Viernes 22.01.2021

El secretario de Fececo sugiere acuerdos de consenso con gremios, oficialismo y oposición, para integrar al 40 % de trabajadores informales que registra la economía nacional.

Ante la decisión del gobierno nacional "La doble indemnización no ayuda", advierte el comercio

“La doble indemnización no ayuda”. Adrián Schuck, el secretario de la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, evaluó que la decisión del gobierno nacional de prohibir suspensiones y despidos y prorrogar esa medida “no es la solución que necesitamos las pymes”.

“Por ahí la expresión ‘reforma laboral’ es muy grande. Lo que necesitamos las pequeñas y medianas empresas son cambios que no afecten los derechos de los trabajadores pero que nos permitan aportar soluciones que incluso el sector público ya no puede ofrecer. Tenemos un 40% de empleo que no está trabajando de manera formal”, recordó el empresario y directivo comercial.

“Nosotros lo que vemos de tiempo a esta parte” es que la doble indemnización “no es la solución que necesitamos las pymes. Se pueden realizar otro tipo de políticas laborales; hacer pequeñas reformas para poder incorporar gente al trabajo formal y que no se generen juicios laborales.

“Hoy por hoy -advirtió Schuck- muchos empresarios pymes pueden tomar empleados y hacer esfuerzos como siempre lo hacen. El único modo de bajar el desempleo es buscar alternativas, acuerdos donde tienen que estar todas las partes: la gremial empresaria, los sindicatos y el gobierno más la oposición. Necesitamos leyes que sean de consenso; si no, no habrá una solución .

Reconoció que en la actividad comercial hay “pequeños brotes” sectoriales que permitirían ofrecer puestos de trabajo genuinos. “Pero el empresario Pyme. el comercio, decide no tomar trabajadores ante este tipo de medidas que desalientan estas decisiones”.





Sobre la recuperación de la actividad, aclaró que “no es en todos los rubros. La pandemia afecta de manera notable el consumo y sus modalidades; la gente sale menos de sus casas, y por eso mismo las valora más. Los rubros de construcción, pinturería, decoración” son algunos de los que muestran mejoras relativas.

“Pero de la misma manera la gente no se va de vacaciones y afecta al sector del turismo; faltan insumos de la construcción, y hay sectores como gastronomía y eventos, o indumentaria y calzados, que continúan muy afectados. Así como hay mejoras en alimentos, productos de primera necesidad y servicios. Esos rubros anduvieron muy bien”.

La UISF dice que “insistir es un error”

El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, consideró un error del gobierno insistir con la doble indemnización para despidos y suspensiones en el sector industrial, porque está más que probado que la industria no es expulsora de empleos.

“Ninguna industria se achica por circunstanciales temporales o eventuales porque quienes trabajan en el sector son profesionales y técnicos capacitados que son muy difícil de reemplazar cuando el ciclo se revierte. Y por otro lado las pymes no pueden afrontar una indemnización ni simple ni doble ni triple, por eso lo que hacemos es atender el día a día con lo que tenemos antes de echar gente”, dijo Taborda.

El presidente de la UISF destacó que los 250 mil empleos que perdió la industria en los últimos años no fueron producto de despidos sino que son la consecuencia del cierre de empresas producto de las políticas anti industriales que implementó el gobierno de Macri.

“Lo que debería hacer el gobierno es fomentar la toma de nuevos empleos y no proteger al que lo tiene porque éste no necesita de la doble indemnización. Ya está protegido por la legislación laboral. Y si bien a todo empleo nuevo no le corresponde la doble indemnización, la norma cambia las expectativas de los empresarios y hace que la decisión de incorporar personal se retrase o no se tome por temor al futuro, lo que termina impactando negativamente en la toma de empleo formal”, manifestó Taborda.