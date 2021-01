Sacnun: "Defender a Santa Fe es defender un modelo de Nación"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 17.01.2021

8:27

Contrapone lo que realiza el gobierno de Alberto Fernández con las políticas de Mauricio Macri. Destaca la necesidad de alentar a las pymes. Biocombustibles y nuevo mapa judicial entre los ejes de la tarea legislativa.

"Para defender a la provincia hay que defender un modelo de país, un modelo que genere arraigo, oportunidades en la provincia", afirma la senadora nacional María de los Angeles Sacnun cuestionando a dirigentes de la oposición que pregonan la necesidad de llegar al Congreso para defender los intereses de Santa Fe. En conversación con El Litoral se planta en defensa de lo realizado en el Senado donde preside la estratégica Comisión de Asuntos Constitucionales.

- ¿Cómo evalúa lo realizado por el Senado en 2020 en un Congreso que tuvo mucho protagonismo?



- En su momento, cuando Cristina Fernández de Kirchner inició una declaración de certeza frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la necesidad de que el Senado pudiese sesionar a través de medios remotos, muchos creyeron que era una exagerada cuestión. Sin embargo, esa disposición que tomó la Corte al rechazar el pedido fundó la importancia de de que el Senado pudiera tener autonomía y adecuarse a su propio reglamento al tomar la determinación de sesionar mediante medios remotos. La disposición de la Corte da los fundamentos de porqué se podía tomar esa determinación política. Eso fue lo que permitió que tengamos 33 sesiones. No es menor si lo contrastamos con 2019 -sin pandemia- gobierno de Mauricio Macri que tuvimos apenas 7 sesiones. Fueron muchas las leyes aprobadas, entre ellas, son muy importantes todas las que ratificaron los DNU que tomó el presidente durante la pandemia que permitieron avanzar en definiciones como el IFE para asistir a sectores afectados por la pandemia; los ATP para las pymes que permitió cubrir el 50% de los sueldos y mantener a esas empresas funcionando; el haber congelado tarifas, garantizado que la sociedad, pese a la incertidumbre, pueda mantener los servicios. El Senado tuvo debates y aprobaciones importantes como la reorganización de la justicia, la ley que restituyó al Estado nacional los recursos que le habían quitado por decisión política de Macri de aumentar fuertemente los recursos que recibía CABA en detrimento del país. Esta ley permite reestablecer un equilibrio entre las 23 provincias y CABA y otorgarle al Estado la posibilidad de concretar este objetivo del que tanto habló el presidente que es recuperar el federalismo.



- El proyecto sobre justicia y el del Ministerio Público Fiscal fueron los temas aún no acompañados por Diputados. Sobre el primero el mensaje del Ejecutivo tuvo la impronta del Senado



- Claro, el Senado federalizó el proyecto de reorganización de la justicia. El proyecto fue iniciativa del presidente de la Nación, el Senado hizo lo que debía hacer que era ponerle esa mirada, esa impronta del federalismo que se traduce en la cantidad de juzgados que se incorporaron. Visto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno escuchaba los medios de comunicación porteños y hablaban de que era un gasto enorme por el impacto presupuestario. Les decimos que no tienen idea los que tienen todo al alcance de la mano lo que significa el hecho de no contar con cámaras necesarias para poder tener una alzada que funcione, la falta de juzgados en algunos territorios de la provincia, así como de fiscalías y defensorías. En esa ley de reorganización de la justicia incorporamos juzgados para Reconquista, Rafaela, Santa Fe donde también constituimos una sala de alzada; San Lorenzo, Venado Tuerto, una sala más para Rosario. Por autoría nuestra, crear una secretaría para la defensa de los derechos colectivos de usuarios y consumidores, derechos mediambientales tan importante tras lo vivido el último año con los incendios. Hoy tenemos muchos juzgados federales multifueros en la provincia. La justicia federal entiende ante delitos federales que contaminan la convivencia pacífica de la ciudadanía: narcotráfico, lavado de activos, contrabando, trata de personas. Estos juzgados multifueros atienden desde lo previsional hasta penal. Para Santa Fe es muy importante tener más juzgados federales.



- No podemos ignorar que el debate sobre la reforma judicial se mezcla con la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación. ¿La reforma no apunta a licuar la responsabilidad de Cristina?

- No, de ninguna manera. Las causas iniciadas oportunamente contra la vicepresidenta de la Nación -está demostrado -fueron armadas. Todos deberían acceder al informe de la Comisión Bicameral de Inteligencia que demuestra cómo en la Argentina se llevó adelante una persecución sistematizada de opositores y un armado de causas que es vergonzoso. Han participado agentes orgánicos e inorgánicos de inteligencia hasta fiscales como (Carlos) Stornelli quien a los empresarios arrepentidos -entre comillas- los sometía a que tengan que hacer declaraciones en uno u otro sentido diciéndoles que quedaban muy pocas sortijas para entregar. Así se han manejado las causas en la Argentina.

Incluso la propia Cristina Fernández de Kirchner manifestó que no se trataba de una reforma judicial sino una reorganización de la justicia; una reforma judicial es una cosa mucho más amplia. En este caso no toca ninguna de las causas que ha tenido la vicepresidenta, que siguen su curso y donde entendemos que rápidamente se debe dictar sentencia, se debe avanzar. La ex presidenta se ha presentado en todas las causas, ha debido asistir en una misma mañana a ocho indagatorias. No quiere eso para ningún opositor político, no parece correcto que haya sucedido eso durante el gobierno de Macri ni parecería correcto que suceda ahora durante el gobierno de Alberto Fernández respecto de los que hoy son circunstancialmente opositores. Uno aspira a una justicia, a un ministerio público que garantice independencia, que garantice que todos puedan trabajar en absoluta libertad.

- ¿Cómo entiende que ve el gobierno nacional a Santa Fe?. Hay medidas que parecen discriminarnos.

- El ministro (Jorge) Ferraresi vino a anunciar una inversión del gobierno nacional de 28 mil millones de pesos en viviendas para Santa Fe. Hay 7.800 millones que han impactado por créditos Procrear para 12.500 soluciones habitacionales. Esto mueve la economía; la construcción es gran multiplicador de la economía; genera puestos de trabajo. El gobierno provincial y el nacional que trabajan mancomunadamente están reiniciando esa rueda de la actividad. Santa Fe, pese a la pandemia, ha sostenido la actividad económica. En la reunión con intendentes y presidentes comunales hubo planteos de algunos de ellos sobre la falta de personal para trabajar en construcción. Pidieron avanzar en la capacitación y calificación de trabajadores en el sector. El presidente de la Nación ha mirado fuertemente a Santa Fe, no solo en el área de viviendas, biocombustibles; obras públicas muy importantes incorporadas al presupuesto como la ruta 34; la 33, el acceso a puertos. Santa Fe capital tiene mucho por decir sobre desarrollo de economías regionales. Vengo hablando con muchos de los sectores vinculados a la producción de la ciudad, del centro norte con el que tenemos una deuda histórica. El presidente ha puesto la hidrovía en la agenda productiva. Me aprobaron el proyecto para avanzar en una audiencia pública en la Comisión de Transporte del Senado para discutir la hidrovía, la federalización para apalancar el desarrollo de economía regionales. Si la política vuelve a encauzar las discusiones en estos grandes temas de políticas de Estado, vamos a poder trabajar en la recuperación de la Argentina y de la provincia.

- ¿Aspira a repetir el mandato como senadora este año?



- Con esta situación de crisis, de conflictos económicos y sociales, me parece que adelantar los debates de las ambiciones, de las expectativas personales, no sería correcto. Debemos esperar cuál es el diseño electoral del Frente de Todos. He tenido un rol activo en el Parlamento, he tratado de representar fielmente los intereses de mi provincia que no solamente tienen que ver con discutir los recursos. Últimamente he escuchado esto de la defensa de la provincia en el Congreso. Defender a la provincia también tiene que ver con elegir un modelo económico y social, en qué estado queremos vivir. Hoy en Santa Fe se pueden garantizar 28 mil millones en viviendas porque hay un Estado que decidió iniciar un proceso de desendeudamiento y que lo que teníamos que pagar en los cuatro años en materia de intereses de la deuda externa, queden en la Argentina y sirvan para recomponer la actividad económica y esto impacta en lo social, en la generación de empleo y en las oportunidades. Defender a la provincia de Santa Fe también es defender un modelo de nación. No lo dijo en términos político partidario, sí en términos ideológicos. Un Estado presente, que tienda a la industrialización, que genere oportunidades. Cómo van a defender a la provincia en el Congreso con modelos neoliberales que destruyeron a la pyme santafesina, que destruyeron el empleo, que nos quitaron el Fondo Federal Solidario que llegaba directamente a cada comuna y municipio. Para defender a la provincia hay que defender un modelo de país, un modelo que genere arraigo en la provincia, oportunidades en la provincia.

"Necesitamos un Estado que aliente a las pymes, generadoras de mano de obra", señala Sacnun.Foto: Manuel Fabatía.

Biocombustibles

- ¿Qué es lo primero que se viene en discusión parlamentaria?

- Tenemos múltiples cuestiones que resolver en el Congreso. Hablaba con el ministro (Jorge) Ferraresi sobre la necesidad de reactivar viviendas. Han quedado 55 mil viviendas durante el gobierno de Macri sin entregar; se han paralizado obras en muchos casos con el 80% de ejecución. Hay 9 millones de inquilinos en el país. Uno de los proyectos que se va a enviar es para reanudar la construcción y poner en disponibilidad esas viviendas. El Congreso tiene que seguir acompañando la tarea del gobierno nacional en cuanto a la reactivación productiva. Espero que la semana próxima la Cámara de Diputados trate el proyecto de mi autoría -ya aprobado por Senado- de prórroga de la ley de promoción de Biocombustibles porque impacta en forma directa en nuestra provincia.

- Los nuevos precios reconocidos trajeron algo de alivio al sector que está esperando la ley. ¿Debe haber sido una pelea fuerte a dar con las provincias petroleras?.

- No hay que disimularlo eso y es lógico que en una economía capitalista exista puja entre los distintos sectores de la economía. No hay que dramatizarlo, necesitamos un Estado que aliente a la pyme. Me preocupaba la pyme del sector biocombustible y en la provincia de Santa Fe ligadas al biodiesel. Fue un proceso virtuoso de agregado de valor, de industrialización de la ruralidad al que aspiro que continúe. En la provincia de Santa Fe, hay localidades que nunca habían tenido una industria y gracias a esa ley -sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner- se garantizó que en muchas hubiera una industria. Me preocupaba además de las empresas, los puestos de trabajo directo e indirecto.

- ¿Es optimista sobre la sanción de la ley ?

- Sí, hay voluntad de trabajarlo, de tratarlo. Tuve varias reuniones con Darío Martínez -secretario de Energía de la Nación- a quien le llevé varias propuestas y se tomó ésta que tiene que ver con el precio, con la actualización progresiva porque no habían tenido ningún tipo de actualización pese a los cinco aumentos de los combustibles fósiles. Era importante que este sector fuera escuchado. Hay que seguir trabajando en una mesa de diálogo, entendemos los planteos de los petroleros. En una economía ordenada no existen blancos y negros. En el marco del presupuesto nacional que se va a ejecutar este año se plantea un aumento de la actividad económica, una reconstrucción económica para volver a un modelo de desarrollo con inclusión social e industrialización, la energía no va a sobrar. Podremos generar un diálogo político para apalancar la actividad que va a requerir de energías e ir generando saldos exportables que impacten en la balanza comercial.

El gobierno de Santa Fe

- ¿Cómo ve al gobierno de Omar Perotti?

- Cuando asumió Perotti necesitaba salir de una situación muy compleja, de endeudamiento, de deudas a proveedores, con obra pública prometida y no iniciada. Se está trabajando correctamente en reordenar y reorganizar con un fuerte impacto de la obra pública. La pandemia obligó a reinventar una forma de gestionar. El Estado ha tenido que reinventar una forma de gestionar y Santa Fe aumentó la cantidad de camas críticas, con esfuerzo del gobierno nacional que tuvo la rapidez, la eficiencia de nacionalizar la llegada de insumos sanitarios a las provincias, pero también del sector privado que acompañó al sector público para sumar camas críticas y que hizo que no hayamos tenido que ver esas escenas dantescas de Europa donde se peleaban para ver quien accedía al respirador. Se ha avanzado con dos hospitales modulares nuevos, se ha designado recursos humanos que puedan gestionar respiradores, hospitales,. Espero que podamos atravesar esta segunda ola de contagios, avanzar con la vacuna y que este años se pueda explayar con mayor fluidez el proyecto de gobierno de Perotti.