Lunes 04.01.2021



Contra Colón y contra el "Pulga" Rodríguez

Será el último partido de Zielinski en Tucumán

Dos ex sabaleros, como "Guille" Ortiz y el "Pupa" Leonardo Heredia, estarán entre los once titulares del "Decano". Arranca a las 21.30 en el estadio José Fierro de la capital tucumana.

Para aplaudirlo al "Vikingo". Sin dudas, Ricardo Zielinski fue el DT que cambió el curso de la historia deportiva de Atlético Tucumán. De local, se despide ante Colón.

Luego de que el primer día del año la dirigencia de Atlético Tucumán confirmara el reemplazante de Ricardo Zielinski, el mundo Decano pone la atención en su anteúltimo compromiso por la Copa Diego Maradona. El Ruso ya tendría todo confirmado para recibir a Colón de Santa Fe este martes desde las 21:30, en lo que sería su último encuentro en el Monumental José Fierro, estadio donde supo lograr grandes hazañas. Para este encuentro, entre dos equipos fuera de la pelea por la gran final, el entrenador repetiría la formación que presentó frente a San Lorenzo, por lo que los titulares serían Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Yonathan Cabral, Guillermo Ortiz, Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano, Cristian Erbes, Guillermo Acosta, Nicolás Aguirre; Leonardo Heredia y Javier Toledo. Tenés que leer En Perú lo quieren a Olivera Como se sabe, Omar de Felippe se convertirá en el nuevo técnico de Atlético Tucumán tras la inminente salida de Ricardo Zielinski. El entrenador, de 58 años, fue el elegido por la Comisión Directiva y su contrato será hasta diciembre de 2021. La noticia se oficializó a través de los canales oficiales de la institución tucumana. En los últimos días, Zielinski había anunciado públicamente que se iría del Decano una vez que finalice la participación del equipo en la Copa Diego Maradona. Los directivos tucumanos no perdieron tiempo, escucharon las recomendaciones del Ruso y fueron a buscar a De Felippe para que sea su sucesor. "De Felippe será el DT de Atlético una vez que finalice la Copa Maradona. Llegará a la provincia el próximo lunes, para firmar su contrato y hacer la presentación oficial", reza el comunicado oficial del Decano. Tenés que leer Delgado se va por un mes a jugar a Defensa y Justicia Zielinski tomó la decisión de volver a Buenos Aires después de mucho tiempo. En un 2020 difícil, el entrenador sintió la necesidad de estar cerca de sus seres queridos y justo apareció el interés de Estudiantes para armar las valijas. Atlético Tucumán, que había terminado con puntaje ideal en la Zona 1, está último en la Zona Campeonato B con un punto conseguido en tres fechas. Su próximo compromiso es Colón, otro de los que viene de capa caída, este martes 5 de enero como local. Se espera que para este choque contra Colón, Omar De Felippe, esté instalado ya en las tribunas del Monumental para ver a sus nuevos dirigidos, ya que el entrenador llegará este lunes a la provincia para firmar su vínculo con el club. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

