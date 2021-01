Biocombustibles: Sacnun pide que se habilite ya el debate

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La prórroga con media sanción del Senado quedó fuera del temario presidencial para las sesiones extraordinarias de la Cámara baja del Congreso. La autora de ese proyecto subraya que se trata de sostener una norma clave para la federalización del desarrollo y la diversificación de la matriz energética.

Desde que se conoce el decreto del presidente Alberto Fernández con su temario para el Congreso en extraordinarias, el sector de los biocombustibles –clave en Santa Fe- vive un momento de extrema preocupación.

El bioetanol y el biodiesel (en gran medida, made in Santa Fe) quedaron fuera de los temas habilitados por el Poder Ejecutivo Nacional para la sanción de una ley de prórroga de la norma que, desde su sanción en diciembre de 2007, ha permitido crear una nueva industria en el país, cuyo motor es en buena medida santafesino.

La 26.093, por quince años, fijó un porcentaje, un piso, para que las naftas y el diesel que se despacha en lo surtidores contenga biocombustibles: bioetanol de caña y maíz y biodiesel de oleaginosas como la soja.

Para los productores del sector fue “una sorpresa” que la Casa Rosada les diera la espalda. Esta semana, repasaron el rosario de promesas de legisladores nacionales del oficialismo (de la Cámara baja) que les aseguraron durante dos meses que una vez terminadas las sesiones ordinarias habría tratamiento en extraordinarias. Pero no ha sido así.

Una voz firme

La senadora nacional por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) aceptó hablar con El Litoral sobre un tema que seguramente no le resulta cómodo. Es su proyecto de ley el que no incluyó Alberto Fernández en extraordinarias. “Estamos para defender los intereses de la provincia de Santa Fe y lo hacemos”, fue su definición.

Sacnun le pidió públicamente (al presidente) la inclusión de la prórroga por cuatro años, afirmó que un posterior decreto al de la convocatoria puede ampliar ese temario, expresó en varias oportunidades que “aún hay tiempo” y habló de la necesidad de que el país “deje de lado el debate de los pequeños asuntos, de las cuestiones personales”, y que “en el marco de las políticas de Estado” sea capaz de debatir “los grandes temas, como el de los biocombustibles que han impulsado la federalización del desarrollo” y la “industrialización de la ruralidad”.

“La verdad, yo esperaba que pudiera ser tratado ahora este proyecto de ley”, respondió la senadora que, desde la sanción de sus pares, por unanimidad, el 30 de octubre de 2020, mantiene contactos con legisladores de la Cámara baja y funcionarios del área de Energía.

Definiciones

“Esperamos que se trate ya, esperamos que el presidente de la Nación incluya dentro del temario de extraordinarias este proyecto de ley”, dijo la senadora y ante una repregunta de El Litoral sobre si eso es aún posible, respondió: “Sí, se podría ampliar a través de un decreto el temario, por supuesto que esto corresponde al Poder Ejecutivo”, indicó.

Explicó que de todas formas, aún si el gobierno nacional no habilita el tratamiento pedido, Diputados también “tendrá tiempo” de completar la sanción definitiva “antes de mayo”, cuando la ley 26.093 pierda su vigencia.

Recordó que en el Senado “hubo unanimidad en el recinto y también en la comisión en que la debatimos, donde también están representadas provincias petroleras y todos apoyamos esta norma en el entendimiento de que una Argentina federal necesita de los biocombustibles y de diversificar su matriz energética”.

Petróleo y poder

“¿A qué atribuye esta llamativa ausencia?”, preguntó El Litoral. “En primer lugar todavía tenemos tiempo para darle tratamiento, yo confío en que vamos a tener una ley de prórroga por cuatro años que nos va a permitir debatir una política de diversificación de la matriz energética del país. En cuanto a lo que usted pregunta, yo desconozco los motivos por los que todavía no se ha incorporado el proyecto con media sanción del Senado a las sesiones extraordinarias pero por supuesto que nosotros estamos en diálogo y estamos solicitando no sólo que sea incorporado sino también que se le de tratamiento. Que podamos ir evaluando en una mesa de diálogo político el avance de este tema que es tan importante para nuestra economía”.

Cuando se le preguntó por el lobby petrolero, Sacnún expresó: “nosotros no creemos que esta sea una cuestión de negro o blanco, de combustibles fósiles o combustibles verdes si se prefiere, creemos que hay que mejorar la matriz energética argentina, que es muy importante lo que contribuyen los bio para ello y además de su impacto positivo en la federalización de la economía, reduce la emisión de gases de efecto invernadero, pone a la Argentina en un mejor lugar en el cumplimiento de los acuerdos del Pacto Ambiental de Paris. No hay que elegir entre uno u otro desarrollo. Debemos garantizar la producción para el mercado interno, mediante la industrialización y que podamos tener excedentes para la exportación. No hay que olvidarse que los biocombustibles desde 2010 a 2019 han sustituido importación de naftas y gasoil por 10.800 millones de dólares. No es un dato menor”.



Contactos

La legisladora indicó que cuando se aprobó su proyecto, así como en los meses posteriores de noviembre y diciembre (cuando los legisladores no necesitan autorización del Ejecutivo para el tratamiento de los proyectos de ley) mantuvo contactos directos con legisladores y dirigentes de su partido, el gobernador Omar Perotti, entre otros.

“Por supuesto, cuando presenté el proyecto de ley lo hablé con el gobernador y compartimos la preocupación por el impacto del biodiesel en la economía santafesina. Estaba perfectamente al tanto de la situación y de mi proyecto. Hablamos de encarar la solución que el sector reclama y la prórroga era fundamental. Lo hablé con la vicepresidenta y con todos los legisladores de los demás bloques, en especial de Cambiemos, por eso logramos la unanimidad.”





Volver a dialogar

Sobre la situación actual, la angustia que vive el sector, y su labor a favor de que el tema avance cuanto antes, dijo: “Hay que ser muy prudentes, no desesperarse y sentarse a dialogar, nosotros tenemos que volver a trabajar y a construir los consensos necesarios y con la paciencia necesaria para que la ley prospere en Diputados como ocurrió en el Senado”.





“Es una de las leyes más importantes de Néstor”

“Fue una ley muy virtuosa de Néstor Kirchner que se sancionó en el primer gobierno del kirchnerismo. Y en términos políticos fue una ley de un gran coraje del presidente Kirchner, y luego de Cristina, porque son presidentes que provienen de una provincia petrolera, que sin embargo con esta mirada de largo alcance -que siempre debe predominar en la política- avanzaron en la importancia estratégica de la federalización del desarrollo y de la industrialización de la ruralidad, de un impacto positivo para la balanza comercial de la Argentina y con efectos concretos medio ambientales al diversificarse la matriz energética. Son políticas de Estado, más allá de las diferencias partidarias.

“Los biocombustibles se desarrollaron en diez provincias argentinas”, donde se han instalado 54 plantas productoras que ha dado empleo a “más de 350 mil argentinos y argentinas en puestos de trabajo directos e indirectos, en muchas problaciones la energía limpia es la única industria”.

“Hablé con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando presenté mi proyecto, y la presidenta del Senado tiene conocimiento cabal de su importancia. No hay que olvidar que, con los biocombustibles, fue durante su gobierno uno de los grandes momentos a favor de la industrialización de la ruralidad”.