Viernes 05.02.2021

21:30

De visita en Santa Fe

Eduardo Hecker dijo que "a la Argentina no le sobra nada" y pidió recuperar Vicentin

El presidente de Banco Nación advirtió que el país no se puede dar el lujo de tener “ una empresa de esta naturaleza cerrada” y abogó por rehabilitarla, pero con racionalidad.

Foto: Archivo

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti presentó este viernes, junto al presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, el programa de Financiamiento para el Sector Productivo. Acompañaron además al mandatario santafesino el ministro de Economía, Walter Agosto; y de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna. En ese contexto, el presidente de Banco Nación se refirió a la situación de Vicentin. Al respecto, recordó que en el caso particular de la entidad bancaria, “la verificación de la deuda fue en dólares”, entonces el juez decidió su redeterminación por 296 millones de dólares. Tenés que leer Presentarán el Programa de Financiamiento para el sector productivo santafesino En el mismo sentido, manifestó su preocupación por lo que pasa con los productores: “no somos ajenos a eso, porque sé que muchos productores –algunos muy grandes- han verificado pesos y la verdad es que la lógica de estos procesos”. “Ustedes -prosiguió- saben cuál es la posición del Banco Nación y mi posición particular respecto de Vicentín: yo creo que el Banco Nación ha sido perjudicado pero también los pequeños y medianos productores de la provincia y de otras provincias, las cooperativas, los acopiadores, etcéteras; entonces, creo que es importante retomar el proceso productivo por el bien de la empresa, de la provincia, de la Nación y de sus trabajadores también”. Por otra parte, Hecker reconoció que, sin bien el banco y sus depositantes han sido damnificados, “a la Argentina no le sobra nada y no podemos darnos el lujo de tener una empresa de esta naturaleza cerrada y tenemos que recuperarla con racionalidad y prestando atención a la deuda comercial y también a la deuda con los bancos públicos”.

Finalmente, el funcionario confirmó que hay un sumario en etapa de notificación.