante esta situación, "el compromiso con la empresa es que cuando se den las condiciones, es decir, cuando se limpie el zanjón y se llene de agua, se realizarán las pruebas necesarias del sistema de bombeo", finalizó Gioria. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

