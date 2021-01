Primera renuncia en el gabinete de Trump tras los incidentes en el Capitolio

La secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, anunció este jueves su renuncia tras el asalto al Capitolio de este miércoles por parte de seguidores del presidente Donald Trump.

Chao, quien está casada con el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, es la primera miembro del gabinete presidencial que dimite apenas a dos semanas de que Trump concluya su mandato tras la convulsionada jornada de ayer en Washington, que dejó cuatro muertos.

"Ha sido el honor de toda una vida servir al Departamento de Transporte de Estados Unidos", publicó Chao en su cuenta de Twitter en la que adjuntó su carta de renuncia que entrará en vigencia el lunes.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t