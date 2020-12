https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 30.12.2020

Balance Mudallel: "Cuenten conmigo para trabajar 24/7"

La finalización de un año lleva generalmente implícito un balance del mismo, en el caso de la concejala Jorgelina Mudallel es prácticamente paralelo con el primero de su mandato, con la particularidad que además se produce en tiempos de pandemia y con el cambio de fuerzas políticas en los tres niveles ejecutivos de gobierno.

¿Cómo evalúa este año de gestión teniendo en cuenta el contexto tan particular en que se produjo?

Ningún gobierno elije esta situación para gobernar, y mucho menos en su primer año de mandato, creo que todos asumimos con muchas expectativas, tanto los poderes ejecutivos como quienes lo hicimos en los distintos estamentos legislativos, al poco tiempo llegó la pandemia y tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad. En el caso de quienes venimos de la militancia y formamos parte de partidos políticos con fuerte arraigo popular, sabemos que siempre las soluciones son colectivas, por eso no nos sorprende que el principal aprendizaje que deja este año que vivimos prácticamente en crisis por la pandemia sea que nadie se salva solo. En lo personal estoy conforme con el volumen de trabajo a pesar de las dificultades, fueron más de trescientos los proyectos que presentamos con mi equipo de trabajo en este 2020 tan particular, entiendo que eso no es poco, y más teniendo en cuenta que la gran mayoría de las iniciativas surgieron del contacto con las vecinas y vecinos.

¿Cómo fue ese contacto al que hace mención en esta situación de pandemia?

Tuvimos que adaptarnos, como todos, primero cumplimos con las restricciones que se impusieron al comenzar la pandemia, y a medida que se fueron permitiendo actividades fuimos retomando algo que para nosotros es habitual, recorrer los calles para escuchar a las vecinas y los vecinos. Trabajar fuertemente en los barrios siempre fue primordial en nuestra construcción política, es fundamental escuchar para luego representar, son los santafesinos y las santafesinas los que mejor conocen sus necesidades, después uno le agrega su impronta para intentar resolverlas. Este año tuvo la particularidad de los protocolos, en cierta forma creo que hicimos docencia en ese tema porque las recorridas se hicieron no sólo respetando las recomendaciones sino también en muchos casos ayudando a que se respeten.

¿En esas habituales recorridas por los barrios de nuestra ciudad, cuáles son los principales reclamos que le acercan y como cree que la ciudadanía evalúa la gestión municipal?

Indudablemente las expectativas en esta gestión eran muy altas, vasta con escuchar los reclamos para darse cuenta, a la ciudad le falta limpieza, iluminación, desmalezamiento y bacheo; esas son las funciones básicas del ejecutivo municipal y no las está cumpliendo, los pedidos son fundamentalmente esos, que le tapen los pozos, o que le arreglen las luminarias, que corten los pastos o retiren la basura, hay enorme cantidad de microbasurales en Santa Fe. Cuando se presentó el último Presupuesto hicimos mucho énfasis en estos aspectos y logramos que se incorporen algunos barrios al plan de iluminación o que se tengan en cuenta obras muy necesarias que generan inclusión, habrá que controlar que se ejecuten, esa es una de las funciones de quienes somos oposición, y también seguir siendo propositivos que fue una de nuestras características a lo largo de este año, no sólo señalamos las carencias sino también hicimos gran cantidad de propuestas para que las santafesinas y los santafesinos podamos vivir mejor.

¿Cuándo asumió la banca seguramente tenía ejes de gestión proyectados, pudo cumplirlos o quedaron de lado por la pandemia?

Nuestros principales ejes son la Justicia Social, la Igualdad de género, el medioambiente sustentable, apoyar a los emprendedores, respetar las disidencias y generar oportunidades para todos y todas; esos aspectos de nuestro pensamiento son inquebrantables, la pandemia nos obligó a adaptarnos en las formas pero los valores están intactos. Por ejemplo referente al medioambiente impulsamos proyectos de resolución para la creación de campañas de concientización para el cuidado y protección de las aguas de la Laguna Setúbal y la limpieza de sus adyacencias, también sobre el cuidado y preservación de los recursos naturales y una muy particular sobre el tratamiento de los residuos en casas con casos confirmados o sospechosos de Covid-19; al mismo tiempo que realizamos acciones concretas junto a “Me Gusta Santa Fe”, un grupo de jóvenes con quienes comparto valores y militancia, como fueron las jornadas que denominamos de limpieza y concientización en el Parque Garay o en la zona de El Alero de las Flores, al mismo tiempo que sostuvimos una actividad como el Eco Canje que venimos realizando desde antes de asumir mi rol de Concejala, donde canjeamos residuos reciclables por semillas para generar la huerta propia como habitualmente se suele decir.

Señaló la igualdad de género como uno de sus ejes de gestión.

¿Qué iniciativas puede mencionar en ese aspecto?

Fueron muchos los proyectos que presentamos y se aprobaron, debo reconocer que me sentí acompañada por mis pares, eso reafirma lo que pensamos y venimos señalando hace tiempo, la lucha por la igualdad de género es transversal a los partidos políticos. El primer proyecto que impulsamos fue la adhesión a la Ley Micaela dentro del ámbito del propio Concejo Municipal, también logramos la incorporación de un representante de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género a la composición del Concejo Ejecutivo del Programa Municipal de Seguridad Urbana, y la aprobación para los estudios de factibilidad de una línea gratuita para la recepción de denuncias sobre violencia de género, la capacitación en género para la obtención de la licencia de conducir y la implementación de la Ley Micaela en clubes santafesinos, estas son algunas de las iniciativas que logramos hacer avanzar, ahora falta la implementación por parte del Ejecutivo Municipal.

Uno de los temas que los santafesinos reclaman diariamente es la mejora en el transporte público

¿Qué tiene para decir en ese aspecto?

Diariamente recibimos reclamos por la poca frecuencia con que circulan los colectivos, o el hecho de la cantidad de cuadras que se deben caminar para llegar hasta una parada porque los coches circulan por donde pueden y no por donde se necesitan debido al estado de las calles, en ese sentido creo que el municipio tiene mucho por trabajar controlando el servicio y generando las condiciones para que se pueda brindar de forma óptima. En materia de movilidad creemos importante apuntalar aquellas que sean más amigables con el medioambiente como los son las bicicletas y las movilidades eléctricas, en ese sentido impulsamos la instalación de puntos “Subite a la Bici” en seis distritos municipales, la creación de un sistema de estacionamiento gratuito y seguro en el marco de eventos masivos y la adhesión a la ley provincial 13.781 de movilidad eléctrica entre otros proyectos en el mismo sentido y con la finalidad de lograr que Santa Fe esté a la vanguardia en lo referente a este tema.

Por último ¿Qué expectativas le genera el comienzo de un nuevo año?

Siempre que comienza un nuevo año se renuevan las esperanzas, en lo colectivo creo que la llegada de las vacunas va a generar una mejor actitud en la gente, la pandemia entre otros aspectos trajo temor e incertidumbre, el comienzo de las campañas de vacunación seguramente generarán tranquilidad y espectativas positivas. En lo personal reafirmo mi vocación de servicio, creo profundamente en la fuerza del trabajo y estoy convencida que es el esfuerzo lo que te hace crecer como sociedad y también individualmente, de mi parte le digo a los santafesinos y las santafesinas que cuenten conmigo para trabajar 24/7, las convicciones son las mismas que cuando asumí como concejala, y las ganas de generar una ciudad inclusiva con oportunidades para todos y todas mi gran aspiración.

Prensa Mudallel