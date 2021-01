https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobierno provincial se pone al día Más de 5 mil millones para municipios y comunas Carlos Kaufmann detalló las deudas saldadas de ejercicios anteriores más otras imputaciones pendientes. Dineros de deudas pendientes de ejercicios anteriores girados por afuera de la coparticipación. Rechazo a críticas opositoras de retaceo de fondos. Prometen remitir otros 400 millones en los primeros días de febrero.

El subsecretario de Comunas de la provincia, Carlos Kaufmann, aseguró que la gestión actual se caracteriza por dialogar con los gobiernos locales y pagar las deudas comprometidas por el Estado. El funcionario afirmó y entregó planillas para indicar que en el ejercicio 2020, las administraciones locales recibieron 5.008.716.110 pesos por deudas que mantenía el estado provincial sobre Obras Menores, Fondo de Financiamiento Educativo más la primera aplicación del Fondo Covid, saldos adeudados de coparticipación y por beneficios de la moratoria.

El funcionario salió al cruce de declaraciones de legisladores del Frente Progresista que sobre el final de 2020 y en los primeros días de enero cuestionaron la falta de diálogo de la gestión de Omar Perotti y las deudas no saldadas. Los frentistas hacían alusión a las atribuciones cedidas al Poder Ejecutivo en dos leyes: la de Necesidad Pública y la ley Covid sancionadas a principios del 2020.

"Nos fuimos poniendo al día, estamos cumpliendo compromisos asumidos incluso por la gestión anterior y tenemos diálogo con todos los intendentes y presidentes comunales" le dijo Kaufmann a El Litoral con la planilla de pagos realizadas. También aseguró que en días más habrá giro de partidas adeudas por gastos corrientes de Obras Menores, el llamado Fondo de Conurbano y por el Plan de Fortalecimiento Institucional. Serán otros 400 millones de pesos.

"Nos pusimos al día con la deuda de Obras Menores de los ejercicios 2016 al 2019 y se están tramitando pedidos de ese fondo para gastos corrientes del ejercicio pasado", afirmó. El giro de los fondos tiene que tener la rendición respectiva por parte de los gobiernos locales, recordó. En concreto fueron girados por el Fondo de Obras Menores pesos 1.470.122.824. Además, el Ejecutivo puso al día el Fondo de Financiamiento Educativo con el desembolso de pesos 1.700.696.884 mientras que el Fondo Covid llegaron a los gobiernos locales pesos 651.590.062. En este ítem hay deudas pero advierten en la Casa Gris que hay falta de rendición de cuentas de gobiernos locales sobre constitución de centros de aislamiento o mejoras en centros de salud. En esos tres conceptos, el total de lo girado fue de pesos 3.822.409.770. Para Kaufmann esos conceptos son un 300% superior a lo girado en el último año por la administración del Frente Progresista. "Debimos hacer frente a innumerables deudas. No había retrasos con las administraciones frentistas, algo con las justicialistas y muchas con las administraciones de Cambiemos" reconoce el funcionario de Perotti.

Entre los otros conceptos que agrandaron los recursos de los municipios están los pesos 71.606.340 por saldos de coparticipación 2018 y los pesos 1.114.700.000 por la moratoria del año pasado.

La gestión actual admite que adeuda del ejercicio pasado pesos 2.477.375.512 del plan Incluir pero que obligan a firmar convenios con cada municipio y comuna para la obra a encarar por ese concepto. En cambio, en los primeros días de febrero serán girados los pesos 30.000.000 del devaluado Fondo Conurbano que llega de la nación y cuya cifra nació cuando el peso valía un dólar, allá por la etapa del gobierno menemista. También adeuda más de pesos 11.000.000 del programa de Fortalecimiento Institucional.

Kaufmann -fue presidente comunal en Santa Rosa de Calchines- no duda en afirmar que hoy los municipios y comunas están en mejor situación económica - financiera que en etapas anteriores. Menciona varias causas como las deudas pagadas por el gobierno provincial, los efectos de la moratoria, también la menor actividad institucional debido a la pandemia que hizo recortar las horas extras y gastos de combustibles; el desenganche de la paritaria de la cláusula gatillo y también la no caída de la actividad económica en gran parte de las localidades ligadas al sector agrícola o ganadero, cuyas actividades no se vieron paralizadas por la pandemia.

Pedido de Giustiniani a Perotti

El diputado Rubén Giustiniani (Igualdad) le pidió al gobernador Omar Perotti que incluya en el temario de sesiones extraordinarias de la Legislatura el proyecto de su autoría sobre autonomía municipal. Además, anunció que ingresará un proyecto de comunicación con el pedido puntual de tratamiento de su iniciativa por el cual se establece en la provincia el alcance y contenido de la autonomía municipal en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Giustiniani recordó que "el 24 de noviembre último ingresamos en la Cámara un proyecto para reglar el alcance y contenido de la autonomía municipal en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, conforme lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Nacional. El proyecto fue acompañado por integrantes de distintos bloques parlamentarios"

La postura del legisladores es ante la convocatoria del gobernador Perotti a los intendentes de la provincia con el objeto de comenzar a discutir un proyecto para dotar de autonomía a los municipios de la provincia. Recordó que el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad Roberto Sukerman sostuvo que "desde el gobierno provincial tenemos que entender que la descentralización del poder que se hace en municipios y comunas es fundamental. Más después de la experiencia de la pandemia. Tenemos que darle mayores competencias a municipios y comunas que son el primer mostrador".

"En vista a la voluntad política de avanzar con el postergado debate sobre la necesaria regulación de la autonomía municipal en la provincia presentamos un proyecto de comunicación para solicitar la inclusión en el temario del período de sesiones Extraordinarias de nuestra proyecto"v señaló. Acotó que la iniciativa recoge distintos antecedentes que fueron presentados oportunamente y cuenta con el acompañamiento de diputados de diversas fuerzas políticas. "Es tiempo de saldar esta deuda, sin más dilaciones y sin miradas que restrinjan derechos que deben ser reconocidos y respetados en nuestra provincia", acotó.

La plata girada

1.470.122.824 pesos del Fondo de Obras Menores

1.700.696.884 pesos del Fondo de Financiamiento Educativo

651.590.062 pesos del Fondo Covid - 19

71.606.340 pesos de saldos de coparticipación 2018

1.114.700.000 pesos de moratoria provincial