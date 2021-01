Trump reporta fallos en las máquinas de votación en Georgia, pero funcionarios lo desmienten

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que las máquinas de votación de la empresa Dominion están caídas en un distrito republicano del estado de Georgia, donde se celebra este martes la segunda vuelta de los comicios al Senado, pero un alto funcionario electoral rechazó rápidamente sus acusaciones.

"Están llegando informes del 12 Distrito Congresional de Georgia de que las máquinas de Dominion no funcionan en ciertos bastiones republicanos desde hace más de una hora. Las boletas se dejan en cajas de seguridad, esperemos que las cuenten. Gracias al congresista Rick Allen", manifestó Trump a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el principal funcionario electoral de Georgia, Gabriel Sterling, afirmó que el tema se resolvió hace horas y que el público había sido notificado inmediatamente, a la vez que aseguró que cada voto será protegido y contado, reportó la agencia de noticias AFP.

"Y este asunto en Columbia Co. se resolvió hace horas y nuestra oficina informó al público sobre ello en tiempo real. Los votos de todos serán protegidos y contados. Lamento que haya recibido información antigua señor presidente", escribió Sterling en la misma red social.

Reports are coming out of the 12th Congressional District of Georgia that Dominion Machines are not working in certain Republican Strongholds for over an hour. Ballots are being left in lock boxes, hopefully they count them. Thank you Congressman @RickAllen!