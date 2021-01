Estados Unidos: el Congreso certifica finalmente la victoria electoral de Biden

El Congreso de Estados Unidos ratificó este jueves al demócrata Joe Biden como el ganador de las elecciones presidenciales, horas después de que violentos manifestantes irrumpieran en el Capitolio en un intento de revertir el resultado de los comicios, socavar la democracia del país y permitir que el republicano Donald Trump siguiera en la Casa Blanca.





El vicepresidente republicano Mike Pence certificó el voto de 306 grandes electores a favor del candidato demócrata, frente a los 232 logrados por Trump.





Luego del caos sembrado ayer por los partidarios del mandatario saliente durante horas hasta ser desalojados por la policía, los legisladores resolvieron continuar anoche con el proceso de validación de las elecciones, en una muestra para el país y el mundo de su compromiso con la voluntad de los votantes y una transferencia pacífica del poder.

WATCH: Congress affirms President-elect Joe Biden's victory after rioting by a pro-Trump mob at the Capitol delayed proceedings https://t.co/GcpzWFyeUD pic.twitter.com/JgSAlNQaXA