Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos

Joe Biden juró este miércoles al mediodía desde la plataforma del Capitolio como 46to presidente de los Estados Unidos.



"Hoy celebramos el triunfo de una causa, la causa de la democracia. La voluntad del pueblo se ha escuchado y acatado. Una vez más aprendemos que la democracia es preciosa y frágil. En este momento, la democracia ha prevalecido", subrayó el flamante presidente.



Biden juró ante el titular de la Corte Suprema del país, John Roberts, y asumió formalmente a los 78 años el Poder Ejecutivo para los próximos cuatro años.



De esta manera, el líder demócrata se convirtió en Presidente tras haber vencido al republicano y ex presidente Donald Trump el pasado 20 de noviembre.

