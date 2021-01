https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Permitirá recomponer la actividad Productoras de biodiésel y bioetanol respaldan nuevo esquema de precios fijado por el Gobierno

El esquema progresivo de incremento de precios del biodiésel y el bioetanol de caña de azúcar que formalizó el Gobierno nacional con su publicación en el Boletín Oficial, recibió hoy el respaldo de las principales entidades de productores del sector bajo el argumento de que la medida permitirá recomponer la actividad, recuperar mercado, puestos de trabajo y proyectar nuevas inversiones.

A través de las resoluciones 1/2021 y 2/2021, firmadas por el secretario de Energía, Darío Martínez, se fijaron nuevos precios de adquisición del biodiesel y del bioetanol a base de caña destinados a su mezcla obligatoria del gasoil y la nafta, y se impusieron plazos máximos de treinta días corridos para que las petroleras abonen las facturas, entre otras cuestiones.

En el caso del biodiésel, la Resolución 1 también establece la reducción en los porcentajes de corte obligatorio de gasoil, con un incremento escalonado hasta alcanzar el 10% en abril.

Ambas medidas, que serán publicadas en las próximas horas en el Boletín Oficial, fueron el resultado de encuentros y rondas de negociación de la Secretaria de Energía y las cámaras del sector, y de acuerdo a distintas fuentes su impacto en los precios de surtidor para naftas y gasoil rondaría entre 2% y 2,5% en enero.

En el caso del biodiésel utilizado para el corte del gasoil en un 10%, los nuevos precios pasarán de los $ 48.533 la tonelada fijados en octubre a una recomposición para enero a $ 77.300 por tonelada, en febrero de $ 86.875; en marzo $ 89.975; en abril $ 90.300 y en mayo $ 92.558 la tonelada de biodiesel, lo que significará una recomposición del 90,7%.

Al mismo tiempo, se sustituyó transitoriamente para enero, febrero y marzo, la proporción obligatoria de biodiésel en su mezcla con el total del volumen del combustible fósil gasoil y quedó establecido en el 5%para enero; en febrero 6,7% y en marzo 8,4%, para retomar abril retornará el 10% de mezcla.

Para el caso del bioetanol a base de caña que se utiliza para el corte de naftas en un 12% un sendero similar de precios a partir del valor base fijado el 15 de octubre en $ 32.789 la tonelada.

Así se acordó fijar un valor de $ 43.600 por tonelada para enero, mientras que los nuevos precios serán en febrero de $ 47.800; en marzo $ 48.700; en abril $ 49.600 y en mayo $ 51.132 la tonelada de biodiesel, lo que significará una recomposición del 55,9%.

La secretaria Ejecutiva de la Liga BioEnergética, Verónica Geese, afirmó que las dos resoluciones publicadas hoy en el Boletín oficial "son una buena noticia para todo el sector después de cinco meses de paralización de sus plantas y que uso en riesgo muchos puestos de trabajo", pero entendió que la misma medida "se podría haber tomado el año pasado y evitar una judicialización".

La directiva de la Liga -un espacio público privado formado por las provincias de Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos y Buenos Aires- advirtió también que "si se tiene precio y cupo pero las petroleras no compran y no cumplen el corte, todo lo arreglado no va a tener efecto,por eso es necesario empezar las tratativas con las refinadoras".

En similar sentido, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), Francisco Jáuregui, dijo que la cifra de aumento "se debe entender en el contexto de que el biodiesel lleva 12 meses sin publicación conforme de precio de fórmula, y este acuerdo viene a corregir la distorsión acumulada".

Jáuregui reseñó, en diálogo con Télam, que en este período el aceite de soja que es 85% del costo de producción subió 124 % en dólares, no solo por el incremento de la materia prima sino por la suba del dólar, todo con el precio congelado durante 12 meses, "lo que generó un perjuicio económico y financiero estructural que sufrió la industria y que no se recupera más".

Desde la perspectiva de los productores de bioetanol, el presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijoo, aseguró a Télam que el sector recibió "con gran satisfacción esta resolución muy positiva que permite recomponer la economía de las empresas de bioetanol de caña con una perspectiva de cinco meses hasta comenzar la zafra en mayo".

"Es un escenario muy positivo porque las empresas están en pleno proceso de alistamiento de las fabricar para ver cual va a ser la producción y el bioetanol en escala es fundamental para la industria alcoholera que empleo 60.700 trabajadores en el año", agregó el directivo.

Con información de Telam