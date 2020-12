Principio de acuerdo para ponerle fin al paro portuario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 29.12.2020

22:07

Finalmente, hubo acuerdo entre los sindicatos aceiteros y las empresas agroexportadoras tras más de 9 horas en el Ministerio de Trabajo y se levanta el paro a partir de este miércoles a las 6hs.

Cámaras empresarias y dirigentes de trabajadores portuarios alcanzaron este martes un acuerdo y se empieza a destrabar el conflicto que tenía paralizados los puertos cerealeros.

Según indicaron fuentes del Ministerio de Trabajo, representantes de ambos sectores se encuentran en la cartera laboral para proceder a la firma del acta respectiva.

El encuentro comenzó pasadas las 11 en la sede de la cartera laboral en la Avenida Leandro N. Alem al 600 de la Ciudad de Buenos Aires y lo encabezó el ministro Claudio Moroni.

Desde que comenzó la medida de fuerza, más de 160 barcos cerealeros pasaron a esperar para cargar granos y subproductos por más de US$ 1700 millones de dólares. Los exportadores, que el mes pasado liquidaron divisas por poco más de US$ 1730 millones, calculan que en diciembre lo que ingresará será apenas por encima de los US$ 1000 millones.

Del lado de los gremios, Ftciodyara pidió que el sueldo inicial sea de $ 93.000 desde el 1° de enero, lo que significa una mejora de casi el 35% sobre los $ 69.000 actuales para los trabajadores.

Por parte de Ciara, el fin de semana pasada la cámara ofreció «un aumento del 35% para el 2020 y una actualización salarial en 2021 basada en el índice del costo de vida».

También un bono anual equivalente a un sueldo adicional y un bono excepcional Covid-19 de 70.000 pesos (implica una mejora respecto de una anterior propuesta de $ 60.000).