Por más Frente Progresista

Reunión para analizar la situación electoral en Santa Fe. Plantean la necesidad de escuchar a intendentes antes de tomar definiciones de armados con miras a las elecciones de este año.

"Muy buena reunión de Radicales Libres con el intendente de Rosario Pablo Javkin" escribió en redes sociales el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Leandro González. "Nos une una historia y un futuro en común. Temas: pandemia, fortalecimiento de los gobiernos locales y el desarrollo del Frente Progresista" completó el informe con una foto del encuentro realizado en la ciudad del sur. "Coincidimos en que lo importante es jerarquizar el Frente. No compartimos el hecho de constituir un nuevo Frente" acotó el diputado Fabián Palo Oliver a El Litoral.

González, Palo Oliver, el senador Lisandro Enrico, la presidenta del Concejo de Rosario, María Eugenia Schmuck fueron los visitantes de Javkin quien estuvo acompañado por el diputado Ariel Bermúdez (Creo). "Nos preocupa Rosario y en eso está enfocado Javkin" le dijo Bermúdez a El Litoral.

Palo Oliver marcó diferencias con algunos de sus correligionarios como Maximiliano Pullaro quien llamó a realizar un frente antikirchnerista en Santa Fe. "No compartimos el hecho de constituir un nuevo frente. No compartimos que esa sea la decisión unilateral del radicalismo, debe ser decisión del Frente Progresista" afirmó Palo Oliver quien considera que es el momento de discutir la nueva agenda, reivindicar lo realizado en los doce años de gobierno frentista en la provincia y trabajar para dar respuestas a las demandas no satisfechas en ese tiempo.

"El compromiso es trabajar para que el Frente sea la herramienta electoral para participar en 2021" acotó el ex intendente de Santo Tomé.

Radicales Libres mantuvo una reunión -vía zoom- con Miguel Lifschitz; sus dirigentes asistieron al encuentro radical donde Pullaro planteó el nuevo frente; el martes fueron a hablar con Javkin y la semana próxima lo harán con Emilio Jatón. "Coincidimos (con Javkin) que la decisión de parte de la dirigencia radical no ayuda. Fue apresurada. El Frente debe ser la herramienta a jerarquizar por lo que dio y puede seguir dando. No coincidimos, a priori, en un frente amplio ni que se impongan espacios políticos a sumar", agregó Palo Oliver.

Tanto ese sector del radicalismo como Javkin plantean que se debe construir una alternativa que supere la grieta. "Somos oposición en la provincia pero no significa encasillarnos en un espacio de la grieta. La grieta se debe superar con alternativa distinta que supere los desencuentros del país. La política es tensión, debate pero no de la forma que se vio en los últimos años", agregó el diputado radical.

La otra coincidencia entre el grupo radical y Javkin fue la decisión de incorporar a la discusión a los intendentes y escuchar a los presidentes comunales del Frente Progresista que son casi 200 en la provincia. Pero también entienden que se deberá convocar a la mesa del Frente Progresista para definir la postura electoral para este año donde además de los legisladores nacionales, se eligen varios intendentes, la mitad de los concejales y se renuevan todas las comisiones comunales en Santa Fe.

Tribunal Electoral

Pablo Ayala fue designado secretario del Tribunal Electoral por un decreto del 30 de diciembre último que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y en los próximos días tomará formalmente posesión del cargo que a esa fecha se encontraba vacante. Abogado, oriundo de Rafaela pero radicado desde hace años en Santa Fe, Ayala fue durante los últimos años el apoderado de las listas justicialistas en las diferentes elecciones santafesinas.

En este año, el Tribunal Electoral lo preside Roberto Falistocco -titular de la Corte Suprema de Justicia- secundado por los camaristas Javier Miguel Mirande y Daniel Fernando Acosta.

El Tribunal entenderá en este 2021 en todo el proceso electoral de nuevas autoridades para municipios y comunas de la provincia.

Acercamientos

Las relaciones de Javkin con el Partido Socialista no son de las mejores y hubo demasiados cortocircuitos ni bien el actual intendente se impuso en la primaria del año pasado a Verónica Irizar y quedó consagrado como candidato. Incluso Javkin ha cuestionado políticas de su antecesora, Mónica Fein, y el impacto que ha tenido en sus finanzas. En las última horas Javkin y Bermúdez se reunieron con el secretario general del PS, Enrique Estévez, y el diputado provincial Joaquín Blanco, buscando superar esas diferencias.