Seguirá preso el joven acusado de torturar y matar cachorros

Tiene 25 años y fue imputado este jueves por actos de suma crueldad contra animales y también por asociación ilícita. Buscan a mujeres que actuaron con él en una práctica aberrante que aparentemente busca la satisfacción de una desviación sexual.

A principios de 2019, una serie de videos y fotos llegó a manos de Gabriela Salzman, de la protectora de animales Accma de nuestra ciudad. Las imágenes la dejaron helada. Mostraban a mujeres vestidas con poca ropa aplastando y matando cachorros, en una práctica tristemente conocida en el mundo como "crush fetish" con la que se busca el placer sexual.

Inmediatamente, la ONG radicó dos denuncias al respecto, pero ante la falta respuestas Salzman se comunicó directamente con el fiscal Omar De Pedro. El funcionario buscó las causas, ordenó algunas medidas y reunió más evidencia, con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal. Finalmente, este miércoles detuvieron a uno de los presuntos responsables, quien aparentemente organizaba los terribles actos.

Se trata de un joven de 25 años identificado como Iván C., quien fue arrestado por la policía en un local céntrico dedicado al rubro de los neumáticos de vehículos, donde era empleado.

El muchacho fue imputado este viernes y el juez Jorge Patrizi le dictó la prisión preventiva sin plazo, en base a lo que consensuó el fiscal con el abogado defensor Iván Carrión.

De Pedro estima que el acusado contrataba mujeres dedicadas a la prostitución y luego las filmaba y fotografiaba, dentro de habitaciones de moteles, mientras ellas aplastaban pequeños animales, generalmente perritos. Aparentemente, les pagaba alrededor de 4 mil pesos por cada "sesión".

Iván C. fue imputado como autor de actos de crueldad contra animales, un delito previsto en la ley conocida como Sarmiento, en carácter de instigador. Además, el fiscal lo acusó de formar parte de una asociación ilícita como organizador.

Cuando la policía allanó la casa del sospechoso encontró importante evidencia que lo compromete, como por ejemplo el vestido que una de las mujeres llevaba puesto en uno de los escalofriantes videos. También secuestró equipamiento informático que está siendo peritado.

La hipótesis de los investigadores es que Iván C. enviaba por Internet el material que registraba a lugares desconocidos, posiblemente con un fin comercial, pero ello todavía no pudo ser probado.

Se buscan

El doctor De Pedro pidió ayuda a la ciudadanía para identificar a las mujeres que aparecen en las imágenes, las que en la práctica aplastaban a los animales. "Voy a hacer públicas las fotos de estas personas. Cualquiera que tenga información al respecto se puede presentar en la comisaría más cercana y pedir hablar conmigo. Estas mujeres también cometieron un delito y van a ser perseguidas", aseguró el funcionario del MPA.

Al ser consultado, el fiscal se lamentó por la "poca pena en expectativa prevista por la ley Sarmiento, que es de un mes a un año de prisión. Creo que no va en consonancia con el pensamiento de la sociedad actual que ha tomado consciencia de la necesidad de proteger más a los animales. Si podemos demostrar que en realidad se trató de una asociación ilícita, la pena sería de 3 años para los integrantes y de 5 para el organizador".

"Sabemos que hay otras personas dentro de la provincia realizando este tipo de práctica. Honestamente, espero que no sea una moda que se esté imponiendo. Sería una práctica con al que se busca placer sexual. No lo sabemos, ni me interesa… yo quiero demostrar que aplastaban animales y eran actos de crueldad", enfatizó De Pedro.

Precedente

"Esperamos que este caso siente un precedente para el país y también en el plano internacional, si se logra demostrar la asociación ilícita… que sea un aviso para todos los que practiquen este tipo de actos, que sepan que van a ser castigados y que terminarán presos", afirmó el fiscal De Pedro.