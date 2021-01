Joe Biden es el decimoquinto vicepresidente en asumir la presidencia de Estados Unidos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El flamante mandatario estadounidense es el primer ex vicepresidente que asume la jefatura de la Casa Blanca en más de tres décadas, tras la investidura de George Bush padre en 1989. Además, es el segundo, después de Richard Nixon, en hacerlo sin haber estado en el cargo durante el mandato previo.

El demócrata Joe Biden se convirtió este miércoles en el decimoquinto ex vicepresidente en asumir la presidencia de Estados Unidos, aunque es el segundo, después de Richard Nixon, en hacerlo sin haber estado en el cargo durante el mandato previo. Biden, que fue vicepresidente de Barack Obama durante sus dos mandatos, desde 2009 a 2017, es el primer ex vicepresidente en asumir la presidencia en más de tres décadas, tras la investidura de George H. W. Bush en 1989.

En el pasado, ocho vicepresidentes se convirtieron en presidentes tras la muerte de sus predecesores. El primero de ellos fue John Tyler en 1841, quien asumió el cargo tras la muerte de William H. Harrison, apenas un mes después de su investidura. Nueve años después, la misma suerte corrió Millard Fillmore, quien reemplazó al presidente Zachary Taylor en 1850, tras fallecer por causas naturales un año después de su asunción.

Lo mismo sucedió a Andrew Johnson en 1865, tras el asesinato de Abraham Lincoln, y a Chester Arthur en 1881, dos meses después que James A. Garfield fuese herido de muerte por uno de sus aliados. También Theodore Roosevelt pasó a ser presidente tras el asesinato de William McKinley en 1901 y luego fue electo para un mandato completo. Mientras que en 1923, Calvin Coolidge lo hizo tras el deceso de Warren Harding, resultando ganador de las elecciones un año después.

Algo similar a lo ocurrido a Harry Truman en 1945, tras la muerte de Franklin Delano Roosevelt, quien ganó los comicios tres años después contra todo pronóstico, y a Lyndon Johnson, tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963, electo posteriormente para otro mandato.

Otros cinco vicepresidentes asumieron la presidencia del país, tras decidir presentarse como candidatos y ganar las elecciones inmediatamente después de dejar sus cargos. Tal es el caso de John Adams en 1797, ganador tras dos mandatos como vicepresidente de George Washington, y el de su número dos, Thomas Jefferson, quien venció al propio Adams en los comicios de 1800.

A la lista se suman Martin Van Buren en 1837, vicepresidente durante los dos mandatos de Andrew Jackson, y George H. W. Bush en 1989, vicepresidente en los dos Gobiernos de Ronald Reagan.

"No hay tiempo que perder"

También Richard Nixon ganó las elecciones en 1969, pero fue dos presidencias después de haber sido vicepresidente en los dos gobiernos de Dwight Eisenhower. Por otra parte, su vicepresidente, Gerald Ford, es el único que se convirtió en presidente del país sin haber fallecido su predecesor, o sin haber sido electo, ya que lo hizo tras su renuncia, producida a causa del escándalo conocido como Watergate.

Al margen de esta descripción histórica, en el día de la asunción de Biden como el cuadragésimo sexto presidente de Estados Unidos, cabe destacar que hasta las cuentas oficiales de redes sociales referidas al mandatario, su vice y la Casa Blanca también experimentaron un traspaso de titularidad durante la jornada de la víspera.

"No hay tiempo que perder cuando se trata de abordar las crisis a las que nos enfrentamos. Es por eso que hoy me dirijo a la Oficina Oval para ponerme manos a la obra y ofrecer acciones audaces y alivio inmediato para las familias estadounidenses" fue el primer tuit de Biden como presidente en funciones de Estados Unidos publicado en la cuenta oficial @POTUS (President of The United States).

La otra cuenta oficial, cuyos tuits son archivados por el Estado norteamericano y que solo le pertenece al presidente número 45, @POTUS45, no fue cancelada y su última publicación data del 23 de diciembre cuando el ex mandatario Donald Trump y la ex primera dama Melania Trump participaron virtualmente del alumbramiento del árbol de Navidad.

Lanzado a la arena política desde su cuenta personal de Twitter, Trump había mantenido prácticamente inactiva la cuenta @POTUS, que había dejado vacante su antecesor Barack Obama. En cambio prefirió utilizar su cuenta personal, actualmente bloqueada, debido al ataque de sus simpatizantes contra el Capitolio el pasado 6 de enero.

Hasta el momento, desde la cuenta oficial de @FLOTUS (First Lady of The United States), Jill Biden no publicó nada y aún no cambió su biografía que hasta ahora dicta: "Futura Primera Dama de los Estados Unidos Jill Biden. Educador de colegios comunitarios. Madre militar. Abuela. Esposa del presidente electo Biden". En tanto, la cuenta @FLOTUS45, manejada por la Oficina de Melania Trump, tiene como última publicación un mensaje de despedida de hace dos días.

"Hoy empieza el trabajo"

La flamante vicepresidenta, Kamala Harris, que mantuvo su cuenta personal activa durante su asunción, poco después de la asunción tuiteó su primer mensaje desde la cuenta @Vice President Kamala Harris: "Lista para servir". Por su parte, la Casa Blanca pasó "virtualmente" la página y actualizó su sitio web, en donde ahora aparece en primera plana una foto de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

La Casa Blanca publicó, además, los nombres del gabinete nominado por el líder demócrata e incluyó a Trump en la lista de presidentes anteriores. A su vez, volvió a activar la versión en español de la página oficial, algo que había quedado inutilizada en 2017, cuando asumió Donald Trump.

"Hoy empieza el trabajo. Sí, esta mañana miles de estadounidenses se levantaron y fueron a trabajar, nosotros también", tuiteó la Casa Blanca junto a un video que aborda los desafíos que deberá enfrentar Biden en medio de los estragos sociales, sanitarios, emocionales y económicos que provocó la pandemia del coronavirus.

Reconciliación y paz

El papa Francisco saludó al nuevo presidente de Estados Unidos y le pidió que fomente la reconciliación y la paz en el país. "Con motivo de su toma de posesión como cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos de América, extiendo mis cordiales buenos deseos y la seguridad de mis oraciones de que Dios Todopoderoso le conceda sabiduría y fortaleza en el ejercicio de su alto cargo", le deseó el sumo pontífice a Joe Biden, en un mensaje dado a conocer por el Vaticano en la tarde del miércoles.