Una web identifica a 6.000 de los asaltantes del Capitolio

La página web Faces of the Riot (Caras de los disturbios) publica los rostros de casi 6.000 personas que participaron en la revuelta a partir de centenares de vídeos que los manifestantes subieron a la red social Parler antes de que Google, Apple y Amazon Web Services la desactivaran. La página web señala que simplemente tiene el propósito de ayudar al FBI y que si alguien reconoce a una persona de las fotografías que pueda ser identificada contacte con la agencia federal para denunciarla.

Las fotografías proceden de los vídeos de Parler y están enlazadas a los vídeos en los que esas personas aparecen. Para conseguirlo, los autores de Faces of the Riot crearon un archivo de Parler a partir de las publicaciones y datos de localización de los vídeos antes de que fuera desconectada. Los creadores de la página utilizaron un software de detección facial que extrajo las imágenes que contenían 827 vídeos publicados en Parler desde el exterior y el interior del edificio del Capitolio durante los disturbios del 6 de enero.

El resultado es una página con miles de rostros, que en muchos casos pueden resultar fáciles de reconocer, junto con los correspondientes enlaces a los vídeos de los que se extrajeron las imágenes. Su valor documental es que permite ver lo que estaba haciendo cada una de esas personas durante la revuelta. Los autores de Faces of the Riot han creado también una cuenta de Twitter y en la web animan también a corregir cualquier error. En cualquier caso, piden que nadie investigue nada, solo avisar al FBI si se identifica a alguien.

Uno de los creadores de la página web, identificado como un estudiante de informática de Virginia, señaló a la web Cnet que su objetivo es "facilitar la búsqueda de pistas para enviarlas al FBI, no que un usuario medio identifique a las personas, ya que eso puede resultar peligroso”. Los autores de Faces of the riot pasaron cinco horas eliminando de forma manual “las imágenes de niños y de personas que no son delincuentes antes de publicar la base de datos”.

Parler, que se definía como un lugar para “la libertad de expresión” sin filtros, se convirtió el año pasado en una alternativa a redes como Twitter y Facebook. La nueva red social se convirtió en el lugar preferido de extremistas, entre los que se incluían muchos de los seguidores del ex presidente Donald Trump. Dos días después de la revuelta, Google la retiró de su tienda de aplicaciones y al día siguiente lo hizo Apple por no haber implementado un sistema de moderación de contenidos. Amazon Web Services la expulsó de su servicio de alojamiento web por mantener contenidos que incitaban a la violencia.

#FacesOfTheRiot #SeditionHuntershttps://t.co/vW64XktBOg is completed with a new UI, faster loading(no more loading 6,000 pictures at once), and a much easier way to view videos and face clusters! Small UI tweaks and quality of life improvements will continue throughout the week