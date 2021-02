Claudia Balagué: "en lugar de quejarse de la herencia, es hora de trabajar e invertir"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.02.2021

11:40

El Litoral dialogó con la ex ministra de Educación provincial sobre cómo evalúa el accionar de la actual gestión en pandemia, qué visión tiene de cara a lo que se viene y cuáles son las respuestas a las principales críticas que se le hace a su gestión.

El Litoral dialogó con la ex ministra de Educación provincial sobre cómo evalúa el accionar de la actual gestión en pandemia, qué visión tiene de cara a lo que se viene y cuáles son las respuestas a las principales críticas que se le hace a su gestión.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

Claudia Balagué, nacida en Los Quirquinchos, es, actualmente, diputada provincial por el FPCyS. Sin embargo, durante el gobierno de Miguel Lifschitz, ocupó el cargo de Ministra de Educación. La legisladora es bioquímica y doctora. También es docente de grado y tiene un posgrado.

Desde que irrumpió en la escena social la pandemia del coronavirus, la Educación comenzó a ser cuestionada desde todos los ángulos. De hecho, hubo que aggiornar todo un sistema para evitar la presencialidad, algo que todavía sigue siendo discutido.

Balagué dialogó en exclusiva con El Litoral y dejó clara su visión de lo que se hizo bien como de lo que se hizo mal en el 2020. También respondió algunas de las principales críticas que se le hacen a su anterior gestión como Ministra y, si bien mostró preocupación de cara a lo que se viene en materia educativa con Covid-19 de por medio, destacó las nuevas oportunidades que vislumbra a la hora de repensar la Educación.

¿Cuál es tu mirada de la Educación en medio de la pandemia?

Me parece interesante poder empezar a trabajar en otras modalidades pedagógicas. La pandemia está generando incertidumbre en el mundo y es importante comenzar a trabajar en la bimodalidad, en la semipresencialidad, abriendo y cerrando escuelas. Creo que la presencialidad vuelve a ser algo importantísimo, pero vamos a tener que estar atentos en lograr conjugar Salud y Educación. Ahí está la clave. Es necesario apoyar a los docentes.

¿Cómo evalúas la gestión de la Provincia en Educación durante el 2020?

No vemos en Santa Fe una planificación. Nadie la conoce. Ni los padres, ni los chicos, ni los docentes. Estamos frente a una modalidad diferente a la del año anterior. Requiere de una gran planificación.

Sinceramente no hemos visto un plan que fortaleciera al nivel del Programa Conectar Igualdad, con dispositivos, con apoyo a la conectividad o a los datos de los celulares, algo con lo que se trabajó muy fuerte en 2020. En toda familia, hoy en día, hay un celular y debe ser tenido en cuenta, sumado a tantas otras modalidades que crearon los docentes, como por ejemplo en las radios para los sectores rurales. Pero fueron decisiones de los propios docentes.

El actual gobierno provincial critica el déficit económico heredado, lo que les complicó la inversión durante el año pasado en medio de la pandemia, ¿cuál es tu mirada al respecto?

Llevan más de un año de gestión. Se supondría que en un año los déficits, que pudieron haber quedado producto de la enorme infraestructura escolar que posee la Provincia con 3.500 edificios, la creación de nuevas escuelas, nuevas carreras, nuevas secundarias donde antes no existían, más de 250 nuevos institutos superiores –como el 16 en Rosario, el 4 en Reconquista, el de San Justo, entre otros, todo esto conllevó una inversión importante que el Frente Progresistas amplió y fortaleció. Se apostó fuerte en Educación durante nuestro gobierno, fue inédita la inversión.

Yo creo que había que seguir con el mismo ritmo, algo que no sucedió en 2020. También se descuidó a las escuelas. Hoy hay muchas situaciones en Rosario y Santa Fe de vandalismos y robos en los colegios. Todo este descuido va a generar una tarea mayor de inversión aun, porque lo que estaba bien, terminó mal. Fueron descuidos a las instituciones educativas. En lugar de quejarse de la herencia, ya es hora de trabajar y seguir invirtiendo.

En la nueva grieta de: presencialidad sí y presencialidad no, ¿de qué lado estás?

Estoy del lado de la presencialidad, pero con mucho cuidado. Hay que estar preparados para que los colegios puedan volver a cerrarse. Esto tiene que ser muy localizado de acuerdo a la situación epidemiológica de cada localidad. Pero, del mismo modo que digo sí a la presencialidad, hay que planificar y estar presentes como Estado en cada institución educativa para contribuir en las condiciones de trabajo e higiene.

Tenemos algo muy valioso como los comités mixtos de Salud y Seguridad, en el que participan también los gremios. Hay que ponerlos en actividad para lograr ayudar y contribuir. Hay que volver a activas las cooperadoras. Es decir, de cara a lo que viene hay mucho trabajo por delante y recién estamos en febrero. Sinceramente me preocupa lo que viene.

El tema salarial es otro frente de disputa que se avecina, ¿qué panorama vislumbrás teniendo en cuenta la crisis económica?

Yo he participado de siete paritarias en la provincia de Santa Fe. Siempre hemos puesto el empeño de llegar a un acuerdo digno. Es lo que merecen todos los docentes después de tanto esfuerzo. Es lo que merece cualquier trabajador. Una paritaria que en 2020 no cerró bien. Pasamos de tener una cláusula gatillo que actualizaba el salario. Eso fue un diferencial enorme, muy grande. Hay dinero del gobierno de la Provincia que se acumuló y que debería ser invertido en Salud, Educación y Seguridad, por supuesto.

Siendo el 2021 un año electoral, Miguel Lifschitz ya descartó una alianza con el PRO, ¿dónde y con quiénes se encontrarán parados ustedes como partido?

Yo creo que hay que fortalecer el Frente Progresista. Fue una experiencia extraordinaria en la provincia de Santa Fe. Fueron muchos años de trabajo de gestión con muy buenos resultados. Es una experiencia inédita que el socialismo, como un partido de izquierda democrática, haya demostrado que puede gobernar muy bien y puede llevar adelante sus ideales.

En Santa Fe se logró. Hay que apostar en el mismo sentido. Los rejuntes electorales sin un programa claro de gobierno, sin planificación, sin una participación ciudadana –como se hizo durante muchos años- no termina bien. Hay que fortalecer y aggiornarse en problemas como los que se fueron sumando.

Una alianza con la Derecha va exactamente en contra de estos ideales y propuestas que nos han fortalecido y nos han hecho gobierno durante todos estos años. Tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que enfocarnos en obtener mayor participación y mayor democracia.

Sin dudas que la pandemia cambió el mapa de todos los pilares de la sociedad o, por lo menos, los puso en revisión. ¿Te preocupa la Educación que se viene?

Yo creo que ahora estamos atajando penales. En este caso, la problemática de la pandemia. Hay que repensar la Educación del futuro o la Educación innovadora. Quizás no es el mejor momento ahora para poder hacerlo, pero sí para tomar toda la experiencia del 2020 y la del 2021. Hay buenas experiencias. Hay cosas que salieron bien. Hemos hablado con estudiantes y muchos están muy conformes con la virtualidad y la semipresencialidad. Me parece que esto da para repensar la Educación en muchos aspectos, como, por ejemplo, en trabajos por proyectos y otras cuestiones como la bimodalidad del plan Vuelvo a Estudiar virtual. Me refiero a que hay mucho por mirar y hacer. Todavía estamos tratando de ver cómo salimos del paso. Necesitamos llevar propuestas que entusiasmen a los jóvenes. Hay una gran apatía por muchas cosas que no se hacen bien.

Yo soy de los que piensan que ningún gobiernio hace todo bien y ninguno hace todo mal. ¿Qué cosas podrías destacar de la actual gestión en materia educativa y qué hubieras corregido?

Yo nunca hubiera anulado todo lo que estaba funcionando. Lo hubiera sostenido, quizás, con otra mirada, con una postura acorde a mi pensamiento como Gobierno, con otra visión. Había cosas en marcha como el Vuelvo a Estudiar, el Eempa 1.330, el Nueva Oportunidad, los concursos y capacitaciones docentes, es decir, muchas cosas que estaban funcionando y que requerían una nueva mirada, pero nunca dejarlos de lado, porque realmente hicieron falta más que nunca en pandemia. Esa construcción socioeducativa hizo falta más que nunca y no estuvo presente.

Por otro lado, podríamos destacar que, quizás, esta mirada, esta visión de la bimodalidad para lo que viene en el 2021, es acertada. Es correcto poder pensar la Educación en ese sentido. Está claro que falta mucho trabajo, pero hay un acierto de empezar a trabajar por ahí, por ese lado.