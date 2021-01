Sukerman: "Todos valoran que soy una persona de diálogo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 24.01.2021

El ministro de Gobierno se plantea la autonomía municipal, mayor transparencia en el funcionamiento del Estado, especialmente en el Poder Legislativo, y discutir temas de cara a la sociedad. "No es sano que legisladores estén veinte años en sus cargos" y entiende que las limitaciones deben alcanzar a gremios, clubes y entidades de la sociedad civil.

A Roberto Sukerman se lo nota cómodo, contento, satisfecho en el despacho del segundo piso de Casa de Gobierno en la ochava que forman 3 de Febrero y San Martín. Juró el lunes como ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad y tiene, en carpeta, una amplia agenda institucional que desarrollará desde febrero y espera que la pandemia no le impida desarrollar. Valora la experiencia que logró en el primer año de la gestión de Omar Perotti donde fue ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Recorrió los 19 departamentos donde se reunió con empresarios y sindicalistas. Fue concejal en Rosario, es docente de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la facultad de Derecho de la UNR. En el peronismo milita en La Corriente, sector que se referencia en Agustín Rossi, aliado de Perotti desde 2015. "Estamos más robustecidos y hoy soy Ministro de Gobierno y desde este lugar hay un reconocimiento al sector político y a mi figura", le dice a El Litoral. Considera valioso que las alianzas o frentes no sean solo electorales. "Hay que administrar una alianza, pero no puede partirse porque pasó la elección", señala.

- Cuando lo convocó para ser ministro de Gobierno ¿qué le pidió el gobernador?

- El análisis es todo lo que había que hacer y entendía que esa persona era yo. Mucho vinculado a lo temático: autonomía municipal, cuestiones institucionales, cuestiones constitucionales como inmunidades, transparencia, declaraciones juradas y hasta llegar a plantear una reforma constitucional si hubiera un marco, pero que no sea a todo o nada. Que no sea como dice el Indio Solari "si no hay amor que no haya nada". Si no hay reforma constitucional que pueda haber leyes que vayan en el camino a…. La ley de municipios y comunas tiene 90 años. En autonomía municipal al menos avancemos en una legislación más acorde. Si discutimos la reforma constitucional que sean esos los temas, no la reelección del gobernador. Al contrario, debería ser la limitación de la reelección de otros funcionarios. El gobernador tiene cuatro y el resto no tiene límites.

- En esta provincia el poder de un gobernador es muy fuerte con respecto a todos los demás

- Sí, pero no es sano que haya legisladores que estén 20 años. Tampoco una reelección y nunca más. No estamos diciendo que hay que retirarse de la política. Mucho tiempo en el mismo cargo no parece saludable. Debemos tender a la renovación. Esto lo planteo no solo en la política, hablo de clubes, gremios, asociaciones empresarias. Lo mismo cuando planteamos paridad, no es para el Estado, tiene que impregnar a toda la sociedad. Hoy todavía tenemos clubes que no aceptan socias mujeres.

Omar entiende que conozco lo municipal, puedo tener buen diálogo; vengo de ser ministro de Trabajo y logré buen vínculo con dirigentes sindicales y empresarios; conozco la cuestión legislativa, fui asesor en el Congreso; concejal; tengo un máster en derecho parlamentario y técnica legislativa. Soy profesor de Derechos Humanos. Todo lo que abarca el ministerio son temáticas para las que tengo preparación técnica y también desde lo político. Fui vocero del gobierno en muchos temas. A Omar le gustó la forma en que trabajé para lograr la sanción de la ley de ART, tema que estaba estigmatizado y bloqueado en Legislatura y que fue sancionado con votos transversales de peronistas, radicales, socialistas y de Cambiemos. Al gobernador le entusiasma que puede trabajar con Legislatura para lograr consensos.

- Conectividad y seguridad son los temas de agenda hasta hoy

- Es lo pendiente. Es tarea para Extraordinarias. El año pasado estuvo todo acaparado por la pandemia y no hubo agenda legislativa del gobierno. No había clima para avanzar en otros temas, esperamos hacerlo este año. Vamos a avanzar en temas vinculados a autonomía municipal; reformas judiciales como modificaciones de códigos o creación de juzgados como el contencioso administrativo de primera instancia, fortalecer juzgados comunales; descomprimir la justicia del trabajo con el sistema de ART y con la creación de un sistema de conciliación laboral prejudicial.

Transparentar el acceso a las declaraciones juradas de funcionarios. Todos las presentamos y nadie accede. Nos gustaría que haya más publicidad de esas declaraciones.

- ¿La provincia no tiene ley de acceso a la información?

- Es un tema… En 2005 junto con Domingo Rondina en la fundación Derecho Social planteamos la modificación del acceso a la información pública legislativa, la modificación de reglamentos internos para la conocer la votación nominal de cada proyecto. La conseguí en el Concejo Municipal de Rosario. Hay que transparentar. A nivel nacional es información on line en la página del Congreso. Acá tiene que estar publicada. No quiero cargar contra la Legislatura pero existe una interpelación permanente de la ciudadanía para con nosotros los funcionarios y se tiene la sensación de que no pasa lo mismo con el legislativo. Parece que la sociedad no se entera lo que pasa en los debates. Tenemos que acercar ese debate a la sociedad.

- Planteó el tema inmunidades. Después del caso Traferri ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo?

- Somos republicanistas, respetuosos de la división de poderes. Pero si hay un poder del Estado, -en este caso una Cámara- que bloquea una investigación judicial, no nos causa gracia. Respetamos la decisión de un poder del Estado pero damos nuestra opinión y entendemos que no es saludable. Si fuera legislador que la justicia quiere investigarme, tengo que presentarme y estar a disposición; seguir cumpliendo la función porque soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tengo derecho de defensa y que no sea incompatible la investigación con mi función. Si la voluntad de la Cámara es amurallar la situación y es transversal , corporativa salvo excepciones, hace falta un debate público sobre eso.

Nuestra Constitución tiene una forma más rígida que la Nación. No es que la Constitución Nacional habilita esa posibilidad, lo permite la ley de fueros que lo regula . ¿Por qué no avanzar en una ley provincial?. Si no podemos modificar la Constitución para las inmunidades de los fueros, hagamos una ley.

En distintos temas se pueda generar una idea de que estamos avanzado por encima de lo que establece la Constitución. Creo que hay que avanzar. Otro ejemplo, el mandato de dos años de comisiones comunales. Tenemos que hacer una ley -si los presidentes comunales están de acuerdo- para mandatos de cuatro años. ¿Quién va a plantear la inconstitucionalidad si están todos de acuerdo?

- Lo dice un profesor de derecho constitucional

- Era lógico en su momento -en 1962- hoy no. La ley Orgánica de Municipalidades ordena que el Concejo tiene que fijar el precio de la calesita, pero no establece cómo se hace la concesión de un espacio público. La Corte Suprema de Justicia de la Nación nos recuerda en cada fallo que la Constitución Nacional ordena la autonomía de municipios. Está claro que es la pluma de Horacio Rosatti en el fallo donde dice que la paritaria municipal la puede hacer cada municipio e indica que en Santa Fe se está violando la Constitución. Ya en el debate parlamentario, en 1994, Rosatti como convencional constituyente decía que si una provincia no cumplía con asegurar la autonomía municipal era susceptible de intervención federal. Estamos incumpliendo la Constitución Nacional.

Avancemos por ley con autonomía, con iniciativa popular, consulta popular, mecanismos de democracia semidirecta. ¿Por qué la provincia le dice a un concejo cuántos miembros tiene que tener? ¿Por qué no viceintendente? Cuantas veces la ciudad queda en manos del presidente del Concejo que puede ser acérrimo opositor.

Desde el gobierno provincial tenemos que entender que la descentralización del poder que se hace en municipios y comunas es fundamental. Más después de la experiencia de la pandemia. Tenemos que darle mayores competencias a municipios y comunas que son el primer mostrador. Perotti y yo somos municipalistas.

- ¿En febrero empezará el diálogo con la Legislatura?

- Cuando se reanude la actividad legislativa empezaremos las reunirnos; tenemos que definir el temario de Extraordinarias. Hay que reconstituir el vínculo con la Legislatura. Están pendientes pliegos que deben mandarse a Legislatura para que haya acuerdos en Asamblea, sino nos van a quedar vacantes un montón de cargos judiciales. Aspiramos a tener diálogo serio.

- ¿Con opositores y propios?

- Tiene que haber un equilibrio. No puede ser que la Legislatura vote proyectos propios y bloquee los del Ejecutivo, o sancione dolosamente proyectos en contra del Ejecutivo, desde el Presupuesto 2020 a la ley tributaria, pasando por aprobar en 20 minutos dos leyes para debilitar a un ministro (por Sain) o que no lo quieran recibir.. ¿Cómo un cuerpo legislativo no va a recibir a un ministro?. No hay forma de que alguien esté en contra de los proyectos de seguridad. Podrán tener matices, agregados, mejoras, es el debate. ¿Alguien cree que podemos seguir con esta estructura de policía que forma parte del problema y no de la solución?. En conectividad lo mismo. ¿Qué falta?; ¿cuáles son las diferencias?. El Ejecutivo tiene un proyecto ambicioso que es conectividad. El Estado tiene que estar porque es un servicio publico esencial. Te diría que la conectividad es un derecho humano porque si un chico se queda afuera del sistema educativo por falta de conectividad y al ser la educación un derecho humano.

Como tiene derecho la Legislatura a dictar leyes, nosotros tenemos derechos a llevar adelante un plan de gestión. Si hubo falta de diálogo, debemos corregirlo. No he escuchado voces que digan que ponen como ministro a una persona sin diálogo. Todo el mundo entiende y valora que soy una persona de diálogo. Fui concejal en minoría. Tengo ejercicio de remar para sacar proyectos y estoy dispuesto a remar.

Sukerman en saludo con Perotti tras jurar como ministro. Los desafíos por delante.Foto: Manuel Fabatia

Unificar fechas

Sukerman considera lógico que las elecciones nacionales y las de municipios y comunas se realicen, este año, en la misma fecha más allá de que son sistemas electorales distintos. "En principio nos vamos a adaptar a lo que establezca Nación, por ahora está el cronograma de PASO en marcha" acota más allá de que el Ejecutivo habilitó el tema para Extraordinarias.

El decreto 136 dispone crear una comisión electoral entre los ministerios de Gobierno, Gestión Pública, Economía y Seguridad. Sukerman dijo que en febrero hará una ronda de consulta con los partidos políticos para analizar la situación.

La mayoría en Diputados

"No parece que sea sano que el gobernador saliente se transforme en jefe de la oposición desde la presidencia de la Cámara de Diputados" dispara Sukerman. Plantea la necesidad de conversar lo que establece la Constitución que le otorga al gobernador la posibilidad de tener una mayoría de 28 miembros en la Cámara de Diputados y el sistema de boleta única que ya ha hecho que en dos períodos la oposición tenga mayoría en la Cámara Baja. "Existe una incongruencia entre lo que establece la Constitución y el sistema electoral. Claramente, la Constitución le quiso dar mayoría al gobernador; hoy con la tendencia de la boleta única a personificar la elección genera lo contrario. Se debe evaluar a futuro porque pareciera que el destino de los gobernadores que terminan su mandato es encabezar la lista de diputados, tener mayoría y ser presidente de la Cámara", dice.

"No podemos naturalizar el corte de rutas en cualquier caso. No tenemos como horizonte criminalizar la protesta social, pero el conflicto de los camioneros no era de ese tipo. Será un reclamo que puede ser legítimo pero que se debe realizar de otra manera y no cortando rutas". Roberto Sukerman, sobre las protestas de camioneros que ordenó desactivar