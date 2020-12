Dos "taladrazos" idénticos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con dos goles iguales, desde sendos tiros de esquina, Banfield que jugó mejor que Colón se impuso 2 a 1 en el Brigadier. Con la derrota el Sabalero quedó fuera de la chance de jugar una final.

Colón, que fue menos que Banfield, no supo aprovechar lo que su mejor jugador (el "Pulga" Rodríguez le regaló), porque el tucumano lo puso al frente cuando el rival lo estaba superando, el resultado le daba todo a Colón, son sobradas las muestras que este equipo de Domínguez se siente muy a gusto con el "score" a su favor y es ahí donde explota sus mejores armas. Anoche no pudo, se refugió muy atrás y se encontró con un Banfield muy efectivo que no lo perdonó.

El arranque

Con un Colón más decidido en el ataque y parado 20 metros más delante de lo habitual se jugaron los primeros minutos del partido, con un Banfield que salió a pelear cada pelota y en ese intercambio fue donde la visita mostró mejor aptitud, por lo que la pelota circuló más y sobre todo mejor por los pies de los jugadores de Taladro.

Una de Colón

Antes de los 10, Goez que recibió libre en su propio campo, metió un pelotazo cruzado de 30 metros para la subida de Alex Vigo que le ganó a su defensor, se metió en el área y sacó un fuerte remate abajo, al primer palo que pudo resolver sin mayores problemas Mauricio Arboleda.

Pese a que el encuentro era parejo Colón había estado un poco más cerca con esa llegada clara por la derecha.

Ahora Banfield

A través de los pies de Martín Payero estuvo muy cerca el equipo de Javier Sanguinetti, el volante desde fuera del área sacó un gran remate, la pelota picó se levantó y terminó pegando en el palo, saliendo para el centro del arco.

Fue el momento de Banfield que metió un par de llegadas por la derecha con Cuero, mientras que, tanto Bordagaray como Fontana resultaban peligrosos para la valla rojinegra. Un centro desde la derecha, encontró a Fontana libre, que de "palomita" estuvo muy cerca, ya que la pelota terminó quedando en la parte externa del arco.

Joyita del "Pulga"

Disconforme con el rendimiento de su equipo y ante el dominio del "Taladro", Domínguez adelantó unos metros a Lértora y el encuentro volvió a ser parejo.

Enseguida, Colón que no la estaba pasando bien se encontró con un nuevo golazo de Luis Miguel Rodríguez, Aliendro habilitó a Vigo y este encontró cerca dela medialuna al "Pulga" que paró la pelota y sacó un derechazo esquinado que se metió en el ángulo superior izquierdo de Arboleda.

Corrían 37 minutos y de ahí en más el juego regresó al medio, ya sin la superioridad de la visita que sintió el golpe, por lo que los minutos que quedaron de la primera etapa, se pasaron rápido y sin llegadas.

Colón se fue a los vestuarios haciendo un gran negocio, ya que en un encuentro muy parejo sacó la ventaja a través de una genialidad de su jugador estrella.

El complemento

Sin variantes en ambos equipos y antes del minuto Vigo cortó un centro peligroso que encontraba a tres jugadores visitantes en posición de remate.

Antes de los 4 minutos la visita había pateado dos tiros de esquina y el partido se jugaba en terreno sabalero, por el momento si mayores sobresaltos para el arco de Burián, pero esto no le hacía gracia a Domínguez que decidió meter a Tomás Chancalay por Facundo Farías (participó muy poco).

Se veía venir

Colón muy atrás (apostando solo al contragolpe) y Banfield atacando con mucha gente, el partido se jugada en forma íntegra en terreno sabalero, desde la derecha vino el corner que cabeceó primero Luciano Lollo al medio, para que sorprenda por su posición la presencia de Giuliano Galloppo que cabeceó al gol decretando el empate.

El resultado estaba bien, porque Colón se refugió muy atrás y le cedió todo a su rival, que siguió yendo por más, aunque esta vez sin la complicidad de Colón, que salió unos metros más adelante e intentó cambiar golpe por golpe. Llegó un par de veces Chancalay y comenzó a tener un poco más de presencia (ausente en todo el primer tiempo) Wilson Morelo.

Increíble

Galloppo habilitó en soledad a Bordagaray que se fue solo cara a cara con Burián, pero el delantero en vez de definir intentó habilitar a Cuero que venía muy lejos, y la pelota se fue muy lejos sin peligro para el arco sabalero.

Respondió Colón con un tiro de esquina desde la izquierda que encontró la cabeza de Federico Lértora, en gran reacción Arboleda metió el manotazo cuando la pelota se metía.

Mejor Colón

Se invirtió todo en los minutos finales, porque el equipo de Domínguez adelantó sus líneas y el partido comenzó a jugarse en terreno visitante, que ahora solo especulaba con meter alguna contra.

El partido seguía siendo parejo, pero Colón era el que buscaba un poco más, hasta que llegó el fatídico minuto 41, cuando, nuevamente con un corner desde la derecha, esta vez ejecutado por Jesús Dáttolo, para que de cabeza Mauricio Asenjo cabecee al gol marcando el segundo cuando Colón era un poco más.

Otra vez en una pelota parada y desde el mismo lugar, Banfield pasaba a ganar el partido. Colón fue con todo, se desprotegió en el fondo, en el último minuto adicionado el "Pulga" (el mejor y más claro jugador de Colón) dejó en una buena posición a Escobar que remató con fuerza al primer palo, pero se encontró con un notable Arboleda muy bien ubicado.

Se fue el partido donde Colón se puso en ventaja cuando no estaba bien, pero luego se metió muy atrás y lo pagó recibiendo el empate, luego, sobre el cierre cuando era un poco más que su rival llegó el segundo sepultando todas sus chances de llegar a los primeros lugares y quedando ahora sin ninguna posibilidad, ya que solo quedan seis puntos por jugar y está a ocho del líder.