Viernes 22.01.2021 - Última actualización - 13:02

12:59

Repercusiones tras la decisión del gobierno Doble indemnización: para la Unión Industrial de Santa Fe "insistir es un error"

En las últimas se conoció la decisión del gobierno nacional de extender la medida que prohíbe despidos y suspensiones, en principio por 90 días, y mantendrá hasta fin de año la doble indemnización. Así lo confirmaron fuentes oficiales consultadas, luego de la reunión de Gabinete económico.

Al respecto, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, consideró un error del gobierno insistir con la doble indemnización para despidos y suspensiones en el sector industrial, porque está más que probado que la industria no es expulsora de empleos.

“Ninguna industria se achica por circunstanciales temporales o eventuales porque quienes trabajan en el sector son profesionales y técnicos capacitados que son muy difícil de reemplazar cuando el ciclo se revierte. Y por otro lado las pymes no pueden afrontar una indemnización ni simple ni doble ni triple, por eso lo que hacemos es atender el día a día con lo que tenemos antes de echar gente”, dijo Taborda.

El presidente de la UISF destacó que los 250 mil empleos que perdió la industria en los últimos años no fueron producto de despidos sino que son la consecuencia del cierre de empresas producto de las políticas anti industriales que implementó el gobierno de Macri.

“Lo que debería hacer el gobierno es fomentar la toma de nuevos empleos y no proteger al que lo tiene porque éste no necesita de la doble indemnización. Ya está protegido por la legislación laboral. Y si bien a todo empleo nuevo no le corresponde la doble indemnización, la norma cambia las expectativas de los empresarios y hace que la decisión de incorporar personal se retrase o no se tome por temor al futuro, lo que termina impactando negativamente en la toma de empleo formal”, manifestó Taborda.