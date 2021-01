Proteccionistas piden "salvar" El Palomar y el municipio afirmó que empezará a sanearlo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 18.01.2021

20:45

Un grupo de vecinos se reunió en la Plaza Colón. Reclamaron que se recupere ese espacio público y que se cuide a las palomas. En tanto, la Municipalidad aseguró que “en las próximos dos semanas” se iniciarán tareas de saneamiento.

Vecinos y proteccionistas preocupados por el estado actual del Palomar de la ciudad de Santa Fe mantuvieron este lunes una reunión con funcionarios municipales. En tal sentido, Gabriela Salzmann (ACCMA), indicó a El Litoral que la agrupación ha radicado una denuncia por Ley 14346, “abandono, maltrato y desidia”, según contempla la Ley 14346. “Toda la gente puede ver que las palomas están enfermas, no tienen agua ni comida”, observó.

“Medioambiente nos citó a una reunión, se ha discutido, nos han asegurado que el Intendente no quiere retirar el Palomar y nos pidieron un plazo de quince días para hacer una limpieza manual”, comentó Salzmann. Además, relató que solicitaron “urgente es asistencia veterinaria”, además de un vallado provisorio y vigilancia las 24 horas, porque -según consideró- “la gente que pasa por la noche mata las palomas”.

“Esto viene de la gestión anterior”, reconoció la proteccionista. Sin embargo, lamentó que aunque desde la Municipalidad lo consideran “un patrimonio cultural”, “se niegan a suministrarles anticonceptivos para que disminuya la cantidad de palomas”.

Opinión veterinaria y responsabilidad social

Por su parte, la Dra. Cristina Pagani (médica veterinaria), aseguró a este medio que mueren diez animales por día, “de viruela, parásitos y enfermedades típicas de las aves o porque entran por los vidrios rotos y se lastiman”. Al respecto, sugirió que un veterinario de la Granja La Esmeralda u otro especialista realice controles cada quince días. “Se puede medicar en el agua con un antibióticos, el Palomar puede sostenerse con bienestar animal” manifestó.

La veterinaria también recordó que el Palomar se creó por decisión gubernamental: “las trajimos para reproducirse, después resultaron una plaga; lo mismo hacen con el jabalí y después decretan la muerte con perros porque son plaga y ataca el cultivo”, lamentó la profesional. “Hicimos un palomar, hubiéramos controlado a conciencia con anticonceptivos, como otros lugares del mundo el crecimiento, y si no el cuidador debería retirar los huevitos de los nidos”, propuso. “Esto es un patrimonio cultural, si se paga un sueldo, que se mantenga limpio...es emblemático”, concluyó.

La respuesta oficial

Por su parte, el secretario de Ambiente municipal, Edgardo Seguro confirmó que la Municipalidad está trabajando en una “recuperación progresiva” del Palomar y remarcó que “nunca estuvo en los planes oficiales” cerrar o trasladar este histórico lugar. Durante la reunión con los proteccionistas el funcionario municipal explicó que, además, habrá una campaña informativa en relación a las palomas y sus cuidados. “Desde el municipio analizamos la situación y vamos a trabajar a partir de informes técnicos y de investigadores del Conicet, que tienen que ver con la situación animal, medioambiental y edilicia”, indicó Seguro. Por eso motivos, el tema no solo involucra a la secretaría de Ambiente sino también a Obras y Espacios Públicos y Desarrollo Urbano, entre otros organismos municipales.

“El edificio del Palomar hace más de 25 años que no tiene un mantenimiento adecuado en su infraestructura y los problemas detectados no son menores, porque incluye pisos, revestimientos, techo, caños de agua y desagües. Readecuar ese espacio público, a su vez, involucra una planificación de todo el entorno de la plaza y su posterior mantenimiento”, indicaron fuentes municipales. “En una primera etapa se iniciará el saneamiento integral del lugar, pero ya se están definiendo plazos y montos de los demás trabajos. Se debe retirar la reja que tiene el palomar y hacer un piso totalmente nuevo, porque actualmente ese pavimento está socavado y requiere un tratamiento especial para no afectar la estructura. La labor no es sencilla y demandará el máximo cuidado para no dañar a las palomas”, agregaron.

“El piso está tan deteriorado que se debe levantar por completo y hacerlo a nuevo. A eso debemos sumar una limpieza profunda de los nidos para cuidar la población de aves”, explicó Seguro, y finalizó: “El vandalismo es otro factor determinante porque se han roto desagües y eso generó inundaciones en toda la plaza, por lo tanto, vamos a intensificar el control”.