Deportistas criticaron el asalto al Capitolio por partidarios de Trump

Los jugadores y entrenadores de los equipos de básquetbol Miami Heat y Boston Celtics de la NBA de Estados Unidos afrontaron el certamen del miércoles por la noche entre sí "con el corazón apesadumbrado" por los hechos ocurridos en Washington, donde partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieron con violencia en la sede del Capitolio.

En el comunicado oficial de Miami Heat afirman que ‘’2021 es un año nuevo, pero algunas cosas no han cambiado’’, y respecto al partido del miércoles, ‘’Hemos decidido jugar el jeugo de esta noche para tratar de traer alegría a la vida de las personas’’.

Statement from the players of the Boston Celtics and the Miami HEAT #BlackLivesStillMatter pic.twitter.com/RtpAOJfxh3

Las franquicias emitieron un comunicado conjunto en el que lamentaron los hechos y denunciaron "la drástica diferencia de forma en que se trató a los manifestantes del movimiento 'Black Lives Matter' tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, el año pasado, y el aliento que se les dio a los manifestantes que actuaron ilegalmente".

La mayoría de jugadores y los técnicos de ambos equipos se arrodillaron antes del partido que ganó Miami (107-105) para escuchar el himno nacional, gesto que se repitió en otros encuentros de la NBA, según consignó la agencia DPA.

En tanto, otros basquetbolistas y entrenadores de la NBA reaccionaron con "horror" ante los hechos ocurridos en Washington y, en ese sentido, Doc Rivers, DT de los Philadelphia Sixers, también criticó la "desigualdad de trato" en comparación con las manifestaciones del movimiento anti racista, al tiempo que advirtió sobre la ausencia del ejército y de la Guardia Nacional en el lugar de los hechos.

​Por su lado, la futbolista estadounidense Megan Rapinoe, conocida por su activismo social, también escribió mensajes en la red social Twitter cuestionando el comportamiento de las fuerzas de seguridad; mientras que la gimnasta Simone Biles escribió: "Avergonzada pero no sorprendida; sin palabras pero no sorprendida".



La futbolista se manifestó vía Twitter

Well well well. This is a Police Officer 🤳🏼 taking a selfie with a domestic terrorist that has stormed the Capitol Building. Protect and serve is exactly what this officer is doing. https://t.co/H3i8qHouY6