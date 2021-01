Washington declara toque de queda por los incidentes en el Capitolio

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró toque de queda después de que manifestantes pro Trump buscaron ingresar a la fuerza en Capitolio.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC