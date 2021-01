La noche del reencuentro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 16.01.2021 - Última actualización - 14:54

14:30

El viernes, tras ser pospuesta por la situación sanitaria, la tradicional entrega de premios tuvo lugar en la Estación Belgrano. En la ocasión, la revista Poquet coorganizó con el municipio santafesino una velada donde artistas, periodistas y allegados pudieron volver a verse y festejar la continuidad del rock local.

El viernes por la noche, en la Estación Belgrano, se realizó la 14° entrega de los Poquet Awards, los tradicionales premios organizados por la revista Poquet para distinguir a los protagonistas del rock y otras músicas santafesinas, con idea y realización de Ariel Nadalini; en esta edición, la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe se sumó a la organización de la revista Poquet para impulsar esta iniciativa independiente, reconociendo también en esta decisión el valor de la publicación que desde el año 2000 difunde la actividad musical y se distribuye de manera gratuita. También el Ministerio de Cultura de la Provincia y la Universidad Nacional del Litoral apoyaron la actividad que, destinada a premiar a los destacados del 2020, debió posponerse hasta este comienzo de año.

La conducción estuvo como en años anteriores a cargo de Silvia “Negra” Díaz, acompañada nuevamente por quien suscribe estas líneas, a cargo del anuncio de las ternas y la entrega de las distinciones. La animación musical de la velada, tanto en la previa como así también amenizando la ceremonia, corrió por cuenta de Micronómade Dub & Friends, el proyecto de Cristian “Muñe” Cargnello, que para la ocasión contó con invitados como Ale Papini, Venenoso Flow, Delfino Flow, Cristian “Matt Hungo” Deicas y Chino Mansutti. También hubo una intervención sorpresa a cargo del grupo de hip hop Alto Vuelo.

La velada se realizó con los correspondientes protocolos de sanitización y control de temperatura, con las posibilidades de distanciamiento que brindó un espacio amplio como la nave central de la Estación (con capacidad limitada); allí los nominados, jurados, allegados y figuras de la escena santafesina tuvieron una ocasión para el reencuentro, después de unos largos y complicados meses para las actividades culturales.

Por la gloria

Victorina Sanada fue una de las grandes ganadores de la noche, llevándose tres de los cuatro galardones a los que aspiraba. Así, María “Tana” Monti se impuso a Carolina Dussau (Serpent Cobra), Vanda y Tina Rouge en el rubro Voz Femenina, en tanto que la flamante placa “Rimbombante” se consagró como Mejor Disco, en terna compartida con “Ese mundo sin tiempo” (Chino Mansutti) y “Cuál es tu Norte” (Juane Voutat). El álbum, que cuenta con arte de tapa de Ariel Gaitán (Estudio Shusho) se coronó también en ese rubro gráfico, por delante de “Verbo Intransitivo” (Germán Croci) y “Decilo” (Gustavo de Marco).

Pero el codiciado trofeo a Mejor Banda fue para los ascendentes TaxiClan, que llegaron en terna con los novedosos Serpent Cobra y los consagrados Parteplaneta. De todos modos, Gonzalo Botes (bajista del grupo), entendiendo el espíritu de estos premios, sostuvo que “todos somos los mejores” y llamó a hacer valer el producto de cada uno y “dejar de tocar por el pancho y la coca”. La segunda categoría donde participó la banda brit pop local (que el año pasado tuvo a Julia Pagnutti como baterista del año) fue curiosamente la de Revelación, pero allí se impusieron los aún más juveniles Membrillo (la terna se completó con Tina Rouge).

En la nueva categoría de Mejor Single, “¿De qué están hechas las historias?” de Germán Croci se impuso por delante de “Aquella” (Diamantina) y “999” (Parteplaneta). El Mejor Videoclip fue para “Human” de Vanda: la cantautora eslovaca, ya adoptada por la escena santafesina. La nacida en Nitra, que se mostró agradecida por el modo en que le abrieron las puertas en esta tierra, batió así a las puestas visuales de “Caminando” (Sig Ragga) y “Manufactured Spirituality” (Altars of Annihilation).

Ejecutantes

Los Cuervos se llevaron dos distinciones a casa: una fue la de Voz Masculina para Charly Bovino (también considerado por su trabajo en Peppers Monks), bendecido por el jurado frente a dos históricos como Agustín “Flaco” Ferrero (Super Sopa) y Diego Arenales (Matt Hungo y la Hot Band). También Lucas Negretti aportó a la cosecha cuerva al coronarse como Baterista de este año, categóría que disputaba con Pablo Bantar (ÑÑÑÑ) y Iñaki Chemes (Los Todopantalla y La Forevermente). Tímido al principio, Negretti aprovechó el micrófono para hablar de sus ganas de seguir tocando con más de 20 años de carrera y a pesar de la pandemia; recordó las bandas que ya dejaron su actividad, por lo que les pidió a los demás que también sigan adelante.

Los inefables Hugo & Los Gemelos también cargaron con dos de las remozadas estatuillas: Francisco Cecchini se llevó su primer Poquet en la categoría Viento, donde también fue evaluado por su participación en La Santa Fe Blues Band y distinguido por sobre Pipi Sánchez (Ivonne Van Cleef) y Agustina Cortés (Germán Croci / Barro). El saxofonista dedicó el premio a todos sus compañeros músicos, dejando implícito el recuerdo a sus extintos compañeros en LSFBB (Daniel Contursi y Chacho Cabrera). El segundo en sumar para los Gemelos fue Carlos “Plinky” Baima como Percusionista (también integrante de Palmonte), en una terna compartida con Lisandro “Nano” Moyano (Poder Natural) y Maximiliano Maglianese (Aié).

No se habrá llevado la distinción vocal, pero Carolina Dussau de Serpent Cobra se coronó como Bajista de la edición, delante de veteranos de la escena como Mariano “Nano” Bernardi (Cabezones), Hernán Alejandro “HG Groove” Gorosito (Peppers Monks). Por su parte, en la categoría Guitarrista la consagración fue para Francisco Martínez de Núcleo Blues Trío, un bluesman virtuoso y juvenil que compartió la terna con dos pesos pesados del rock santafesino como Alejandra Papini (Diamantina) y José “Joe Lugosi” Chemes (Particulares Rockin' Orquesta).

Pero Diamantina no se fue con las manos vacías: Guillermo Af, varias veces nominado como Tecladista a lo largo de los años, pudo llevarse a su casa el trofeo, aventajando al “multibandas” Nicolás López Soto y Gustavo Cortés de Sig Ragga.

Más reconocimientos

Los Asian Crew subieron contentos (previa sanitización a cargo del personal municipal, como todos los ganadores) el Poquet Award al Mejor Artista de Rap, Trap o Hip Hop, donde se midieron con figuras de la música urbana como Alto Vuelo y Maca Revolt. El galardón a la Trayectoria fue para La Naranja, categoría en la que revistaban Alejandra Papini (Diamantina) y Tramontinas. Si bien el fundador Luis “Pollo” Sáez estuvo presente, a la hora de retirar el premio lo hizo una de las más recientes integrantes, la vocalista Gisela Trento, que destacó lo querido que es el avícola cantante entre los músicos locales.

En el rubro Cover o Versión, Coda hizo valer su interpretación de “The show must go on”, original de Queen, sobre otra relecturas como la que Peppers Monks hace de “Californication” (Red Hot Chilli Peppers), o la de Melina Bruera de “Cómo eran las cosas” (Babasónicos). Pero Bruera no se fue con las manos vacías: la cantante y profesora fue reconocida por ser la Mejor Participación en Tapa de Revista Poquet, en su edición Nº167 (octubre 2020), imponiéndose a Victorina Sanada (Nº165, agosto 2020) y Germán Croci (N°162, mayo 2020)

Los integrantes del programa especializado en metal “Radio Kaos” (que se emite por FM Sensación 104.7) tuvieron nuevamente la tarea de reconocer una trayectoria dentro del rubro: el homenaje fue para los 16 años de los extremos de Grind Convulsion, representados por el guitarrista y cantante Juan Carlos Márquez (ex integrante de Social Shit de Buenos Aires y de Sedición y We Are Legion de Santa Fe, actualmente también en Inhumation de Capitán Bermúdez).

Por su parte, la Mención Especial entregada por la producción de Poquet Awards, fue para Pablo “Lechón” Daneri, reconocido como músico y profesor de muchos artistas santafesinos. El Aguante en las Redes, por votación del público en la cuenta de Instagram de La Poquet, fue por segunda vez para Máscaras, banda de creciente popularidad: “El año que viene vamos por las otras categorías”, afirmó el bajista Sebastián Giménez.

Mirada atenta

El jurado de los Poquet Awards 2020 estuvo integrado por Juan Roberto Almará (periodista independiente), Ignacio Andrés Amarillo (Diario El Litoral), Gustavo Coronel (El Vuelo del Águila), Juan Manuel Ferreira (MalditoRöck), Ariel Giannelli (Nac & Pop), Abelardo Gúrpide (Ochava Roma), Daniel Loyola (Megatris), Matías Medina (A Los Ponchazos), Jorge “Zurdo” Mounier (Rock & Roll Yo), Guillermo Pez (Peces en el Aire / Recreo Diario), Marcelo Przylucki (Periódico Pausa), Florencia Russo (Universidad Nacionalidad del Litoral), Osvaldo Sosa (Lechuza Films), Pablo Vera (La Calaca) e Iván Wolkovicz (en representación de Santafesinos Unidos por la Música Autogestionada). Néstor Salmeri participa en representación del Programa de Metal “Radio Kaos”, en la elección del Premio a la Trayectoria de Banda Heavy.

Nuevas estatuillas

Una particularidad que realza esta edición es que a partir de una iniciativa de la Municipalidad, los artistas visuales Agustín Miguez y Leonel Collazo realizaron las estatuillas que se entregaron a las ganadoras y los ganadores.

Como explicó Miguez, para la composición de las piezas tuvieron como referencia la idea de un trofeo, pero no a la manera de los deportivos, con una estructura central y piezas de plástico ensambladas. A partir de la impronta que tiene la publicación, diseñaron “un bolsillo que se abre para que en esa ruptura emerja el logo de la revista que dio origen a este premio”. En cuanto a los materiales utilizaron cemento para la estructura, “que remite a algo sólido, fuerte, que persigue la idea de lo inquebrantable”. Con colores flúor intervinieron el logo para lograr impacto y contraste, aludiendo con esa intervención a una imagen más plástica y contemporánea.