Liga Argentina de Vóleibol

Vóleibol: Obras de San Juan debutó en la Liga con una victoria sobre Once Unidos

Obras de San Juan le ganó a Once Unidos por 3-1, en su debut en la Liga de Vóleibol Argentina, que se juega en la burbuja de Paraná.

