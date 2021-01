https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 14.01.2021 - Última actualización - 7:34

7:30

Al igual que con las restricciones a la movilidad, la modalidad para volver a las aulas quedará en mano de los gobernadores. Santa Fe define su calendario escolar bajo un formato bimodal. Se aguarda la llegada de vacunas para aplicar a los docentes.

Bajo pautas nacionales El retorno a clases presenciales será decisión de cada provincia Al igual que con las restricciones a la movilidad, la modalidad para volver a las aulas quedará en mano de los gobernadores. Santa Fe define su calendario escolar bajo un formato bimodal. Se aguarda la llegada de vacunas para aplicar a los docentes.

El gobierno nacional busca recuperar la presencialidad con el inicio del ciclo lectivo 2021, luego de que la gran mayoría de alumnos y alumnas hayan dejado de asistir a las escuelas desde el viernes 13 de marzo del año pasado a causa de las medidas para contener el arribo de la pandemia. Al igual que sucedió con las restricciones de circulación nocturna, la decisión final estará en manos de los gobernadores, que deberán evaluar el riesgo sanitario de su provincia.

Con este fin, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, inició esta semana una serie de reuniones con los equipos educativos de las distintas jurisdicciones, con el objetivo de encontrar consensos para habilitar la presencialidad.

"Llevamos adelante una agenda federal para planificar el inicio del ciclo lectivo con cada jurisdicción sosteniendo la premisa que la presencialidad será el ordenador de las clases en el 2021", remarcó este miércoles Trotta en su recorrida en el noroeste del país.

De todos modos, será cada provincia quien tome la decisión final sobre la modalidad a implementar para el inicio del próximo ciclo lectivo, teniendo en cuenta las pautas nacionales y las resoluciones aprobadas en el Consejo Federal de Educación.

Según el semáforo epidemiológico elaborado por el CFE, las clases presenciales pueden volver a los distritos según su nivel de riesgo: cantidad de contagios en las últimas dos semanas, la velocidad de transmisión y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva. Si el riesgo es bajo, las escuelas pueden iniciar de forma progresiva y con uso de tapabocas, mientras que si el riesgo es medio solo se podrán realizar actividades educativas de revinculación en espacios abiertos y con un máximo de 10 personas.

Tenés que leer

Calendario santafesino con formato bimodal

En este escenario, el gobierno de Santa Fe habilitó encuentros de revinculación para estudiantes con dificultades en su vinculación pedagógica mediante el programa Verano Activo. Además, la titular de la cartera educativa, Adriana Cantero, ratificó que el 17 de febrero comenzarán las clases presenciales en las provincia para los "grupos prioritarios", conformado por estudiantes de séptimo grado del primario y quinto y sexto año del secundario.

En tanto que para el próximo ciclo lectivo, la ministra sostuvo que iniciará el próximo 15 de marzo bajo un formato bimodal. Este miércoles, en la entrega de nuevos aportes a escuelas para su puesta a punto, Cantero manifestó que vendrá "un tiempo escolar distinto", en donde "vamos a tener escuelas con alternancia, unos días con presencialidad y otros con trabajo en casa", donde será necesario "volver a pensar el diseño curricular, la selección de la currícula, el modo y la metodología de trabajo".

En este marco, la ministra sostuvo que "vamos a intentar recuperar presencialidad, aunque no será necesariamente igual a la que conocimos", debido a que "la pandemia ha traído cosas que se van a quedar entre nosotros, como el cuidado de la salud, las prácticas sanitizantes, la necesidad de tener espacios ventilados y de poseer espacios con la amplitud necesaria para compartir momentos con distanciamientos".

Vacunas, prioridad pero no condición

Por otra parte, las carteras de Educación y Salud planifican los calendarios de inoculación, luego de la confirmación de que los educadores serán destinatarios de la próxima tanda de dosis que lleguen al país. "En febrero vamos a empezar el proceso de vacunación de nuestros docentes, estamos trabajando en toda la agenda de vacunación con cada una de las jurisdicciones. Es fundamental priorizar la vacunación del sector docente", sostuvo días atrás el ministro Trotta.

Se estima que la vacunación se hará con la segunda partida de Sputnik V, que recién la semana que viene culminaría con las primeras 300 mil dosis. En ese sentido, Trotta subrayó que si bien su aplicación "permitiría intensificar la presencia en las aulas", aunque "no es condición indispensable para la presencialidad".

En Santa Fe, están contabilizados unos 85 mil docentes y asistentes escolares para ser vacunados apenas lleguen las dosis a la provincia, en el marco del programa Escuelas Seguras. Desde el ministerio de Educación, especificaron que se está trabajando junto al ministerio de Salud para decidir dónde se ubicarán los centros de vacunación.

Además, la titular de la cartera Adriana Cantero adelantó que en los próximos días convocarán a los gremios docentes para informar del plan de vacunación. De todos modos, aclaró que "no es obligatoria", pero que "el Estado está obligado a garantizar el acceso a la vacunación". Y agregó: "aquel que libremente decida no vacunarse no va a estar eximido de cumplir con su trabajo ni va a ser un condicionante para el despliegue de los dispositivos de dictados de clases. La expectativa es que, teniendo esta posibilidad, la mayor parte de docentes y asistentes escolares acceda a su vacunación en pos del cuidado de su propia salud, la salud de sus compañeros y estudiantes".