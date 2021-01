https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras el informe final de la Comisión Auditora Villarreal le pide la renuncia a Spahn

En declaraciones a Radio GOL 96.7, el ex candidato a presidente en las elecciones tatengues y principal opositor, el periodista y empresario Rodrigo Villarreal, declaró: "Le pido la renuncia al presidente Luis Spahn". Si bien aclaró que hablaba "como periodista y a título personal" (su agrupación se llama "Triunfo Tatengue"), disparó munición pesada: "Le digo al socio que despierte, están saqueando el club en nuestras narices. El presidente de Unión realizó 183 retiros de la tesorería de Unión sin aclarar nada. Tiene cara de piedra: no hay tribuna, no hay predio, no hay copa. Dice que hay tres millones de dólares por cobrar...¿qué hizo con los otros cinco millones de dólares de las ventas?...¿dónde fue a parar todo ese dinero?".

Luego, apuntó a la Justicia: "¿Qué esperan las fiscales del MPA para intimar a Unión que aporte los papeles?...¿Dónde están los de Delitos Complejos?. Las fiscales tienen planchada la Causa Spahn". A su vez confirmó que presentaron un protocolo en la IGPJ y en la Municipalidad de Santa Fe para que "se lleve a cabo una asamblea con 330 socios, al aire libre y en el playón del club".