Lifschitz: "Las escuelas tienen que abrirse

Jueves 28.01.2021

17:00

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados provincial, Miguel Lifschitz, recibió este jueves al grupo “Padres por la Educación” en la antesala del inicio del ciclo lectivo. “Se necesitan directivas claras y precisiones por parte del gobierno”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, encabezó este jueves una reunión junto al grupo “Padres por la Educación”, una agrupación conformada por padres y madres de alumnos y alumnas de escuelas públicas y privadas de Rosario. Allí, Lifschitz dejó en claro que “las escuelas tienen que abrirse”, y anticipó que pedirán “respuestas urgentes al gobernador y la ministra”.

Tras un encuentro llevado adelante una semana atrás, la convocatoria ampliada reunió al presidente de Diputados junto a más de treinta padres y madres, además de las diputadas Claudia Balagué, Lionella Cattalini, Érica Hynes, Silvana Di Stéfano y Mónica Peralta.

“Es una reunión en la que ha tenido representación un grupo mucho más grande de padres y madres que se están movilizando en Rosario y el resto de la provincia para pedir el inicio de las clases presenciales, la apertura de las escuelas y para exigirle a la ministra de Educación, Adriana Cantero, y al gobernador Omar Perotti que haya directivas claras, decisiones que se puedan poner en marcha, protocolos y claridad sobre qué se va a hacer con la educación en Santa Fe”, detalló Lifschitz.

En igual sentido, el exgobernador manifestó que “hay una gran preocupación porque no se ve respuesta de la ministra”, y ahondó: “Estamos ante una situación de enorme riesgo, porque el tiempo pasa y no podemos perder otro año. Ya perdimos uno por la pandemia y no podemos perder otro. Hay que tener en cuenta que hay un 60 por ciento de niños, niñas y jóvenes que provienen de hogares que están por debajo de la línea de pobreza, que no tienen acceso a la virtualidad, y por lo tanto estamos poniendo en grave riesgo a toda una generación de niños y jóvenes”.

A su vez, Lifschitz resaltó que “es insostenible que todas las actividades estén funcionando menos las escuelas”, y añadió: “Las escuelas tienen que abrirse. Tienen que funcionar y haber presencialidad, después se discutirán las modalidades y protocolos, pero es insostenible que todas las actividades estén funcionando: comerciales, industriales, recreativas, clubes, las colonias, el turismo, el transporte, y lo único que no funcionan son las escuelas”.

Por último, anunció que la próxima semana convocarán a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas y citarán desde allí a la ministra Cantero para transmitir las inquietudes y preocupaciones de los padres y las madres, además de pedir precisiones sobre el inicio del ciclo lectivo. “Necesitamos decisión política, respuesta y diálogo”, concluyó.

En tanto, Pablo Mariani, de la agrupación "Padres por la Educación", afirmó que "es un grupo de padres y madres que hoy ya tiene alcance nacional, y que solamente busca que los chicos vuelvan a la escuela", mientras que Gilda Ruiz, otra de las madres presentes, remarcó: "Nos llevamos el compromiso de los diputados de interpelar a la ministra de Educación para exigirle un plan de trabajo".