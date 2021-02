https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.02.2021 - Última actualización - 14:07

14:05

No se habló de reforma constitucional ni de eliminación de las Paso. La UCR ratificó ante el gobierno provincial, en la apertura del diálogo electoral, que la autonomía política de municipios y comunas debe ir acompañada de la financiera.

Tras reunirse en Casa Gris con Sukerman La UCR rechazó un eventual desdoblamiento de elecciones No se habló de reforma constitucional ni de eliminación de las Paso. La UCR ratificó ante el gobierno provincial, en la apertura del diálogo electoral, que la autonomía política de municipios y comunas debe ir acompañada de la financiera. No se habló de reforma constitucional ni de eliminación de las Paso. La UCR ratificó ante el gobierno provincial, en la apertura del diálogo electoral, que la autonomía política de municipios y comunas debe ir acompañada de la financiera.

Con las máximas autoridades de la Unión Cívica Radical, el gobierno de la provincia inició este viernes una ronda de diálogo con los partidos políticos para empezar a desentrañar cómo encarará Santa Fe este año electoral. De todos modos y como lo había adelantado el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, la reunión se anunció "a agenda abierta".

Los radicales llevaron un temario que incluyó el plan de vacunación contra Covid, la deuda que la Nación mantiene con la provincia por coparticipación y con sentencia favorable de la Corte, la vuelta a clases, la seguridad, la relación institucional y discrecionalidad de fondos a distribuir entre municipios y comunas, la asignación de fondos para los Samcos, Obras Menores y gastos corrientes, Fondos Covid- 19, atraso en la información pública, dificultades para tramitar la tarjeta alimentar, subsidios al transporte y obras públicas.

Sobre el esquema electoral que se avecina, en términos personales, el gobernador Omar Perotti es partidario de suspender las Paso de manera excepcional, con el argumento de que no sería conveniente propiciar el desplazamiento de la sociedad en virtud de la situación sanitaria. Pero el tema debe ser consensuado con todas las fuerzas políticas.

Al término de la reunión, Fascendini dijo que "sobre desdoblamiento de las elecciones nacionales con comunales y municipales, hemos dicho que abogamos por la unificación como ha sido siempre en los comicios intermedios. Porque no hay razón constitucional como cuando elegimos gobernador, cuando se necesitan según nuestra constitución 3 meses de diferencia".

El directivo radical remarcó que el desdoblamiento "no sería razonable si tenemos problemas de Covid y están cuestionando las Paso. De otra manera tendríamos 4 elecciones en lugar de dos". Insistió en que "nuestra posición es la unificación en una misma fecha electoral de la elección de diputados y senadores nacionales con la de intendentes, concejales y comisiones comunales".

Más adelante y ante la consulta, Fascendini destacó que "no hablamos sobre una definición respecto de las Paso. Hay una expresión del gobernador que apoyaba la suspensión, hace un tiempo atrás. Nosotros pensamos que son insoslayables en tanto no haya un mecanismo que las reemplace, en cuyo caso se puede considerar. Pero ¿cómo se designarían los candidatos sino a través de un sistema que buscó que la sociedad participe?".

Señaló que "hablamos sobre autonomía de municipios y comunas pero no sobre una reforma de la Constitución. Es un tema que todos enuncian pero es difícil llevar a la práctica. Las Cámaras están funcionando a medias, nunca parece ser el momento. La discusión de autonomías es interesante, el radicalismo ha presentado muchos proyectos.

"Pero hemos dejado en claro a los señores ministros que la autonomía política no puede comenzar a tratarse sin la autonomía financiera. Que los municipios previamente cuenten con los recursos para poder llevarla adelante. No vamos a borrar con el codo lo que hemos propuesto mucho tiempo. Hay que avanzar, no es cualquier ley. Me parece muy oportuna la convocatoria al diálogo. La política es diálogo y por lo tanto estos son los caminos que tenemos que seguir explorando para encontrar coincidencias y resultados positivos. Me acere que eso hay que destacarlo y por ese lado vamos", concluyó.

Un consenso básico

Una cosa es si hay unificación y otra es si hay o no Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias". El ministro Sukerman detalló al término del encuentro con los radicales que "la unificación de los comicios se tiene que dar, más en un momento como este de pandemia, y en ese sentido hay consenso".

Con relación a las Paso señaló que "hay una decisión nacional y otra que se puede tomar a nivel provincial. En este caso no la podemos tomar nosotros desde el Ejecutivo sino que la tiene que tomar la Legislatura. En ese sentido seguiremos escuchando a los sectores; por supuesto es la Legislatura la que tiene la posibilidad de diálogo y la iniciativa".

El ministro advirtió que el próximo invitado sería el socialismo y luego el PRO, "y así sucesivamente al resto de los partidos". Consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia una reforma constitucional en la provincia, Sukerman señaló que "estamos generando consensos en dar pasos que después nos permitan horizontes más programáticos. Hemos entendido que podemos avanzar con leyes, como en la autonomía municipal. Eso es fundamental para que se entienda que tenemos una Constitución que atrasa respecto de la nacional del '94".

El titular de la cartera política de la gestión Perotti adelantó que por estas horas remitirá a la Legislatura el proyecto de mandatos comunales, que además sería incluido en el temario de extraordinarias.

Volvió Bielsa

Según pudo confirmar El Litoral, el gobernador Omar Perotti se reunió a solas y de manera reservada este miércoles en la sede de la gobernación de la ciudad de Rosario con María Eugenia Bielsa. La ex vicegobernadora de Santa Fe mantuvo un perfil bajo y prácticamente sin apariciones públicas, desde que el presidente Alberto Fernández, le solicitó la renuncia como ministra de Infraestructura de la Nación. No trascendió demasiado acerca de las razones que motivaron el encuentro. Algunas especulaciones dan cuenta de eventuales chances y aspiraciones electorales de Bielsa.