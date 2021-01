Pedido de seguridad en la plaza Libertad en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vecinales de Rosario se reunieron este jueves para exigir mayor seguridad frente a una ola de hechos delictivos que se repite en distintos puntos de esta ciudad. Reclamo a las autoridades provinciales.

Una manifestación contra la inseguridad se realizó este jueves por la noche en la plaza Libertad (Mitre y Pasco) en Rosario. Vecinos de la zona y de otros barrios se juntaron para reclamar que cese la ola de hechos delictivos en esa área y en otros puntos de la ciudad.

El acto comenzó con las palabras de una vecina llamada Viviana, que expuso el problema. “Esto no es un tema nuevo en el barrio”, comentó a micrófono abierto. “Año tras año empeora y empeora, y empeora. No hay horarios, no hay día”, agregó.

El incidente que motivó la protesta pública se produjo ayer, miércoles, cuando atacaron a culatazos a una mujer para quitarle la moto y la cartera en el mismo lugar donde se produjo la manifestación. En los carteles las consignas eran de mayor seguridad y poder vivir en paz, alejados de la inseguridad reinante.

Autoridades locales se acercaron y se solidarizaron con los personas que protestaron. Como la directora del distrito Centro, Alicia Pino. “Vinimos a hacernos presentes porque es nuestra obligación escuchar. Estamos para acompañar en todo lo que sea de nuestra competencia y esté a nuestro alcance”, dijo Pino. “Sabemos que es una situación difícil, que no es de ahora. Acompañamos el reclamo de los vecinos y las vecinas”, afirmó la directora.

“Nosotros pedimos que el Estado provincial cumpla una de sus funciones esenciales que es la seguridad”, dijo enfáticamente una señora que tomó la palabra. “Que los legisladores provinciales se bajen sus dietas de engorde y que nos den ese dinero para empezar a dotar a la policía de lo que se debe”, agregó. “Abramos los ojos y peticionemos a las autoridades. Es nuestro derecho constitucional y lo debemos hacer por nuestros hijos”.