El hermano del Pulga sacude el verano: "Se lleva muy bien con Vignatti, quiere seguir en Colón"

Walter, hermano y confidente del "Pulga", sorprendió a todos con su frase, cuando quedan seis meses para que termine su contrato con Colón. "Está muy feliz en Santa Fe y agradecido al amor de los hinchas. Se va a despedir en Atlético, pero mucho más adelante", afirma.

Uno se imagina lo que hubiera sido el estadio José Fierro sin pandemia. Miles y miles de tucumanos/decanos aplaudiendo a más no poder y con las gargantas rojas: la misma noche que se da la vuelta al casa del hijo más querido (o sea el "Pulga" Rodríguez) se despide y dirige su último partido en Tucumán el técnico más exitoso (o sea el "Vikingo" Ricardo Zielinski). Claro que todo éso ocurrió con el reducto vacío, apenas un puñado de periodistas y dirigentes como testigos, además de la tele.

Sin dudas, por más que Atlético Tucumán y Colón no jugaban por nada, esos dos aspectos dominaron la noche: 1) la vuelta del "Pulga" con otra camiseta; 2) la despedida de Ricardo Zielinski, que además de darle todo al club, "recomendó" al nuevo entrenador (su amigo Omar De Felippe le ganó la pulseada a Madelón, ya fue presentado como DT del "Deca" y estará en las tribunas). En la previa, el hermano del "Pulga", que muchas veces hizo de consejero y representante de PR10, habló con el programa ADN GOL en la Radio del Fútbol 96.7, dejando varios "bombazos" acerca del presente y futuro de su hermano.

-Llegó una noche que es una mezcla de sueño y pesadilla para tu hermano el "Pulga": enfrentar al amor de su vida, Atlético Tucumán y en Tucumán...

-Mirá, cuando Luis se fue a Newell's, en esa otra experiencia de salida de Tucumán, no le tocó jugar acá contra Atlético, que se el club de su vida. Le toca ahora, anoche estuve un rato en el hotel, charlamos, lo noté tranquilo. Yo pienso que él va a querer mostrarse, demostrar lo que vale. Es un profesional en todo sentido. A mí me pasó, cuando jugaba, enfrentar en la Liga Tucumana a mi ex club y yo me "mataba" por hacerle un gol a mi equipo.

-En su momento hace tres años, cuando salió de Atlético para ir a Colón, fue un verdadero bombazo en el mercado de pases. Sin embargo, su representante dijo a El Litoral que sólo hubo en juego un préstamo bajo (N.de R.: 350.000 dólares) y un salario "normal"...

-Mirá, yo pienso que Atlético Tucumán dejó ir y se perdió un jugador extraordinario como es el "Pulga". Las cosas se dieron así y ahora está muy feliz en Colón y agradecido a la gente en Santa Fe por todo el amor y el cariño que le regalan todos los días. Como familia, ellos están muy bien allá en Santa Fe.

-El "Pulga" tiene 36 años: esta temporada arrancó sentadito como suplente y se fue metiendo de titular a puros golazos. ¿Qué pensás de este momento de tu hermano en Colón, después de ser ídolo ahí en Tucumán?

-Mirá, te voy a contar una anécdota. Primero, no pienses que por ser ídolo, acá no lo puteaban al "Pulga" en Tucumán. No me acuerdo el rival, pero era una noche y yo me estaba insultando con media platea. Iban como 92 minutos, se terminaba en empate, hasta que agarró la pelotita y la clavó en un ángulo. Ese día fue un quiebre en Atlético....desde esa vez no lo insultaron nunca más.

-¿Qué te dijo en esa charla de su futuro, ahora cuando termine su contrato con Colón en junio?

-Hablamos de varios temas, pero de éso no me dijo nada ni le pregunté tampoco.

-Se habló muchas veces de la supuesta "carrera política" del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez en Tucumán. ¿Ese compromiso de ayudar a la gente puede apurar alguna decisión para volver a Simoca?

-Nosotros, la Familia Rodríguez entera, somos solidarios, ayudamos, estamos al lado de la gente. Tratamos de devolver algo de lo que la vida nos regaló, porque arrancamos de abajo y sin nada. La realidad, de los dos, el que "hace política" soy yo, en cuanto a la identificación con el partido (Justicialista) y con la figura del actual Vicegobernador, con quien estoy plenamente identificado y somos muy amigos. El "Pulga" ayuda desde otro lado, con su Fundación, siempre colaboró con los más necesitados. Pasa que yo estuve a cargo de la Dirección de Deportes y nuestra hermana es Concejal; entonces se mezcla todo. No descarte que Luis se vuelque de lleno cuando deje el fútbol, pero hoy el que hace política en la provincia soy yo.

-Dijiste varias veces "el Pulga es feliz en Santa Fe y en Colón"...

-Es que es así, acá (hace referencia a la capital tucumana) no podría ni caminar; distinto es Simoca, nuestra tierra. Pero en Santa Fe recuperó cosas simples: tomar un helado con sus hijos, cenar con su señora. Cosas simples pero muy valiosas.

-¿Con quién se llevó mejor el "Pulga"?: casi todos los años con Mario Leito y ahora estos últimos con José Vignatti...

-Mi hermano se lleva muy bien con José Vignatti, el presidente de Colón; es muy feliz en Santa Fe.

-Quedan acá seis meses de contrato y viene de golazo en golazo con Colón... ¿Puede renovar para seguir en Santa Fe el "Pulga"?

-Yo pienso que sí, tranquilamente puede seguir en Colón. Mirá, a mi hermano le quedan tres años en el fútbol. Yo el otro día le marcaba el final de la carrera de Mascherano, un ejemplo para todos. Pero Mascherano no pudo retirarse bien en River, que era su sueño...

-¿Querés decir que debe retirarse estando bien y entero ahí en Tucumán?

-Claro... tal cual.

-Si le quedan tres de carrera... ¿sería un año más en Colón y los últimos dos allá en Atlético?

-Me parece algo muy viable algo así.

"¿Por qué pateaste el penal así en Paraguay?"

Walter Rodríguez, hermano del "Pulga", decidió no viajar a La Olla para estar en la Final Única de la Sudamericana: "Somos un montón de familia, era mucha plata en avión y hotel. Decidimos verlo por tele y donar ese dinero", cuenta.

-Con el paso del tiempo, ¿qué hablaste con "Pulga" de esa final?

-Sólo le pregunté qué le había pasado, ¿por qué había pateado el penal así si nunca patea fuerte?

-¿Qué te dijo?

-Que no le tenía confianza a su pie, por eso buscó asegurar. En la última práctica, se dobló el tobillo y no le dio bolilla. El día de la final se volvió a torcer y el dolor ya era muy importante. Yo siempre le digo: "Si no estás bien, dejale el lugar a otro...".

-Pero era una final...

-Era "su" final, siendo el referente y capitán del barco.