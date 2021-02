Florito: "La convocatoria de la comisión de Seguridad al ministro Saín debe ser en el recinto"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La diputada provincial, insistió con que la convocatoria del próximo viernes al ministro de Seguridad de la provincia ocurra en el recinto de la Cámara de Diputados y no en una sala de reuniones.

La diputada provincial, Betina Florito, insistió con que la convocatoria del próximo viernes al ministro de Seguridad, Marcelo Saín, ocurra en el recinto de la Cámara de Diputados y no en una sala de reuniones. “El tema es lo suficientemente importante y sensible como para que todos los legisladores puedan interactuar con el ministro. Y que no sea solo una mera exposición del funcionario para un grupo de diputados”, aseguró la presidenta del bloque Somos Vida Santa Fe.

“Además en el recinto podemos respetar de manera más adecuada el distanciamiento y las medidas sanitarias que nos impone la pandemia por Covid-19”, explicó. En las últimas horas se conoció la citación a Saín por parte de la Comisión de Seguridad de Diputados. Pero se aclaró que la reunión de trabajo será con sus integrantes y con invitación a los presidentes de bloque que no tengan representación.

“Sin dudas que el recrudecimiento de hechos violentos, tanto en Santa Fe como en Rosario, sumado a la reunión del pasado miércoles a instancias de la Red de Vecinales por la Seguridad de la ciudad de Santa Fe, como la realizada días atrás en la ciudad de Rosario fueron clave para que la comisión tomara la decisión de convocar al ministro”, dijo Florito.

“Allí los vecinos fueron muy contundentes en sus relatos sobre la situación de indefensión que atraviesan en sus respectivos barrios”, agregó. Por caso ayer en Rosario hubo una manifestación de vecinos reclamando por la inseguridad en el sur provincial. “Queremos que el ministro nos explique cuál es su plan para tratar de revertir esta situación. Además reclamamos que sea abierta a la prensa”, solicitó Florito.