La venta de ivermectina creció 1.300 % aunque no la recomiendan contra el Covid

Jueves 28.01.2021

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1° Circunscripción indicaron que en julio se dispensaron 397 unidades de este medicamento y en diciembre la demanda alcanzó 5.158. Profesionales de la salud advierten que no está aprobado por la Anmat para su uso contra el Covid-19.

Tras realizar un recuento en las expensas de Seguridad Social de los principios activos que más se habían dispensados en el 2020, el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1° Circunscripción encontró que el consumo de ivermectina (medicamento antiparacitario) aumentó de forma exponencial.

"Encontramos que en julio 2020 nuestro Colegio de Farmacéutico se dispensaban 397 unidades de ivermectina de distintas marcas comerciales y en diciembre se dispensaron 5.158 unidades", señaló en diálogo con El Litoral, Miriam Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1° Circunscripción, que nuclea 700 farmacias del centro-norte provincial.

Este crecimiento de casi 1.300% se dio ya que el medicamento empezó a utilizarse como tratamiento del Covid-19, pese a que todavía no fue aprobada por la Anmat para estos fines.

"Se están haciendo estudios para analizar si la ivermectina se puede utilizar para aliviar los síntomas del Covid, sin embargo el Anmat no lo aprobó ni como preventivo ni como tratamiento. La SADI (Sociedad Argentina de Infectología) tampoco lo aprueba ni recomienda", indicó Monasterolo. Al mismo tiempo agregó que este medicamento se vende solo bajo receta y por prescripción médica.

En un documento del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, con fecha de noviembre 2020, se indica: "La ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del SARSCoV-2. Sin embargo, la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de ivermectina se necesitarían importantes aumentos y potencialmente tóxicos de la dosis. Incluso dosis de hasta 10 veces mayores que las aprobadas no alcanzarían las concentraciones efectivas in vitro contra el SARS-CoV-2. Hasta el momento la evidencia científica en curso que evalúa el uso de ivermectina sola o combinada con otras drogas para la prevención y/o tratamiento de la infección por SARS-Cov2 es de muy baja calidad y no han reportado datos claros de eficacia clínica".

En este sentido, desde el gobierno Provincial no recomiendan el uso de este medicamento antiparasitario para paliar la enfermedad del coronavirus.

Advertencias de profesionales de la salud

En Argentina, los ministerios de Salud de las provincias de Corrientes, Misiones, Salta, Tucumán y La Pampa emitieron recomendaciones en algunos casos para uso como tratamiento y en otros para prevención o para ambos fines. Frente a esto, profesionales de la salud desaconsejaron su uso contra el Covid.

"La ivermectina es un antiparasitario que en teoría lo que haría es evitar la replicación viral, pero la realidad es que aún no hay información contundente para recomendarlo", señaló Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), a la cablera de noticias Télam.

El médico cardiólogo sostuvo que "hoy representa un problema porque hay mucha información y la gente está muy ilusionada; lo que nosotros pedimos es que las personas no vayan a una farmacia lo compren por su cuenta porque como todo medicamento tiene efectos tóxicos y todavía no sabemos si sirve para la prevención", indicó y agregó: "Tampoco debería recomendarse todavía desde los profesionales".

El médico infectólogo y docente Pablo Scapellato aseguró que "hay que desalentar que las personas consuman ivermectina de modo autoprescripto, del mismo modo que no tienen que hacerlo con cualquier medicamento". Al mismo tiempo remarcó que "el problema de esta difusión mediática es que puede llevar a un consumo que produzca el desabastecimiento para los usos que sí están indicado; pero además al indicarse para la 'prevención' las personas pueden tomar la droga y dejar de lado medidas que son probadamente eficaces como el uso de tapabocas, la distancia, la ventilación, el no juntarse, etc.".

"Tampoco podemos decir que no sirve. Nuestra postura es que hay que poner los esfuerzos en llevar a cabo estudios clínicos que nos permitan echar luz sobre si realmente la ivermectina puede cambiarnos la vida o va a pasar como con otras drogas con los cuales tuvimos expectativas y no resultaron", sostuvo.

En este contexto, el especialista recordó los casos de la hidroxicloroquina, azitromicina y lopinavir-ritonavir, "todas drogas que en su actividad in vitro parecían promisorias pero que cuando se hicieron estudios no cambiaban el curso de la enfermedad e incluso alguna, como la hidroxicloroquina, podía tener efectos adversos".

Investigación

Un trabajo interdisciplinario llevado a cabo por investigadores argentinos, concluyó que la ivermectina reduce la carga viral en pacientes infectados con el coronavirus SARS-Cov-2 si se aplica en etapas tempranas de la infección (hasta cinco días desde el inicio de síntomas).

El estudio contempló a 45 pacientes que estaban en estadíos tempranos (30 recibieron ivermectina y 15 placebo) y fue realizado por un consorcio público-privado conformado, entre otros, por representantes del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Salta (IIET, UNSa), el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN, CONICET-UNCPBA-CICPBA), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Unidad de Virología y Epidemiología Molecular del Hospital Garrahan.

Pese a los resultados de estos estudios, desde la SADI insisten en que "con la evidencia que tenemos hasta ahora no parece prudente aconsejar su uso salvo en el contexto de un estudio. Ojalá en dos semanas surja algo que nos permita decir otra cosa", concluyó Scapellato.

Otros medicamentos demandados

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1° Circunscripción indicó que también aumentó la venta de clonazepam, ibuprofeno, paracetamol y suplementos vitaminicos.

Respecto al abastecimiento de estos medicamentos y el ivermectina, Monasterolo aseguró: "Hay stock en las farmacias. En los primeros meses de la pandemia se afectó un poco el abastecimiento al crecer tanto las expensas, pero al día de hoy están restablecidos estos medicamentos.