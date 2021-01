https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 03.01.2021 - Última actualización - 16:30

16:26

El mítico combinado europeo concretará un Tour por Sudáfrica, entre el 3 de julio y el 7 de agosto. Previamente, disputarán un partido con Japón, en Edimburgo.

Perfilando la temporada Los Lions, nuevamente en escena El mítico combinado europeo concretará un Tour por Sudáfrica, entre el 3 de julio y el 7 de agosto. Previamente, disputarán un partido con Japón, en Edimburgo. El mítico combinado europeo concretará un Tour por Sudáfrica, entre el 3 de julio y el 7 de agosto. Previamente, disputarán un partido con Japón, en Edimburgo.

Una vez más, con su admirable historial a cuestas, los British & Irish Lions volverán a la escena mundial en el año que acaba de iniciarse, a través del Tour Sudáfrica 2021, entre el 3 de julio y el 7 de agosto venideros. El emblemático combinado conformado por Ingleses, galeses, escoceses e irlandeses, disputará 9 partidos, de los cuales 3 serán test-matches ante los Springboks, los actuales campeones del mundo de este deporte.

Por tercera vez consecutiva, el head coach será el neozelandés Warren Gatland, quien accedió a tal derecho por haber cumplido dicha función en el Seleccionado de Gales, la que vale recordar abandonó a fines de 2019. Previamente a la gira, los europeos jugarán un amistoso con Japón, el sábado 26 de junio en el Murrayfield Park de Edimburgo.

Ya en territorio africano, el debut será el sábado 3 de julio en Cape Town ante Stormers; mientras que el miércoles 7 se presentarán en Port Elizabeth, ante Sudáfrica Invitación XV y el sábado 10, en el Kings Park de Durban ante Sharks.

Posteriormente, el miércoles 14 de julio jugarán con Sudáfrica A en Mbombela; para cerrar el tramo inicial de la tournée el sábado 17 de julio, en el Loftus Versfeld de Pretoria ante Bulls.

Luego, el sábado 24 de julio, en el FNB National Stadium de Johannesburgo tendrá lugar el primer test-match ante los Springboks; mientras que el sábado 31 llegará el segundo, en Cape Town. Finalmente, el sábado 7 de agosto llegará el cierre del tour, con el tercer duelo entre Lions y Boks, en el Ellis Park de Johannesburgo.

Una vez más, la ocasión resulta propicia para recordar que los British & Irish Lions comenzó a escribir su historial de giras en 1888, cuando un plantel de 22 jugadores emprendió el extensísimo periplo inicial a Australia y Nueva Zelanda, con la capitanía de Robert Seddon.

Los tours que cada cuatro año se multiplicaron a través de la historia, tuvieron en 2013 un motivo especial de satisfacción, ya que luego de 16 años pudieron prevalecer en el saldo final de test-matches ante los seleccionados anfitriones. En ese caso, fue ante los Wallabies, ya que luego de ganar un partido cada uno, en el tercero el éxito fue para los del Viejo Continente, comandados por primera vez por el aludido Gatland.

En el Tour Nueva Zelanda 2017, los All Blacks ganaron el primer test en el Eden Park de Auckland; los Lions el segundo, en Wellington; mientras que el tercero culminó igualado, con lo cual la serie culminó en tablas.

En lo que respecta al futuro plantel para la tournée, será determinado por el head coach neozelandés, una vez , que culmine el Six Nations 2021. Obviamente, tal como ocurre con todas las programaciones dispuestas para la temporada que se inicia, estarán condicionadas por la evolución de la pandemia de Covid-19, que por estos días continúa acechando a casi todo el mundo.

Palabra de Capitán

Sam Cane habló sobre el presente de los All Blacks. Foto: Archivo El Litoral

En un extenso reportaje con el New Zealand Herald, el tercera línea Sam Cane habló sobre diferentes temas de actualidad, entre los cuales se destacó su reflexión en torno a lo que significa ser capitán de los All Blacks.

* "Es posible que nunca aprecié lo que estaba pasando, hasta que obtuve ese brazalete. Probablemente subestimé la intensidad del papel de ser capitán de los All Blacks. Lo había hecho tres veces en el pasado durante una semana, pero la capacidad de estar cada semana conduciendo al equipo es otra cosa muy diferente", afirmó.

* "Fue una verdadera montaña rusa esta temporada en términos de algunas de las actuaciones: hubo partidos buenos y otros muy pobres. Eso no es lo que esperamos de los All Blacks y no son las expectativas que nos ponemos a cumplir. Reflexionando, nunca diré que fue decepcionante, porque de esos tiempos difíciles hemos aprendido mucho como grupo y prefiero tener algunas lecciones en estos primeros días que cuando se trate de los grandes días", concluyó.