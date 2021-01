https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 08.01.2021 - Última actualización - 13:03

13:01

El notable goleador nacido en la ciudad de San Justo, falleció hace dos décadas en un accidente automovilístico en Caseros (Buenos Aires). Además de jugar en Unión y Colón, vistió las casacas de River y Racing en nuestro país.

Murió a los 52 años El "Tola" Scotta nos dejó hace 20 años El notable goleador nacido en la ciudad de San Justo, falleció hace dos décadas en un accidente automovilístico en Caseros (Buenos Aires). Además de jugar en Unión y Colón, vistió las casacas de River y Racing en nuestro país. El notable goleador nacido en la ciudad de San Justo, falleció hace dos décadas en un accidente automovilístico en Caseros (Buenos Aires). Además de jugar en Unión y Colón, vistió las casacas de River y Racing en nuestro país.

Por Tomás Rodríguez

El 8 de enero de 2001, hace ayer dos décadas, en un accidente automovilístico en jurisdicción de Caseros, provincia de Buenos Aires, fallecía Néstor Leonel Scotta, a los 52 años, quien había nacido en la ciudad de San Justo el 7 de abril de 1948, con una vasta trayectoria anotando 104 tantos en el fútbol profesional argentino de primera división y 79 en Colombia.

El artillero centenario de nuestro país, se inició en Sanjustino, en la Liga Santafesina de Fútbol, pasando luego por Unión (16 tantos), que pagó $ 600.000, quien lo transfirió a River (10 conversiones) en 10 millones de pesos en 1970; del '73 al '76 del siglo pasado, cumplió luego una excelente actuación en Racing concretando 63 goles en 127 juegos, cuando regresó de Colombia, lo hizo en Platense donde logró cuatro y en Temperley 11 conversiones.

En Sanjustino

Mostró su rebeldía en los partidos de baldíos, el único de la familia que se fue a jugar a Sanjustino, decano de esa ciudad, donde los fundadores Marcos Sonzogni, los hermanos Guillermo y Miguel Colombo, le dieron prioridad al balompié pasando por sus filas los Sonzogni, Rolón, "Chato" Córdoba, Michea, Parra, Lo Presti, "Chijí" Serenoti, por citar algunos.

Unión

En su breve labor en Unión (en una difícil etapa) en los inicios como jugador rentado, tuvo como compañeros a Juan Pablo Garzón, Daniel Silguero, Hugo Figueroa, Alfredo Cañete, Jorge Artuccio, Luis Fredes, Juan Carlos Lapalma, Rafael Zuviría, Oscar Escalante y Mario Rubén Mendoza.

Su meta: el gol

Néstor Scotta fue un delantero simple, punzante, encarador, que ganó por voluntad; sin grandes recursos, con su físico grandote supo enfrentar a las defensas cerradas y no perdonó distracciones; Hizo muchísimos goles, 104, sin belleza, sin ningún toque de distinción, pero con la particularidad de estar siempre allí, en la zona caliente del fútbol.

Tras la aparición en Unión, no cumplió las expectativas creadas en River; tuvo una temporada en Gremio; el "Mariscal" Roberto Perfumo que estaba jugando en Brasil, dijo que "esta temporada agradó Néstor Scotta; porque convirtió varios goles de entrada y los entusiasmó con su estilo de tanque, que encara y no tiene temor de entrar al área".

Su estilo se fue consolidando, encontró su mejor momento en Racing: mostrando velocidad, potencia y efectividad; las críticas sobre sus características no cambiaron "ganaba por presencia; necesitaba tiempo y espacio; le pegaba con las dos piernas; era fuerte, a veces ingenuo, a veces se dejaba anticipar; no tenía sensibilidad ni manejo; pero no dejó de convertir; hasta lo hizo reiteradamente en Platense y Temperley, en su etapa de declinación de su trayectoria profesional". Luego, antes de retirarse lo hizo en Colón, Estudiantes de Buenos Aires y Excursionistas.

El duelo con "Chiquito"

El malogrado artillero sanjustino reconoció que en los enfrentamientos frente a su hermano Héctor Scotta (152 goles) siempre resultó adverso, porque "Chiquito" jugaba en San Lorenzo, en el periodo más exitoso del "Ciclón" en el profesionalismo, y en esa etapa siempre vencía a River y Racing. Lo propio había acontecido en sus comienzos, en el clásico sanjustino.

Sin embargo, existió un suceso singular, cuando se habían disputado cinco fechas del campeonato Metropolitano de 1975, la tabla de goleadores que llevaba la prensa indicaba que era encabezada por Néstor Scotta, de Racing con siete tantos; lo escoltaba su hermano Héctor Scotta, de San Lorenzo con una anotación menos.

El acontecimiento insólito consistía en que ni Racing ni San Lorenzo habían ganado hasta entonces ningún encuentro. Campeón resultó River, después de 18 años y el goleador de la temporada fue "Chiquito" con 60 anotaciones, en dos torneos, superando la marca del paraguayo Arsenio Erico, aunque este jugó muchos encuentros menos, debido a que el torneo oficial era largo, con cotejos en dos ruedas.

Regreso a Argentina

En 1981, el "Tola" Scotta regresó a Argentina, donde jugó en Platense anotando 4 goles en 23 apariciones; un año después, se unió a Temperley donde ayudó a asegurar el ascenso a primera categoría. En 1983, formó parte del equipo de Temperley que aseguró su mejor resultado en un campeonato argentino cuando llegó a la semifinal del Nacional, donde fue derrotado por Estudiantes de La Plata, que fue el campeón del certamen.

Scotta jugó el resto de su carrera en el ascenso del fútbol argentino, actuando en Colón en 1984, Estudiantes de Buenos Aires en 1985 y Excursionistas en 1986.

Los Scotta

Fueron una familia de inmigrantes italianos que se radicaron en el Portón del Norte. El padre de los Scotta llegó a ser comisario y se desempeñaba como arquero en Colón de San Justo, donde en una etapa, hace muchos años, llegaron a jugar siete Scotta juntos. Ángel, Juan Carlos, Néstor Leonel y Héctor Horacio, con excepción del "Tola", fichó y actuó en Sanjustino; todos eran hinchas de Colón, llegando estos dos últimos a jugar en el seleccionado de la Liga Santafesina de Fútbol.

Goleador de la Libertadores

En 1977 Carlos Salvador Bilardo, DT de Deportivo Cali, carecía de un delantero central de jerarquía y entonces lo convocó al "Tola" Scotta, porque aspiraba a la obtención de éxitos deportivos, en una entidad acostumbrada a brindarle alegría a su numerosa parcialidad.

Defendiendo sus colores fue subcampeón en dos ocasiones en la liga colombiana y subcampeón en la Copa Libertadores 1977. Durante su campaña en el país cafetero anotó 79 goles en 109 partidos y fue dos veces máximo goleador de la Copa Libertadores de América, en su primera temporada y en la siguiente (1978).

En ese equipo jugaban los argentinos Heriberto Luis Correa, Ángel Antonio Landucci y Alberto Jesús Martínez; además de los colombianos Pedro Zape, William Ospina, Miguel Antonio Escobar, César Arce Balverde, Henry Caicero, Ángel Torres, por citar a sus compañeros en Deportivo Cali.