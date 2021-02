Rossi prioriza unidad y apoyo a la gestión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Agustín Rossi destaca que el peronismo gana cuando no se divide. Cree que en la elección legislativa de 2017, en Santa Fe, se fijaron reglas de juego internas y objetivos partidarios que permitieron recuperar la vocación de poder. Busca atemperar las diferencias internas y admite que no es una tarea sencilla.

- Viene a Santa Fe a participar del acto de asunción de las autoridades del PJ, ¿van a estar todos los sectores allí?

- La lista que se conformó los tiene representados y cuando se propuso el nombre de Ricardo Olivera, nosotros lo aceptamos con gusto, pero también pusimos esa mirada. Que las autoridades reflejen a la totalidad del justicialismo. En el justicialismo, la unidad es un valor inestimable, imprescindible. Hay dos cosas de las que el peronismo santafesino no puede correrse. La primera es el compromiso con la gestión de nuestro compañero, el gobernador Omar Perotti; y la segunda es la unidad.

Estuvimos doce años en la oposición y nos costó muchísimo volver a gobernar y se logró con la unidad y con una magnífica elección de nuestro candidato a gobernador. Queremos gobernar muy bien y que los santafesinos tengan la posibilidad de elegir a otro compañero de nuestro partido, con los actores que construyeron el Frente de Todos. Con unidad y una buena gestión la perspectiva del peronismo en la provincia de Santa Fe es más que interesante. Lo remarco: compromiso con la gestión y unidad.

- Parece un mensaje dirigido a los dos sectores del PJ santafesino que están en pugna.

- Yo no hablo de sectores en pugna.

Y tampoco lo veo así. Mi análisis tiene que ver con mi experiencia y mis años en la vida política santafesina. Después de las elecciones de 2009, cuando el Congreso partidario nos autorizó a que vayamos cada uno por su cuenta, y de hecho fue así, nos costó mucho sellar una unidad verdadera. Y nos llevó un tiempo: lo logramos (recién) en las elecciones partidarias de 2017, después de competir con nuestra actual vicegobernadora, la compañera Alejandra Rodenas, trabajamos en forma mancomunada para las elecciones y el peronismo empezó a desandar malos resultados en los comicios. Volvimos a salir segundos, cosa que hacía tiempo que no pasaba, y logramos a colocar tres diputados nacionales cuando renovábamos tres.

Eso desembocó en un proceso de unidad en el que nuestro candidato a gobernador tuvo la inteligencia, la habilidad y sensibilidad necesaria para convocar a todos los sectores y hacerlos sentir partícipes de la propuesta que encabezaba. La unidad nos permitió una buena elección en 2017 y ganar en 2019. Está claro que es un bien a cuidar en el peronismo santafesino y que tenemos que aprender de la experiencia.

- No parece fácil.

- Que sea necesario y deseable no quiere decir que sea fácil. Me interesa dejar sentada mi posición.

- ¿El PJ santafesino tiene una situación particular o hay otros distritos igual de importantes que también las presentan?

- Cada una de las provincias tiene su dinámica y sus características, más allá de lo que pasa a nivel nacional. En las más grandes es imposible encontrar semejanzas: en las vecinas Córdoba o Entre Ríos tienen diferencias y particularidades.

Lo que nosotros no debemos olvidar, en el caso del gobernador, y en el mío, es que somos dirigentes del peronismo de una generación del después de Reutemann y de Obeid, y de la Ley de Lemas. Nos costó transitar estos doce años del socialismo en el poder en Santa Fe.

- En aquellos años ganaban Reutemann u Obeid, pero usted y Perotti tenían visiones muy distintas. El peronismo vive esas fluctuaciones ideológicas esas contradicciones. Hoy las diferencias internas parecen más bien marcadas por lo personal, por espacios de poder más que por las ideas.

- Hemos vivido distintas etapas en estos últimos años en Santa Fe y creo que hay momentos de una mayor diferenciación y otros en los que estas se licúan. No me iría tan atrás para pensar en ese aspecto del peronismo: de 2015 a 2017 en a nivel nacional se notaron fuertes diferencias. En la Provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner por un lado, Florencio Randazzo por otro y Sergio Massa también en otra vía. Los primeros años en los que dejamos el poder eso fue muy patente. Pero cuando nos dimos cuenta que en lugar de marcarnos diferencias lo que teníamos que tratar de hacer era marcarlas con quienes estaban gobernando que le hacían un daño importante al conjunto de la sociedad- aprendimos y se construyó el Frente de Todos que hoy gobierna.

- En algún momento esas tensiones se manifiestan?

- Y es parte de lo que se espera de un concepto como el de la unidad en la diversidad o bajo la idea de un gobierno de coalición, que no se construye con los que piensan igual sino con los que pensamos parecido. Pero claramente, cuando hay responsabilidad de gestión, cuando se está gobernando, las diferencias internas no pueden trabar la gestión no pueden entorpecer a un gobierno. Lo digo a nivel nacional y provincial. Esas diferencias tienen que generar una sinergia que nos permita tener la gestión más eficiente posible.

- ¿Se está trabando desde el propio oficialismo a la gestión provincial?

- Yo creo que no. Para nada. Además, el gobernador tiene una buena gestión y en menos de un año ha logrado equilibrar los números, luego de haber recibido una provincia con las cuentas en rojo y -como todos los gobernadores y como el presidente Alberto Fernández- tuvo que hacerse cargo de la pandemia, tratando de no afectar o de hacerlo en el menor grado posible a todo el sector económico, que en Santa Fe tiene un potencial enorme y lo está demostrando en la recuperación.

Cuando uno mira atrás y piensa en el 10 de diciembre de 2019 y ve cómo estamos hoy, creo que es una muy buena gestión del gobernador y del presidente .

Los opositores

"Me permito una reflexión que cabe tanto a nivel nacional como provincial" anunció Agustín Rossi y dijo: "Al peronismo hoy le toca gobernar el país y la provincia de Santa Fe en una situación que no siempre se da. En ambos, los opositores vienen de gobernar. Sus críticas no deberían ser tan destempladas".

Ante otra consulta, Rossi prefirió ser marcadamente prudente y no señaló más que lo previsible sobre las notables diferencias que se advierten en la oposición santafesina, hoy en ebullición respecto incluso de cómo se presentará: si con uno o dos frentes opositores y con visiones muy opuestas sobre el ex presidente Macri más allá de sus coincidencias respecto las críticas al kirchnerismo y al gobierno del Frente de Todos.

En cuanto a una eventual decisión política de no celebrar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, Rossi se declaró un "defensor de las PASO" porque los procesos electorales tienen una selección de candidatos y una elección entre ellos. Y las PASO ponen en manos de la sociedad los dos procesos, sin ellas sólo se le deja la elección. Lo contrario es dejarle todo a las cúpulas partidarias.

Subrayó que cualquier medida que implique no realizarlas se hará sólo con el consenso de las principales fuerzas políticas en el país, si es que la situación sanitaria así lo determinara.

Sin voceros

El Litoral recordó que hubo muchas interpretaciones periodísticas sobre algunas posiciones públicas que tomó el ex candidato a intendente Alejandro Rossi, el hermano del ministro de Defensa.

Un tajante "no, no es correcto" respondió Agustín Rossi cuando se le preguntó si era lógico imaginar que en alguna oportunidad su hermano podría hablar por él. "Siempre he hecho de la franqueza y de la transparencia una forma de hacer política. No mando a nadie a decir las cosas por mí. Y cuando tengo que decirlas, las digo yo. Sé que es inevitable que se hagan lecturas de este tipo, pero no son correctas. En nuestro espacio tenemos dirigentes caracterizados, Agustín tiene su propia visión e incluso ha sido candidato, como lo fue el hoy ministro de Gobierno Roberto Sukerman que estuvo muy cerca de ser intendente de Rosario, y lo mismo dirigentes como Leandro Busatto el jefe de nuestro bloque de diputados provinciales o Norma López que va a asumir como vicepresidenta primera del PJ. Cuando la Corriente se expresa como espacio lo hace a través de un comunicado en forma orgánica y conjunta", subrayó.