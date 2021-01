Trump no asistirá a la ceremonia de asunción de Biden

Donald Trump anunció este viernes en Twitter que no irá a la asunción de Joe Biden el 20 de enero, en un nuevo gesto antidemocrático del presidente saliente. Solo 3 mandatarios en la historia no asistieron a estas ceremonias.

Tras recuperar su cuenta, que había sido suspendida por 12 horas por su retórica inflamatoria, dijo a sus votantes que en el futuro tendrá "una voz gigante".

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.