https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.02.2021 - Última actualización - 12:03

11:43

Los caminos conducen a la Vieja Guardia: Juan Eulogio Urriolabeitia, el recordado "Vasco", seguido por el inolvidable Miguel Antonio "Gitano" Juárez. El tercero que sube al podio en presencias es de la camada nueva y actualmente dirige: el "Turco" Antonio Mohamed. Si tiene continuidad en todo el 2021, puede acercarse el "Barba" Domínguez al podio histórico.

El recuerdo de El Litoral y su archivo histórico ¿Quién es el DT que más dirigió y ganó en la historia de Colón? Los caminos conducen a la Vieja Guardia: Juan Eulogio Urriolabeitia, el recordado "Vasco", seguido por el inolvidable Miguel Antonio "Gitano" Juárez. El tercero que sube al podio en presencias es de la camada nueva y actualmente dirige: el "Turco" Antonio Mohamed. Si tiene continuidad en todo el 2021, puede acercarse el "Barba" Domínguez al podio histórico. Los caminos conducen a la Vieja Guardia: Juan Eulogio Urriolabeitia, el recordado "Vasco", seguido por el inolvidable Miguel Antonio "Gitano" Juárez. El tercero que sube al podio en presencias es de la camada nueva y actualmente dirige: el "Turco" Antonio Mohamed. Si tiene continuidad en todo el 2021, puede acercarse el "Barba" Domínguez al podio histórico.

Existen entrenadores que quedan en la historia por hacer debutar un jugador (Juan Carlos Montes a Maradona). Hay algunos DT que quedan en el imaginario popular por cortar las carreras de los ídolos: el "Pato" José Omar Pastoriza con el "Loco" Hugo Orlando Gatti. Otros, desde el banquillo, quedan en el bronce por un título: campeonato local, copas, ascensos. Hay una galería exclusiva, como por ejemplo Frank Rijkaard: hizo debutar a Lionel Messi y podría poner el capítulo final de la "Pulga" rosarina en el Barcelona en un puñado de juegos en España.

Y hay entrenadores que quedan en la historia de los clubes por trayectoria, antigüedad, permanencia en el tiempo. Y hoy, con el paso de los años y a las puertas de este fútbol "en modo delivery", esos entrenadores ya ocupan un sitial inalcanzable. Por los siglos de los siglos.

Es el caso de este disparador de El Litoral: ¿Quién es el DT que más partidos dirigió a Colón en toda su historia?. El debate es riquísimo, considerando que no se cuenta la etapa amateur y que en muchos casos no hay registros de los años del ascenso, ya sea en la "B" o en la "C" desde 1948 hasta 1963. "Antes, pibe, se ponía en la síntesis de El Litoral directamente así..."DT: Subcomisión de Fútbol" de tal club". En esos tiempos tiernos, el entrenador no tenía la importancia, incidencia y poder total que tienen algunos por estos días.

El recordado "Vasco" Juan Eulogio Urriolabeitia aparece con un registro inalcanzable. No valida ya esa frase de: "Las marcas están para batirlas". Aquí, cuando uno analiza los números, no aplica. Porque esos 181/183 cotejos hablan de "años luz". Ejemplo: si volviera el "Turco" Antonio Ricardo Mohamed, debiera dirigir casi la misma cantidad de partidos de su paso anterior (2008/2010) para poder alcanzarlo. O sea: imposible. Otro dato en tiempo presente: si el "Barba" Eduardo Domínguez completara todo el 2021 en el banco sabalero, lucharía por subir al podio.

Colón tiene excelentes sitios partidarios en home y redes, todos realizados a puro pulmón y pasión. Desde www.archivosabalero.com, Lucas Agustín Gaveglio explica a El Litoral: "Hace varios años llevo adelante la página en soledad. Fui al archivo de Santa Fe, compré diarios, revistas, consulté con muchos historiadores que hice de amigos en Buenos Aires. Tengo todos los DT año por año. ¿Por qué la diferencia de dos paridos más o dos menos para el "Vasco"?. Porque uno de los diarios pone a Urriolabeitia y el otro diario de la época dice DT interino. Con los entrenadores de la "B", no hay registros exactos en cantidad porque no le daban tanta bolilla. Ejemplo: en una campaña de 38 partidos del ascenso (la B o la C), desde el '48 al '63, capaz el entrenador de Colón aparecía dos veces en la campaña".

El colega Nicolás Lovaisa, por ejemplo, en su base de datos tiene a Juan Eulogio Urriolabeitia con 183 juegos. Otro sitio que hace referencia a los entrenadores de Colón es el que desarrollan con mucho amor y dedicación los fanáticos sabaleros de www.nuevocementerio.com.ar. Y así podríamos referenciar a muchos más.

Lo que está claro es que ese "dos más...dos menos" no cambian la ecuación final. El entrenador que más partidos dirigió y que más partidos ganó en el profesionalismo del Club Atlético Colón de Santa Fe es el "Vasco" Juan Eulogio Urriolabeitia en cuatro etapas distintas. Atrás del "Vasco", en presencias, viene el "Gitano". Un humilde reconocimiento de El Litoral para quienes hicieron historia desde aquéllos tiempos tiernos, donde el papel del viejo y querido diario de Santa Fe se imprimía a dos colores: blanco y negro.